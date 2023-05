Ben je goedkoper en gezonder af met diepvriesfruit dan met vers fruit? Diëtiste legt uit én vergelijkt prijzen in 7 supermarkten

‘Kip sashimi’ is een online trend, maar hoe gevaarlijk is het om rauwe kip te eten? En wat is het verschil met rauwe vis of steak?

Wie sashimi zegt, denkt aan het klassieke Japanse gerecht op basis van verse, rauwe vis. Maar de laatste tijd wint ook sashimi van kip aan populariteit. Wat begon als een specialiteit in Japanse grootsteden zoals Tokyo, Kyoto en Osaka, waait nu via virale video’s over naar ons land. Nochtans zegt iedereen altijd dat rauwe kip eten niet veilig is. Klopt dat? Professor en microbioloog Frank Devlieghere (UGent) geeft advies.