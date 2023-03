“Bakkers gebruiken nog steeds varkensvet als broodverbeteraar”: wat doet dit voor de smaak? En hoe weet je of het in jouw brood zit?

In brood zitten vaak broodverbeteraars om het brood zachter te maken en voor meer volume te zorgen. Niet élke bakker gebruikt dit, maar het komt nog vaak voor. “Vroeger was het een vaste methode om de houdbaarheid van het brood te verbeteren, maar het is natuurlijk wel een caloriebommetje”, vertelt bakker Toon De Klerck van de gelijknamige bakkerij in Sint-Niklaas. “In ons brood zit het het niet meer”, zegt hij.

Traditioneel recept van generatie op generatie

Daarmee is bakkerij Toon De Klerck mee in de meerderheid, want volgens Eddy Van Damme van Bakkersfederatie Vlaanderen gebeurt het nog maar in zo'n 5 tot 10 procent van de bakkers dat smout als ingrediënt standaard gebruikt wordt. “Het is een traditie die vijftig tot zelfs honderd jaar teruggaat, toen smout of reuzel nog de enige broodverbeteraar was die er bestond. Vandaag zijn er heel wat plantaardige alternatieven die ongeveer evenveel kosten als smout, dus prijs is alvast geen argument waarom bakkers nog voor smout kiezen. Tegen Radio2 meldt de expert dat 80 tot 90 procent van de bakkers effectief plantaardig vet gebruiken.”

Wie nog dierlijk vet gebruikt, zijn meestal bakkers die een oud familierecept hebben en daardoor van generatie op generatie varkensvet als ingrediënt houden. Hun brood is goed en dan veranderen ze niet graag iets aan het recept. Daarnaast zien we ook bakkers die er bewust naar teruggrijpen omwille van de authentieke smaak. Dierlijk vet zorgt niet alleen voor smeuïgheid, het geeft ook smaak. Kijk maar naar patisserie: het is goedkoper om met plantaardige margarine te bakken, maar goede boter geeft zoveel meer smaak. In het gebak zit ook roomboter, slagroom en eieren van dierlijke oorsprong, daar zetten we ook geen bordje bij.”

Volledig scherm Eddy Van Damme, voorzitter en spreekbuis van Bakkers Vlaanderen © Yannick De Spiegeleir

Is het écht nodig voor de smaak van brood?

Bakker Toon De Klerck is eveneens fan van de smaak. “Als ik een brood voor mezelf bak, durf ik er wél smout aan toe te voegen, maar nu er zoveel klanten vegetarisch, vegan of halal eten, zou ik het ongepast vinden om het te verkopen zonder dat je dit duidelijk communiceert aan de klanten. Voor brood is dat varkensvet of smout ook niet nodig", vertelt hij. “Als je goede bloem koopt, kan je perfect brood maken zonder broodverbeteraars, of dat nu van dierlijk of plantaardig vet afkomstig is: ik gebruik zelfs geen van beide. Natuurlijk zijn er bakkers die goedkopere bloem kopen en er dan van alles bij kappen, daar bestaan heel veel mengelingen met broodverbeteraars voor, al zijn die vandaag meestal plantaardig. Kijk maar eens naar een brood uit de supermarkt, daar zit vanalles in. Enkel aan het deeg voor pistolets voeg ik een natuurlijke mengeling met extra gluten toe, dan is het deeg beter werkbaar.”

Bakkers Christophe Vlamynck en An De Sloovere van bakkerij Vlamynck in Knokke-Heist maken dan weer heel bewust de keuze om het wél te gebruiken. “Ons West-Vlaams boerenbrood wordt net als vroeger gemaakt met smout in het deeg. De smout zorgt voor extra smeuïgheid en maakt dat het brood minder droog smaakt en langer vers blijft. We hebben veel trouwe klanten van ons West-Vlaams boerenbrood. Het is ook geen grote hoeveelheid die we in het deeg doen: precies genoeg om te zorgen dat het brood smeuïg genoeg is.”

Waarom lezen we nergens op een bordje bij de bakker dat er smout in brood zit?

“Wij kiezen er expliciet voor om dit te communiceren", vertellen Vlamynck en De Sloovere. “Het staat op onze website en voor de communicatie in de winkel zorgen we zelf. Dit is het enige brood waar het inzit en we vertellen het altijd als iemand geïnteresseerd is om dit brood te kopen. Als ik vermoed dat iemand moslim is, zal ik ook altijd een ander brood aanraden.”

Quote Er is geen officiële wet die bakkers verplicht om een ingrediën­ten­lijst voor ieder product uit te hangen, enkel een duidelijke naam en de prijs moeten vermeld worden. Eddy Van Damme, bakkersfederatie Vlaanderen

Hoewel ze dat dus vermelden, is er geen officiële wet die bakkers verplicht om een ingrediëntenlijst voor ieder product uit te hangen, enkel een duidelijke naam en de prijs moeten vermeld worden. “Als je aan je bakker vraagt of er dierlijke producten in het brood of het gebak zitten, zal die daar wél een duidelijk antwoord op moeten geven”, legt Van Damme verder uit. “En in een taal die je begrijpt”, lacht hij. “Ik heb zelf pas deze week geleerd dat smout een E-nummer heeft.”

Je bakker zal je dus gewoon vertellen dat er smout of reuzel in het brood zit of ander allergenen zoals soja, lupine of sesam vermelden. “Als consument kan je vervolgens zelf beslissen of je dierlijke producten wil eten of dat je een plantaardig alternatief kiest. Ik zou het jammer vinden als die traditionele smaken zouden verdwijnen, vooral omdat er genoeg alternatieven bestaan.”

Zit er smout in supermarktbrood?

En hoe zit het in de supermarkt? Daar zie je wel een ingrediëntenlijst op de verpakking staan, al maakt die je niet altijd veel wijzer. “Zie je E-471 in de ingrediëntenlijst, dan is het opletten geblazen. Meestal gaat dit om een mengeling van plantaardig vet, maar het zou ook om varkensvet kunnen gaan: giswerk dus.

Bij La Lorraine Bakery Group, die een flinke hoeveelheid van ons dagelijks supermarktbrood opleveren, hebben ze wel een duidelijk antwoord. Ze leveren aan zo’n 2.000 Belgische supermarkten en iets meer dan 50 procent van de broden uit de Belgische supermarkten komt van deze groep. “In ons gamma boterhammenbrood van La Lorraine zit nooit dierlijk vet. In rijkere fantasiebroden zoals suikerbrood, briochebrood en sandwiches zit soms wel dierlijk vet, maar dan gaat het altijd om boter. Op het etiket zou dat ook duidelijk moeten zijn. Wij proberen met een clean label te werken, zo puur mogelijk, zonder broodverbeteraars. Gebruiken we toch een verbeteraar, dan is die altijd plantaardig. Zie je bij ons E-471 op een etiket staan? Dan zal die altijd plantaardig zijn.”

Zo weet je welke ingrediënten er in jouw brood zitten • Bij de bakker: vraag je bakker expliciet naar de samenstelling van het brood. Zij informeren je ter plekke over allergenen. Zeker als er dierlijk vet in het brood gebruikt worden, zullen ze dit vertellen. Ga anders op zoek naar een bakker die artisanaal brood maakt met enkel bloem, water, gist en zout. Zo weet je perfect wat er in jouw boterham zit. • In de supermarkt: kijk op het etiket. Zie je E-471 in de ingrediëntenlijst? Wees je dan bewust van het feit dat het over dierlijk vet kan gaan, maar volgens La Lorraine Bakery Group die goed is voor 50 procent van onze supermarktbroden is die kans er niet en gebruiken zij alvast enkel plantaardig vet.

