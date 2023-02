Amper groenten en fruit in Britse supermarkten

Door te weinig import vanuit Spanje en Noord-Afrikaanse landen, mogen Britten tijdelijk nog maar enkele stukken fruit en groenten in hun winkelkar leggen. Het weer in de importlanden is al enkele weken zeer slecht en dit is duidelijk zichtbaar in de supermarkten. Ook de Brexit heeft invloed op deze situatie, dat meldt VRT NWS.

Bij ons is het al enige tijd geleden dat sommige rekken leeg bleven, maar in Britse supermarkten zijn er amper groenten en fruit te bespeuren. Als er toch iets in de rekken ligt, is er een limiet per klant opgelegd in verschillende supermarkten. “We hebben een tijdelijke limiet opgelegd van drie stuks voor een klein assortiment aan groenten en fruit dat is getroffen”, meldt een woordvoerder van de supermarkt Asda.

Een andere supermarkt, Morrisons, heeft een limiet van maximaal twee stukken opgelegd. Volgens het Britse Sky News zullen grote supermarktketens als Tesco’s en Sainsbury’s snel volgen met vergelijkbare maatregelen, omdat ook zij moeite hebben om hun voorraden aan te vullen.

Het gaat vooral over groenten en fruit die in Spanje en Noord-Afrikaanse landen worden geteeld. Dit komt doordat die landen kampen met extreem weer zoals sneeuw en hagel. De huidige weersomstandigheden laten het niet toe om fruit en groenten te telen die net warme temperaturen nodig hebben.

De rekken in het Verenigd Koninkrijk zijn leeg omdat er in de wintermaanden 95 procent van alle tomaten en 90 procent van alle sla geïmporteerd wordt. Ook de lokale serreteelt kan deze tekorten niet opvangen omdat ook zij kampen met tekorten door de stijgende energieprijzen.

Niet enkel het weer maar ook de Brexit heeft aandeel in dit probleem. De handel tussen Marrokko (een belangrijke uitvoerder van tomaten) en het Verenigd Koninkrijk loopt moeizaam. Er is geen rechtstreekse aanvoerlijn vanuit Marrokko, waardoor de producten eerst via de Europese Unie moeten passeren alvorens ze in de Britse supermarkten belanden. Voor Marokkaanse boeren is het dan ook voordeliger en gemakkelijker om hun tomaten te verkopen aan EU-landen.

Voor zo’n tekorten hoeven we in België niet te vrezen. In tegenstelling tot het VK heeft ons land wél een goede aanvoerlijn vanuit die landen waardoor ons aanbod niet wordt beperkt.