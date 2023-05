“Als je geen frietjes meer kan eten, is er niets aan”: Seksuologe Kaat Bollen volgt intuïtief dieet

“Voedings­sup­ple­men­ten kunnen de werking van geneesmid­de­len beïnvloe­den”: expert vertelt welke kruiden je beter niet met medicijnen mengt

Voedingssupplementen gaan vlot over de toonbank in ons land. De top drie: middeltjes voor spijsverteringsproblemen, stoelgangkwaaltjes en onze gemoedstoestand. Ook kurkumacapsules voor soepelere gewrichten en veenbessenextract voor urinaire klachten worden veel gekocht. Maar is het wel veilig om deze producten zomaar in te nemen? Wij vroegen het VUB-professor Kristiaan Demeyer, gespecialiseerd in plantaardige geneesmiddelen en voedingssupplementen: “Let op met middeltjes uit het buitenland. Die zijn niet noodzakelijk conform met onze Belgische regels en bevatten soms te veel of soms ook amper grondstoffen.”