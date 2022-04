Belgisch-Libanese chef proeft 10 keer hummus uit de supermarkt en deelt een 2/10 uit: “Ruikt naar mayonaise”

Van eten in een skihut met panora­misch uitzicht van 360° tot gegrild vlees in een tipitent: 8 culinaire adresjes op de skipiste

Tussen het skiën door kun je niet alleen genieten van adembenemende uitzichten langs de pistes, maar ook van bijzondere architectuur én culinaire hoogstandjes in skihutten en restaurants. En dan hebben we het voor één keer niet over de après-ski. In deze 8 restaurants verspreid over Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk combineer je wintersport met design en lekker eten op het hoogste niveau. Toch nog maar een skireis boeken dan maar?

10 april