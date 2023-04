Back to work na de vakantie? Deze 5 recepten helpen je de week snel én betaalbaar door: “Dit is de ideale lentesalade!”

De paasvakantie is achter de rug, samen met de bijbehorende brunch, lunch en paaseierenzoektochten. Wil je de nieuwe week terug wat gezonder inzetten? Dan helpen deze 5 recepten van Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman je uit de nodig. Van een salade tot noedels én een stukje taart: aan alles is gedacht. Smakelijk!

Maandag: lauwwarme salade met wortel, kikkererwten, kip en granaatappel van Sandra Bekkari

Volledig scherm Lauwwarme salade van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “De granaatappelpitjes zorgen in deze salade niet alleen voor een knapperige toets, maar maken het gerecht ook extra voedzaam. De vrucht zit immers bomvol vezels die goed zijn voor je immuunsysteem en darmflora. Een ideale lentesalade!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: 4,35 euro p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

250 g kipfilet

3 wortelen (± 250 g)

1 sjalotje

150 g gekookte kikkererwten (uitgelekt gewicht)

2/3 tl chilipoeder

1 granaatappel

1 el wittewijnazijn

1 tl honing

½ krop krulandijvie

2 el verse munt

2 el sesamzaadjes

Zo maak je het

Snijd de kip in reepjes, de wortelen in dunne schijfjes en het sjalotje in fijne ringen.

Roerbak de kipreepjes samen met de wortelen ongeveer 5 minuten in een pan met een scheut olijfolie. Voeg het sjalotje en de kikkererwten toe en bak enkele minuten mee. Kruid met het chilipoeder en een snufje zout. Haal de pan van het vuur en laat een beetje afkoelen.

Pers het sap uit de helft van de granaatappel. Verwijder de pitjes uit de andere helft.

Meng het granaatappelsap met de wittewijnazijn, de honing, 2 el olijfolie en kruid met zwarte peper en een snufje fleur de sel.

Schuur de krulandijvie. Hak de verse munt fijn en rooster de sesamzaadjes.

Serveer de krulandijvie met de kip en de lauwwarme groenten en werk af met de granaatappelpitjes, de dressing, de munt en de sesamzaadjes.

Tip: ‘Masseer’ de granaatappel eerst goed voor je hem opensnijdt. Op die manier komen de pitjes gemakkelijk los.

Dinsdag: visovenschotel met aardappelen van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Visovenschotel met aardappelen van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Deze ovenschotel van vis en aardappelen is iets wat de hele familie ongetwijfeld zal lusten. Het voordeel? Je past de vis gewoon aan het seizoen aan, zo kan je deze klassieker het hele jaar door op tafel zetten.”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: 4,10 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

8 aardappelen

4 teentjes knoflook

500 gram verse vis (kabeljauw of griet)

8 el gemalen parmezaanse kaas

sap van een citroen

tijm

1 dl olijfolie

8 el broodkruim of panko

1 dl witte wijn

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Schil de aardappelen en snijd ze op een mandoline in zeer fijne schijfjes.

Snijd de 500 g vis in fijne plakjes van ongeveer 0,5 cm en besprenkel met wat citroensap. Kruid de aardappelen met peper en zout.

Pel de look en hak fijn.

Neem een ovenschotel en schik daarin de schijfjes aardappel met daartussen een laagje vis. Verspreid de look mee tussen de laagjes.

Overgiet met olijfolie en witte wijn. Strooi de parmezaanse kaas en broodkruim of panko over het geheel. Schuif de schotel gedurende 40 minuten in de oven.

Prik even in de schotel om te zien of alles mooi gaar is. Als dat nog niet het geval is, laat dan nog 5 minuten staan

Serveer met groentjes naar keuze.

Tip: Als je de schijfjes aardappel niét afspoelt onder water, zal het zetmeel in de aardappel het geheel goed bij elkaar houden. Dat zal er ook voor zorgen dat de korst van panko of broodkruim en parmezaan heerlijk krokant wordt.

Woensdag: oosterse bloemkoolsoep van Sandra Bekkari

Volledig scherm Bloemkoolsoep van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Sandra: “Niets beter dan een kom pittige, oosterse bloemkoolsoep. Ideaal als voedzame en snelle maaltijd na een lange dag. Maak een flinke voorraad, vries ze in en geniet altijd van een hartverwarmende kom, ongeacht het seizoen.”

Bereidingstijd 30 minuten

Prijs: 2,80 euro p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 gele ui

2 teentjes knoflook

1 bloemkool

2 preistengels

1 el madras kerriepoeder

¼ el kurkuma

1½ cm verse gember

2 l groentebouillon

snufje cayennepeper

scheutje romige kokosmelk

Zo maak je het

Hak de ui grof en snijd de knoflook in stukjes. Snijd de bloemkool in roosjes. Gebruik enkel het wit van de prei en snijd grof. Rasp de verse gember.

Stoof de ui en knoflook aan in olijfolie. Voeg het grootste deel van de bloemkoolroosjes toe en houd er enkele opzij voor de afwerking van de soep. Doe ook de prei erbij en stoof mee.

Voeg het kerriepoeder, de kurkuma, gember en de groentebouillon toe. Kruid met peper en zout en laat 15 tot 20 minuten sudderen. Mix daarna de soep.

Bak enkele kleine bloemkoolplakjes in olijfolie, kruid met kerriepoeder en cayennepeper.

Werk het soepje af met kokosmelk en de gebakken bloemkool.

Tip: Een bloemkool snijden in minder dan een minuut? Leg de bloemkool op de snijplank met de harde stronk naar boven. Snijd met een scherp mes als het ware rondom de stronk zodat je de stronk eruit kunt trekken. Ziedaar: je bloemkool valt in roosjes uiteen. Deze tip werkt voor alle groenten met een stronk, zoals romanesco en broccoli.

Donderdag: Bretoense appeltaart van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Bretoense appeltaart van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Appeltaarten bestaan in duizend verschillende versies en toch vallen ze altijd in de smaak. Zelfs mijn eigen vrouw die geen dessertfan is, zal een stuk appeltaart nooit overslaan. Mijn favoriet? Een klassieke tarte tatin, waar de appelen de boterkaramel opzuigen en zo een heerlijke smaak afgeven. Mijn dokter is iets minder fan van die suikerbom, dus ga ik voor een waardig alternatief met deze Bretoense variant.”

Bereidingstijd: 1u10 minuten

Prijs: 2,70 euro p.p.

Ingrediënten voor 1 taart

4 of 5 grote appels, Jonagold

1 vel bladerdeeg

100 g boter

35 g maïszetmeel (maizena)

3 eieren

175 g suiker

1 vanillestokje, zaadjes

4 bolletjes ijs

Extra: taartvorm van 20 a 22 cm

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180° C.

Snijd de appelen met de schil in blokjes van 1 op 1 cm. Rol het bladerdeeg open en schik het in een taartvorm van 20 tot 22 cm. Vul de taartvorm met de appelstukjes.

Meng de gesmolten boter met de eieren, de suiker, het maiszetmeel en de zaadjes van het vanillestokje. Roer het geheel goed door elkaar zodat er geen klonters ontstaan.

Giet het mengsel over de appels en bak de taart gedurende 45 minuten op 180° C.

Serveer de taart lauw met een bolletje ijs.

Tip: Als je kan, maak de taart dan al één dag op voorhand. Dan kan hij nog opstijven in de koelkast, waardoor je de taart beter in stukken kan snijden. Warm ze dan per stuk op tot het stuk taart lauw is en serveer met een fris bolletje ijs.

Vrijdag: noedels met spicy tomatenbouillon en varkenswang van Jelle Beeckman

Volledig scherm Noedels met varkenswang van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Het duurt vijf dagen voor het weekend er weer is. Dat maakt zaterdag en zondag extra speciaal, want hoe langer je uitkijkt naar iets, hoe meer je ervan geniet. Hetzelfde geldt voor dit recept met noedels. Je hebt er wat geduld voor nodig, maar het is het wachten waard. Beloofd!”

Bereidingstijd: 30 minuten + 90 minuten kooktijd

Prijs: 5,30 euro p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

600 g varkenswang

1 grote ui, fijngesneden

2 teentjes look, fijngesneden

300 g kerstomaatjes

30 g gember (in plakjes)

2 steranijsjes

1 tl komijn

4 kruidnagels

2 stengels citroengras

1.5 el bruine suiker

35 g koriander

1 limoen

1 tl vissaus

1 eetlepel tomatenpuree

600 ml water

1 el vloeibare vleesbouillon

2 eetlepels zoete sojasaus

noedels (ramen of andere)

2 hardgekookte eitjes

1 Paksoi

peper en zout

Optioneel: extra koriander of geroosterde sesamzaadjes (naar wens)

Zo maak je het

Kruid de varkenswangen met peper en zout. Bak ze langs beide kanten mooi krokant in een scheutje olie en haal ze uit de kookpot.

Voeg een fijngesneden ui toe, samen met de look, kerstomaatjes en gember. Bak 5 minuten op een middelmatig vuur. Voeg de steranijs, de kruidnagels, bruine suiker en een heel bosje koriander toe. Kneus het citroengras met het achterste van je mes en voeg ook toe bij de rest.

Laat even sudderen en giet een paar minuten later het sap van 1 limoen erbij, samen met een stuk van de schil, de tomatenpuree en de vissaus. Twee minuten later voeg je het water, de sojasaus en de bouillon toe. Leg het vlees in de bouillon en laat op een middelmatig vuurtje sudderen tot het vlees mooi mals is.

Kook de noedels al dente in het aantal minuten dat op de verpakking staat. Giet ze af en spoel onder koud water.

Haal het vlees uit de pan en zeef de saus, zodat je een mooie, rode bouillon verkrijgt. Breng de bouillon terug aan de kook. Snijd een stuk van de twee uiteinden van de paksoi (zowel blad als steel) en laat 2 minuten meekoken in de bouillon.

Doe de noedels in een kom, overgiet met wat bouillon en werk af met de varkenswang, paksoi en eventueel wat extra koriander en sesamzaadjes.

Tip: Vind je niet de gepaste noedels, ga dan voor een dunne spaghettisoort. Liever vegetarisch? Vervang de varkenswang dan door grove stukken aubergine en de vleesbouillon door groentebouillon.

