Bake-off jurylid Herman Van Dender beoordeelt 10 kant-en-klare pannenkoeken en deelt meermaals een 3/10 uit: “Het lijkt wel alsof je op kauwgom kauwt”

Met Maria-Lichtmis in aantocht op 2 februari zetten we graag pannenkoeken op ons menu. Niet voldoende tijd om ze zelf te bakken of mislukken ze steeds? Patissier en Bake Off-jurylid Herman Van Dender test 10 verschillende kant-en-klare pannenkoeken uit voor jou: “deze zijn absoluut niet aangenaam om in te bijten.” Voor wie toch liever zin heeft in een versgebakken pannenkoek, deelt Van Dender zijn exclusief recept. “Het deeg moet in je mond smelten.”