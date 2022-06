Belg drinkt gemiddeld 2,2 kopjes koffie per dag: welk van de vijf types koffiedrinker ben jij?

HLN ShopVolgens studiebureau Euromonitor drinkt de Belg gemiddeld 2,2 kopjes koffie per dag. En wat meer is: dat is helemaal niet ongezond. Dagelijks tot vier kopjes drinken heeft een positief effect op je concentratie en alertheid. In lage dosissen zou cafeïne zelfs het risico op hart- en vaatziekten, Alzheimer en huidkanker verminderen. Met zijn allen aan de koffie dan maar! Je kan het veelzijdige goedje op talloze manieren serveren en ook de zetwijze heeft een grote invloed op de smaak. Hoe bereid jij je favoriete kopje? HLN Shop zocht voor ieder type koffieslurper een bijpassend koffiezetapparaat.

1. Practicus: geen gedoe dankzij cups & pads

Wil jij gewoon ‘s ochtends je koffie drinken zonder dat daar een hele cinema aan te pas hoeft te komen? Moet dat vooral praktisch zijn en wil je er geen kostbare tijd aan verliezen? Dan is een koffiepad- of cupmachine ideaal voor jou. Je plaatst een cup of pad in de machine en met één druk op de knop zet deze je gewenste kop, vliegensvlug en zónder franjes. Je hebt er nauwelijks onderhoud of schoonmaakwerk aan en krijgt op de snelste en eenvoudigste manier je shot cafeïne.

2. Traditionele slurper: nostalgie ten top met filterkoffie

Waar machines met cupjes en pads relatief nieuw zijn, regeert filterkoffie al jaar en dag over de Belgische huishoudens. Bezoek je je grootouders, zal je hoogstwaarschijnlijk een klassiek koffiezetapparaat in de keuken aantreffen. Maar ook bij de jongere bevolking beleeft filterkoffie een revival. Zo’n vertrouwde machine heeft dan ook best wat troeven achter de hand. Om te beginnen spaar je heel wat geld uit aan vaak prijzige capsules en pads, zonder dat het zetten veel meer moeite vergt. Je kan ook meteen een hele kan maken en hoeft niet ieder kopje afzonderlijk te zetten. Ideaal als je bezoek krijgt, een groot huishouden hebt, of gewoon graag doordrinkt.

3. Purist: authenticiteit uit een percolator of cafetière

Heb je je koffie graag straf en schrik je niet terug voor meer ambachtelijke zetmethoden die koffiedrinken naar een hoger niveau kunnen tillen? Dan zit je goed met een percolator of cafetière. Deze machines hebben geen elektriciteit nodig: een percolator plaats je rechtstreeks op je fornuis waarna de hitte ervoor zorgt dat je drankje in de mokkapot belandt. Een cafetière of ‘French press’ werkt dan weer een beetje als thee zetten. Je giet heet water op de gemalen bonen en duwt het koffiegruis, na het even te hebben laten trekken, naar beneden met een plunjer. Beide technieken vinden hun oorsprong in het 19e eeuwse Frankrijk en werden overheen de jaren verder verfijnd en geoptimaliseerd.

4. Levensgenieter: pure versheid met een espressomachine

Wie het beste van beide werelden wilt combineren, zweert wellicht bij een volautomatische espressomachine. Je geniet van een authentieke, volle koffiesmaak én je kopje is in een handomdraai gezet. Een espressomachine maakt gebruik van verse koffiebonen die hij vermaalt op het moment dat je je kopje zet. Dit gebeurt zoals het woord al aangeeft helemaal automatisch. Je kan je koffie bovendien volledig naar eigen smaak brouwen. Je stelt onder meer de sterkte, maalgraad, hoeveelheid water en temperatuur zelf in. Aan deze hoogstaande machine kleeft natuurlijk wel een prijskaartje.

5. Fijnproever: creatief met koffie en pistonmachine

Echte koffiefreaks kunnen niet voorbij aan een pistonmachine. Zo’n professionele koffiemachine is niet goedkoop en vraagt ook enige behendigheid en het nodige onderhoud, maar je kan er echt alle kanten mee uit. Omdat je elke stap in het proces zelf beheerst, genereer je volledige controle over de smaak van jouw ultieme zwarte brouwsel. Een pistonmachine beschikt eveneens over een melkschuimer, zodat je ook de perfecte cappuccino’s of latte macchiato’s op tafel tovert. Wil je koffie degusteren als een barista en jezelf en je gasten verrassen met uitgediepte smaken, van ristretto tot Flat White, heb je aan deze koffiemachine de ideale sidekick.

