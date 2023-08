“Als je niet voldoet aan de criteria, kost een maagverkleining tot 10.000 euro”: wat houdt de ingreep in en wanneer wordt die terugbetaald?

“De dokter zei dat als er niks zou gebeuren, hij me enkel kon aanraden mijn begrafenis voor te bereiden”: Mathias (25) verloor 51 kilo met een gastric bypass

Mensen die er maar niet in slagen af te vallen, kiezen soms voor de drastische aanpak: een maagverkleining. Niet evident en niet zonder risico’s. “Toch was het de beste beslissing die ik ooit heb genomen”, zegt acteur Mathias T’syen (25) in Primo. Hij schreef een aangrijpend boek over de ‘gastric bypass’ die hij onderging. “Met mijn verhaal wil ik het taboe rond de maagverkleining doorbreken.”