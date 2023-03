Alsof pizza met ananas nog niet gek genoeg was: dit zijn de 10 meest opvallende pizzatoppings ter wereld

Vrijdag! De kans is groot dat er vanavond pizza of frietjes op het menu staan. Maar... wat als je die twee kan combineren? Deze lijst met 10 meest opvallende pizzatoppings ziet daar alvast geen graten in. Of net wel, want ook vis als topping is tegenwoordig niet meer zo raar. Welke probeer jij vanavond uit?

Voor een lekkere pizza is een basis van tomatensaus al lang geen vereiste meer. Tegenwoordig zie je die toppings ook uitgespreid worden over een laagje pesto, barbecuesaus, bechamelsaus of zelfs bloemkoolsaus. Sommige pizza’s lijken dan weer eerder op een dessert: gegrilde blauwe bessen, honing en geitenkaas op een bodem van zuurdesem zijn geen uitzondering meer. Of een basis van één grote chocoladekoek of cookie dough, met daarop wat chocoladestukjes, Smarties of aardbeien met chocoladesaus: alles kan.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de creativiteit met pizzakorsten of toppings. Als jij dacht dat ananas in die laatste categorie al controversieel was, dan heb je zeker deze 10 toppings nog niet eerder gezien.

1. Scampi’s

Bij ons niet zo bekend, maar in Aziatische landen zoals Japan en Zuid-Korea wel erg geliefd: pizza met vis. Scampi’s zijn er een grote favoriet. Steeds vaker duiken recepten voor scampi-pizza ook bij ons op. Zelfs ‘pizza diabolique’ behoort vandaag tot de mogelijkheden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Vol-au-vent

Een Belgische klassieker zoals vol-au-vent smaakt iedereen wel eens, deze pizzavariant kan dus niet ontbreken. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vol-au-ventpizza bestellen. Al geprobeerd?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Cheeseburger

Voor als jij en je partner niet kunnen beslissen over wat jullie willen eten, of als je gewoon trek hebt in beide: cheeseburgerpizza. Waarom niet?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Frietjes

Dit valt ongeveer onder dezelfde categorie als de twee voorbeelden hierboven, maar past nog nét iets beter bij onze Vlaamse keuken: pizza met frietjes! Dit hoeft eigenlijk helemaal niet zo’n raar idee te zijn. De frietjes komen er heerlijk uit wanneer je ze even meebakt in de oven. Laat ons je niet stoppen om stukjes biefstuk toe te voegen, kwestie van klassiekers in ere te houden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Nacho’s

Pizza met nacho’s kan je op drie manieren interpreteren. Je kan nachosaus toevoegen, enkele krokante nachochips toevoegen aan een pizza margherita, of gewoon een compleet nachorecept op je pizzadeeg gieten. Serveer met de juiste dips, en smullen maar! Aperitief en hoofdgerecht in één: makkelijk om te serveren.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Aardappelen

Het zou je verbazen hoe populair pizza met aardappelen is. Het is slim om de dunne schijfjes of kleine blokjes nog even te bakken voor je ze aan de pizza toevoegt. Werk af met look en rozemarijn, en hup, de oven in!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

7. Insecten

Insecten zijn véél minder populair in de keuken dan aardappelen! Maar als je besluit om de krokante beestjes met nootachtige smaak op je pizza te leggen, ben je zeker niet de eerste. Op dit moment mogen Europeanen officieel drie soorten insecten eten: de treksprinkhaan, de huiskrekel en de gele meelworm. Bon appétit!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

8. Inktvis

Laat je fantasie de vrije loop met inktvis als pizzatopping. Gebakken of gefrituurde inktvisringen vormen – eventueel met nog andere zeevruchten – volgens sommigen een prima topping. Als je echt graag experimenteert, kan je zelfs inktvisinkt gebruiken op je pizzabodem. Als pizza bianca bestaat, moet zwarte pizza ook kunnen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

9. Alligators, kikkers en slangen

Als je “alligatorpizza” intikt op Instagram en ziet dat de hashtag al meer dan 100 keer werd gebruikt, slaak je toch wel even een zucht. Maar goed, bij ons zal je het niet meteen op de kaart zien staan, maar in het zuiden van de Verenigde Staten maken ze pizza met stukjes vlees van alligators of pythons. Het ziet er gelukkig smakelijker uit dan het klinkt.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

10. Noedels

Lust je graag wat koolhydraten bij je koolhydraten? Leg dan toch gewoon wat noedels op je pizza. Voeg eraan toe wat je anders door je noedels mengt – bijvoorbeeld stukjes kip, ei, chilivlokken, sojascheuten, suikererwten en natuurlijk sojasaus – en opdienen maar!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: