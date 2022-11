België scoort hoog in de top 100 beste groenterestaurants: Michaël Vrijmoed is vierde beste groentechef ter wereld

We’re Smart® World lanceerde op 8 november zijn jaarlijkse top 100 beste groenterestaurants ter wereld. 20 daarvan zijn Belgisch, dat is eentje meer dan vorig jaar. Restaurant Vrijmoed blijft het beste in België, maar zakt wel één plekje naar de vierde plaats wereldwijd. Restaurant Amaranth in Merelbeke met chef Pieter-Jan Lint krijgt de Discovery award voor beste nieuwkomer. Ontdek hier welke Belgische restaurants verder in de prijzen vielen.

Vandaag maakte We’re Smart® World de 100 beste groenterestaurants bekend. België valt meermaals in de prijzen met twintig restaurants van Belgische bodem. De organisatie van de We’re Smart Awards geeft alle restaurants een score van één tot vijf radijzen. De criteria om in de top 100 te belanden zijn variërend. Hoe creatief je omgaat met groenten en fruit, of de chef een gerecht maakt dat vertrekt vanuit groenten of fruit en of er aan de ecologische voetafdruk gedacht is, spelen daarin mee. Je kan vijf radijzen krijgen als je menu uit minstens twee derde groenten en fruit bestaat. Restaurant De Nieuwe Winkel (Nijmegen, Nederland) van chef Emile van der Staak is uitgeroepen tot Best Vegetables Restaurant in the World 2022.

Frank Fol, voormalig sterrenchef en oprichter van We’re smart®, is trots dat steeds meer chefs aandacht hebben voor groenten en fruit in de keuken. “Groentechefs koken op een andere manier dan klassieke chefs, het is een totaal nieuwe wereld. Het is een kunst om geen chemie te gebruiken. Vroeger werd dat vaak gedaan, maar nu is alles veel meer puur natuur en dat is uiteindelijk waar we naar streven.”

Lees verder onder de tabel.

Dit zijn de 20 beste Belgische groenterestaurants 1. Vrijmoed (Gent), Chef Michaël Vrijmoed (plaats 4)

2. Humus x Hortense (Brussel), Chef Nicolas Decloedt (plaats 10)

3. L’Air du Temps (Liernu), Chef Sang-hoon Degeimbre (plaats 12)

4. Arabelle Meirlaen (Marcin), Chef Arabelle Meirlaen (plaats 17)

5. Hof van Cleve (Kruisem), Chef Peter Goossens (plaats 22)

6. De Vijf Seizoenen (Brakel), Chef Laurence en Jonas Haegeman (plaats 25)

7. Amaranth (Merelbeke), Chef Pieter-Jan Lint (plaats 26)

8. Boury (Roeselare), Chef Tim Boury (plaats 34)

9. L’Air des Sens (Brakel), Chef Laurence en Jonas Haegeman (plaats 38)

10. Zilte (Antwerpen), Chef Viki Geunes (plaats 43)

11. Benoit & Bernard Dewitte (Ouwegem), Chef Benoit Dewitte (plaats 47)

12. ’t Aards Paradijs (Merendree), Chef Lieven Lootens (plaats 50)

13. Hofke van Bazel (Bazel), Chef Kris De Roy (plaats 65)

14. Pastorale (Reet), Chef Bart De Pooter (plaats 68)

15. De Poorterij (Dilsen-Stokkem), Chef Rudi Peters (plaats 76)

16. Le Vieux Château (Flobecq), Chef Tanguy de Turck (plaats 80)

17. Graanmarkt 13 (Antwerpen), Chef Jan Keuppens (plaats 81)

18. Tero (Sint-Gillis), Chef Arthur Lhoist (plaats 84)

19. Philippe Fauchet (Saint-Georges-sur-Meuse), Chef Philippe Fauchet (plaats 89)

20. Bouchéry (Brussel), Chef Damien Bouchéry (plaats 97)

België als koploper in groentetop

Er moet toch iets aan de hand zijn in de Belgische keuken, want één vijfde van de top 100 heeft een Belgische chef. Al is dat voor Fol evident. “We’re Smart is in 2008 begonnen in de Benelux. Ons doel was vooral om reclame te maken voor groenten en fruit in restaurants. Sindsdien is vooral de jonge generatie overgestapt. We zijn pas in 2017 internationaal gegaan en daardoor heeft de Benelux een serieuze voorsprong.”

Het vegan restaurant Amaranth in Merelbeke krijgt de Discovery Award voor beste nieuwkomer. De chef, Pieter-Jan Lint (36), staat daarmee op een 26ste plaats. “Het is een eer om tussen al die grote namen te staan, zeker zo snel na de opening. Dat betekent dat ons verhaal klopt”, reageert Lint. “We volgden Pieter-Jan al jaren en we waren dan ook bij de eersten om bij hem aan tafel te schuiven”, vertelt Frank Fol op zijn beurt. “We waren onmiddellijk gecharmeerd en hij was duidelijk de beste van de genomineerden. Lint is een voorbeeld voor chefs die er niet mee bezig zijn.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Amaranth met chef Pieter-Jan Lint is de beste Belgische nieuwkomer en komt zo op een 26e plaats wereldwijd. © Quinten Prinsen

Wie is Pieter-Jan Lint van Amaranth?

“Ik heb mijn passie ontdekt toen ik een jaar of vijftien was, toen ik een studentenjob had in de horeca. Ik maakte de gerechten thuis na, maar ik heb lang getwijfeld om er effectief iets mee te doen. Toen ik aan het werk was in de klassieke keuken, groeide de nieuwsgierigheid om te weten waar die producten vandaan komen en wat het doet met je lichaam. De uitkomsten raakten mij.”

De bal is echt aan het rollen gegaan toen hij zijn partner Carmen leerde kennen, die al vegetarisch was. Samen met Carmen vond hij het pand in Merelbeke en ze maakten er niet alleen hun restaurant van, maar ook hun thuis. “We hebben het samen met familie verbouwd. We willen warmte, intimiteit en gezelligheid uitstralen en de persoonlijkheid van een familiebedrijf vind ik iets heel moois. We streven naar biologische en lokale producten”, zegt Lint.

Quote 40 procent van onze klanten is geen vegetariër of veganist, en dat zijn net de meest sceptische mensen. Van hen krijgen we de mooiste feedback. Pieter-Jan Lint

Ondanks het feit dat Amaranth een volledig vegan restaurant is, is hij het dankbaarst voor vleeseters die de vooroordelen over de vegan cultuur laten varen. “40 procent van onze klanten is geen vegetariër of veganist, en dat zijn net de meest sceptische mensen. Toch krijgen we van hen de mooiste feedback. Ze zijn vaak verrast dat ze vlees niet missen in het menu.”

Amaranth doet niet aan à la carte, maar bedacht een nieuw concept. “Wij bieden altijd één menu aan, bestaande uit elf kleine gerechtjes. Je mag natuurlijk wel aangeven als je een ingrediënt niet lust. Wij voorzien bij elk gerecht een drankje dat erbij past.” Het enige wat je moet kiezen, is of je iets alcoholisch wil of niet, zij doen de rest. Voor een menu tel je 105 euro neer.

Deze restaurants zijn volgens We’re Smart® World de 10 beste groenterestaurants: 1. De Nieuwe Winkel (Nederland - Nijmegen), Chef Emile van der Staak

2. El Invernadero (Spanje - Madrid), Chef Rodrigo de la Calle

3. Piazza Duomo (Italië - Alba ), Chef Enrico Crippa

4. Vrijmoed (Belgium - Gent), Chef Michaël Vrijmoed

5. L’Oustau de Baumanière (Frankrijk, Les-Baux-De Provence), Chef Glenn Viel

6. Flore (Nederland, Amsterdam), Chef Bas van Kranen

7. L’Arpège (Parijs, Frankrijk), Chef Alain Passard

8. Ricard Camarena Restaurant (Spanje, Valencia), Chef Ricard Camarena

9. Eleven Madisson Park (Verenigde Staten, New York), Chef Daniel Hum

10. Humus x Hortense (België, Brussel), Chef Nicolas Decloedt Je kan de volledige lijst van We’re Smart® World hier bekijken.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.