Belgisch-Libanese chef proeft 10 keer hummus uit de supermarkt: “Deze smaakt bijna als een zelfgemaakte versie”

Voor jou getestDe Midden-Oosterse lekkernij hummus duikt de laatste jaren steeds meer op in ons land. In elke koelkast vind je een potje en in de supermarkt barst het aanbod uit zijn voegen. “Om echt lekkere hummus te maken, heb je vooral véél geduld nodig”, verklapt de Belgisch-Libanese chef Ghina Bazzi. Smaakt die hummus uit de supermarkt dan evengoed als een zelfgemaakte variant waar veel tijd inkruipt? Ze proeft er 10 én deelt haar eigen exclusief recept.

Hummus wordt al meer dan duizend jaar in het Midden-Oosten geserveerd, in het westen is het daarentegen nog maar een paar jaar ontzettend populair. “Hummus komt oorspronkelijk van de Levant of het Morgenland, dat zijn de landen aan de oostkust van de Middellandse Zee”, legt de Belgisch-Libanese chef Ghina Bazzi uit. “In Libanon serveren ze hummus bij een maaltijd zoals gegrild vlees of bij de mezze samen met een aantal hoofdgerechten. Je gaat het nooit tegenkomen als dip of snack zoals hier in het westen. Ook staat het niet standaard in de koelkast zoals in veel Westerse huishoudens.”

Quote De basis van hummus is overal hetzelfde: kikkererwe­ten, tahin, citroensap of limoensap en sap. De textuur, kruiding en toppings verschil­len per regio Ghina Bazzi

Elke regio uit de Levant heeft zijn eigen variant op hummus: de textuur, kruiding en toppings verschillen. Zo is hummus in Israël iets vloeibaarder dan die uit Libanon. “Ze gebruiken daar meer tahin (sesamzaadpasta) en extra kruiden zoals komijn en soms koriander in hun bereiding. Toch is de basis overal hetzelfde: hummus is een puur product van kikkerkererwten, tahin, citroensap of limoensap en zout. Heel eenvoudige ingrediënten die tot een smeuïge, zachte textuur geplet worden en vol van smaak is. Al is het niet zo eenvoudig om dit eenvoudig recept tot een goed einde te brengen. Ik heb er jaren voor nodig gehad om de perfecte hummus te krijgen. Om een echt lekkere hummus te bereiden, heb je vooral véél geduld nodig. Zo week ik eerst een nacht de harde kikkererwten in een pot met water met natriumbicarbonaat. Een dag later kook ik ze met zout totdat ze perfect gaar zijn. Vervolgens laat ik ze nog eens een dag afkoelen om de hummus te bereiden.”

Ghina Bazzi proeft 10 verschillende soorten hummus uit de supermarkt. Waar let ze daarbij zoal op? “Welke kikkererwten je gebruikt, hoelang je ze kookt en hoelang ze afkoelen hebben een invloed op het eindresultaat. Maar ook de soort en hoeveelheid kikkererwten én hoeveelheid tahin bepalen de kwaliteit van je hummus. Een lekkere hummus bestaat voor liefst 80% uit kikkererwten.”

Volledig scherm Ghina Bazzi test 10 soorten hummus uit de supermarkt: "olie hoort niét thuis in die ingrediëntenlijst, maar je vindt het terug in élke hummus in de supermarkt." © Steven Richardson

Olie, een ingrediënt dat op elke verpakking van hummus in de supermarkt staat, komt er in de bereiding niet aan te pas, weet Ghina al voor het proeven te zeggen. “Bij het serveren kan er een royale geut olijfolie van goede kwaliteit op, maar in de bereiding heb je écht geen olie nodig. Ook niet om die typische zijdezachte textuur te bekomen. Het geheim van die gladde textuur zit voor een stuk in hoe de hummus geplet is. Er is op zich niets mis mee om hummus in de blender te bereiden, maar de perfecte textuur bekom je alleen door de verschillende ingrediënten onder elkaar te pletten. En ook al die verschillende smaken en kleuren die je in de supermarkt ziet, zijn eigenlijk geen hummus. Hoe eenvoudiger, hoe beter en meer de naam hummus waardig.”

“Qua textuur en kleur ziet deze hummus er redelijk goed uit. Helaas smaakt het niet zoals een homemade variant. In de mond geeft het een plakkerig gevoel en vooral de smaak van look komt naar voor. Opvallend is ook dat je echt de olie proeft. Ik doe nooit olie in de bereiding van hummus. Zelfgemaakte hummus is een makkelijk verteerbaar product, maar dit is helemaal niet licht. Het valt me zwaar. Hier eet je niet de hele pot van leeg.”

“Op het eerste gezicht ziet deze hummus er goed uit. Ook de smaak valt best mee: die is redelijk natuurlijk, maar wel wat zuurder dan een zelfgemaakte versie. De zoete toets vind ik wel bizar. Ik kan niet thuisbrengen wat het is, waarschijnlijk een kruid dat werd toegevoegd.”

“Dit zou ik geen hummus durven noemen. Het ruikt naar mayonaise, proeft helemaal niet naar kikkererwten en heeft een veel ‘hardere’ textuur. Ik proef te veel verschillende toevoegingen die niet thuishoren in een pure hummus. Heel raar ook dat er aardappelvlokken in verwerkt zitten. Dit is zijn geld echt niet waard.”

“Oei, deze ruikt naar mayonaise! Heel raar. Helaas maken de textuur en de smaak het er niet beter op. De textuur is veel te korrelig en de smaak is te zuur. Ik proef zelfs helemaal geen tahin. Dit smaakt echt niet. Opmerkelijk is ook dat ze op de verpakking aangeven dat deze hummus vegan is: elke pure hummus is namelijk vegan.”

“Ik ruik meteen look! Look doe ik zelf nooit in mijn hummus. Al stoort het hier niet echt, want de hummus smaakt wel. Ik proef kikkererwten, maar er is ook een nasmaakje dat niet van de kikkererwten komt. De textuur is mooi glad en zacht, wat het aangenaam maakt om van te eten. Best wel oké, maar het smaakt niet zoals een homemade versie.”

“Een andere kleur dan de andere hummussoorten, maar het lijkt wel op een smeuïge en zelfgemaakte hummus. Ook de smaak is redelijk lekker, maar anders dan verwacht. Dit is een spicy hummus met een al even pikante nasmaak. Wie hiervan houdt, zal het ongetwijfeld kunnen appreciëren. Voor het serveren zou ik hier wel een scheut goede olijfolie op doen, dat brengt de smaken misschien beter in balans.”

“Het valt meteen op deze hummus een andere, nogal korrelige textuur heeft. Om een lekkere hummus te maken, heb je tijd nodig en dat ontbreekt wellicht in het industriële productieproces van deze hummus. Ook de smaak is anders: ik proef meer citroen en maar weinig tahin. Dit is geen puur product.”

“Dit is een heel korrelige hummus die fel naar look ruikt. Het smaakt helaas helemaal niet zoals je verwacht van een hummus. Het proeft erg synthetisch en de verschillende smaken zijn helemaal niet in balans. De nasmaak heeft ook een bittere toets. Dit is een witte synthetische pap!”

“Deze hummus ziet er veelbelovend uit: de kleur is wit en de textuur is mooi zijdezacht en glad zoals het hoort te zijn. Jammer van de smaak: ik mis een ietwat zurige citroentoets. Deze hummus heeft ook een onaangename bittere nasmaak die ik niet kan thuisbrengen.”

“Dit is echt goed en smaakt bijna zoals een homemade hummus. De textuur is mooi glad en zacht. Je proeft ook dat er heel wat kikkererwten in verwerkt zijn. Hummus zou voor 80% gemaakt moeten zijn van kikkererwten en dit komt aardig in de buurt. Ik proef ook een beetje komijn, iets wat in Israël vaak toegevoegd wordt aan hummus, al gebruik ik het zelf nooit. Storend is het niet: dit is een lekkere hummus uit de supermarkt.”

Recept: hummus à la Ghina Bazzi

Volledig scherm Recept voor hummus uit 'Beirut Nights' van Ghina Bazzi bij Borgerhoff & Lamberigts. © Bram Debaenst

Stap 1: maak gedroogde kikkererwten klaar voor gebruik

Ingrediënten

• 1 kg gedroogde kikkererwten (bv. Grabanzo Bean kikkererwten uit Mexico)

• 2 tl natriumbicarbonaat om de kikkererwten in te weken en 1⁄2 tl om ze in te koken

• 3⁄4 el zout

Zo maak je het

1. Week de kikkererwten in een kom of pot die groot genoeg is, zodat de kikkererwten de ruimte hebben om in volume te verdubbelen. Vul aan met kraantjeswater tot de kikkererwten volledig onder staan en voeg dan nog eens dezelfde hoeveelheid water toe. Voeg het bicarbonaat toe en laat 12 tot 18 uur weken.

2. Spoel de kikkererwten goed af en doe ze in een grote kookpot. Laat opnieuw voldoende ruimte over voor extra water. Voeg het zout toe.

3. Laat de kikkererwten 1 tot 1,5 uur koken als je ze alleen voor hummus gebruikt. Dan moet je ze koken tot ze plat worden tussen je vingers. Houd wat kookwater opzij om je hummus te binden (dat geeft een heerlijke gelatineachtige consistentie aan de hummus). Als je andere plannen hebt (bv. een batch invriezen of in ziplock of vacuüm verpakken voor later gebruik), verwijder dan 1⁄2 of 1⁄4 van de hoeveelheid gekookte kikkererwten na ongeveer 1 uur koken. Ze moeten perfect gaar zijn en mogen niet uit elkaar vallen, maar ook niet zo plat zijn als voor hummus.

Tips van Ghina - “Ik pel de kikkererwten niet. Ik gebruik gewoon een zeer krachtige blender. Pel je liever, wacht dan tot de kikkererwten volledig uitgelekt en afgekoeld zijn. Gebruik hier een dikke theedoek voor, leg er de kikkererwten op, sluit de theedoek en wrijf over de kikkererwten tot ze geschild zijn.” - “Voor de hummus raad ik aan om porties in te vriezen die in je blender passen. Bij mij zijn dat bijvoorbeeld porties van 1 kg. Als je ingevroren kikkererwten voor hummus wilt gebruiken, hoef je ze zeker niet helemaal te laten ontdooien.”

Stap 2: homemade hummus

Ingrediënten

• 500 g (plat)gekookte kikkererwten, uitgelekt en volledig afgekoeld

• 100 ml Libanese tahin

• 100 ml citroensap

• 3⁄4 tl citroenzuur

• 3⁄4 tl zout

• 1 teentje knoflook, zonder de groene wortel (optioneel)

• komijn (optioneel)

• enkele ijsblokjes (optioneel)

• 100 ml neutrale olie of zachte olijfolie

Zo maak je het

1. Mix de kikkererwten fijn in de blender. Wanneer je een crème-achtige consistentie hebt, voeg dan de tahin toe.

2. Als de tahin volledig in de kikkerererwtencrème opgenomen is, mix je het citroensap en de overige ingrediënten door de mengeling.

3. Als de mengeling te dik of compact is (weet dat de hummus nog verder zal opzwellen in de koelkast) en je meer structuur wenst, dan kan je ijsblokjes toevoegen. Doe dat blokje per blokje tijdens het blenden.

4. Tijdens het mixen kan je nog olijfolie toevoegen. Dat is geen must, maar ik vind dat dit een heerlijk zijdeachtige structuur geeft.

5. Serveer op een groot bord en giet er een genereuze portie olijfolie over van hele goede kwaliteit.

Tips van Ghina - “Als je een instant craving hebt voor heerlijke homemade hummus, en geen tijd had om het hele kikkerererwtenkookproces te doorlopen, gebruik dan zonder schuldgevoelens kikkererwten uit blik of uit een bokaal.” - “Als je de hele voorraad hummus dezelfde dag plant op te eten, voeg dan gerust de look toe. Indien niet, of indien je nog andere schotels met look op tafel zal zetten, laat de look er dan uit. Zo blijft alles mooi in balans.”

Dit recept komt uit ‘Beirut Nights’, het boek van Ghina bij Borgerhoff & Lamberigts.

