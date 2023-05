Berkenwater is het nieuwe kokoswater: een gezonde manier om je lichaam te detoxen of niet?

Met de zomer in aantocht zijn veel mensen op zoek naar een detox. In Scandinavië en China is het een oude traditie om hiervoor sap van een berkenboom af te tappen. Ook bij ons is berkenwater vooral online te koop. Het natuurlijk elixir zou heel wat positieve eigenschappen hebben voor de gezondheid. Wat denkt de wetenschap daarvan: feit of fabel? Bio-ingenieur Eric De Maerteleire legt uit.

Wat is het?

Berkenwater is het sap van de berkenboom dat vooral in de maand maart rechtstreeks van de boom wordt afgetapt, maar het sap is ook bij biowinkels en online te koop. “Hou er rekening mee dat commerciële berkenproducten vaak toegevoegde suikers en smaakstoffen bevatten”, geeft voedingswetenschapper De Maerteleire mee.

Het natuurlijke sap is helder van kleur en friszoet van smaak, alsof je de lente in een glas vangt. Tap je zelf het berkenwater af, dan mag dit enkel bij een berkenboom die van jou is. Hou er ook rekening mee dat het water maar twee dagen houdbaar is, daarna loop je risico’s op infectie.

Er zijn een aantal redenen waarom het sap aan populari­teit wint: het bevat weinig calorieën en veel vitaminen en mineralen. Eric De Maerteleire

Wat zijn de voordelen van berkenwater?

Het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van berkenwater is beperkt, toch zijn er een aantal objectieve redenen die verklaren waarom het sap aan populariteit wint. “Berkenwater bevat verschillende voedingsstoffen, vooral vitaminen en mineralen. Vroeger dronken zeelieden het om scheurbuik tegen te gaan, te danken aan de aanwezigheid van vitamine C. De samenstelling van berkenwater is bij iedere boom anders: waar hij groeit, de soort en de leeftijd van de boom spelen een rol. Toch bevat het over het algemeen weinig calorieën en suiker en voedingsstoffen zoals magnesium en mangaan in behoorlijke concentraties. Studies tonen ook verschillende hoeveelheden fosfor, kalium, foliumzuur, vitamine C en koper aan in het drankje”, vertelt Eric De Maerteleire.

Gemiddelde samenstelling van 300 ml commercieel berkenwater Kilocalorieën: 9 à 13,8

Koolhydraten: 3 à 3,3 gram

Suiker: 3 à 3,3 gram

Calcium: 20% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid (ADH) (voor volwassenen).

Magnesium: 2,2 tot 10% van de ADH.

Mangaan: 130% van de ADH (voor volwassenen; voor kinderen tot 14 jaar kan dit oplopen tot 200% van de ADH).

Zink: 1,5 à 3% van de ADH.

Hoge hoeveelheden mangaan

Wat vooral opvalt is de hoge hoeveelheid mangaan: in slechts 300 ml sap zit 130 procent van de hoeveelheid mangaan die je op een dag nodig hebt. Dit mineraal is essentieel voor de gezondheid van onze botten, verduidelijkt De Maerteleire. “Studies hebben aangetoond dat mangaan, in combinatie met calcium, zink en koper - die allemaal in berkenwater voorkomen - kan helpen om de botten gezond te houden. Bovendien kan mangaan beschermen tegen enkele chronische ziekten en kan het helpen om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Maar hoe mooi dit ook klinkt: mangaan komt voor in heel veel andere voedingsmiddelen zoals granen, rijst, noten, bladgroenten, vis en vlees. Je hebt dus geen berkenwater nodig om voldoende mangaan binnen te krijgen. Integendeel: krijg je te grote hoeveelheden mangaan binnen, dan is het neurotoxisch . Dit kan vooral gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde leverfunctie en bij kinderen. ”

Natuurlijk anti-oxidant

Nog een voordeel dat vaak genoemd wordt: berkenwater bevat stoffen die de oxidatieve stress in je lichaam helpen bestrijden. “Het klopt dat berkenwater veel polyfenol antioxidanten bevat”, bevestigt De Maerteleire. “Onderzoek suggereert dat deze stoffen bescherming kunnen bieden tegen aandoeningen zoals hartziekten, diabetes type 2, osteoporose, alzheimer, parkinson en zelfs bepaalde vormen van kanker. Berkenwater bevat ook vitamine C, een krachtige antioxidant. Maar opnieuw: heel wat andere natuurlijke producten zoals groenten, fruit, specerijen en bessen zijn rijk aan antioxidanten en in soms veel grotere hoeveelheden dan berkensap.”

Iedereen die allergisch is voor berkenpol­len moet voorzich­tig zijn met berkenwa­ter. Eric De Maerteleire

Opletten met hooikoorts

Voor wie hooikoorts heeft, is het extra opletten met berkenwater. Berkenpollen zijn een van de meest voorkomende aanstichters van de allergie. “Een onderzoek bij mensen met berkenpollenallergie toonde aan dat 39 procent van de deelnemers positief testte op berkensap tijdens een huidkrabtest. Daarom moet iedereen die allergisch is voor berkenpollen voorzichtig zijn met berkenwater”, waarschuwt voedingswetenschapper De Maerteleire.

Smaakvol alternatief voor water

Berkenwater bevat minder calorieën en suiker dan vergelijkbare dranken, zoals ahorn- of kokoswater. Hoewel het soms wordt aangeprezen als een goede bron van elektrolyten vanwege het gehalte aan magnesium en kalium, is er momenteel geen onderzoek dat het gebruik ervan ondersteunt om te hydrateren na het sporten. Toch maken de unieke smaak en het mineraalgehalte berkenwater een goede optie voor mensen die op zoek zijn naar een smaakvol alternatief voor water.

Conclusie?

De geweldige eigenschappen die aan het lentefrisse sapje worden toegedicht zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. “Berkenwater is een smaakvol alternatief voor water omdat het weinig calorieën en suiker bevat en veel mineralen, maar het heeft geen speciale detox-eigenschappen. Het idee dat een product op zichzelf kan helpen bij detoxen is onzin. Het lichaam heeft natuurlijke mechanismen om afvalstoffen te verwijderen, en de meeste detox-kuren zijn puur commercieel en worden niet ondersteund door wetenschappelijk onderzoek”, vat Eric De Maerteleire samen.