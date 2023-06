Als je geen bier of wijn drinkt op een terrasje, is frisdrank of fruitsap dan een gezondere keuze?

Dat alcohol niet bepaald gezond is voor je lichaam, weten we al langer. Langdurig of veel drinken verhoogt je risico op hart- en vaatziekten en zelfs kanker . Maar is het dan echt gezonder om frisdrank, fruitsap of een mocktail te kiezen, wanneer je op een zonnig terras zit en geen zin hebt in water? Voedingskundigen Sofie Huyghebaert en Brenda Fassart kijken mee in ons glas.

“Het is belangrijk om te nuanceren wat ‘gezond’ precies betekent”, begint voedings- en dieetkundige Sofie Huyghebaert van afslankstudio Figura in Brugge. “Of een product gezond is of niet kunnen we niet enkel in calorieën uitdrukken. Een klein, droog koekje kan bijvoorbeeld minder calorieën bevatten dan een appel, maar is daarom niet gezonder. Een glas fruitsap bevat veel vitamine C, maar ook vier klontjes suiker. Dat doet het voordeel van de vitamine C teniet, want geperst fruit verliest veel van zijn vezels. Fruitsappen zijn daarom niet altijd de gezondste optie. In frisdranken zitten gelijkaardige hoeveelheden suiker, maar helemaal geen voedingstoffen.”

Een glas cola of witte wijn?

Het verschil tussen een colaatje en een glas witte wijn is onder meer de hoeveelheid alcohol die in de wijn zit. “Wanneer je lever bezig is met de afbraak van alcohol kan het niet aan vetafbraak doen. Eet je er dan nog een vettige knabbel zoals nootjes of chips bij, dan zijn dat vetten die je extra zal opslaan. Dat heeft een impact op je figuur, waardoor je bijvoorbeeld een bierbuik ontwikkelt. Die tip die je vaak hoort van een flesje water bestellen terwijl je alcohol drinkt, klinkt misschien gek, maar helpt echt. Water drinken ondersteunt je lever en je zal minder snel onder invloed zijn. In een restaurant staat er een fles water op tafel, dus waarom niet ook op een terrasje?”

“Als je een drankje bestelt dat je aanlengt met frisdrank, zou je voor een lightdrank kunnen kiezen. Maar omdat suiker de alcoholopname vertraagt, zal je met een lightdrank als mixer wel sneller onder invloed geraken”, waarschuwt Huyghebaert. Een alcoholvrije cocktail, dan maar? “Mocktails bevatten meestal ook veel suiker. Alcoholvrij bier is dan beter, maar ook niet helemaal suikervrij. En er is natuurlijk ook een verschil tussen bijvoorbeeld een streekbier van 330 milliliter en een glaasje cava van 125 milliliter.”

Welke drankjes beïnvloeden je slaap?

“Alcohol kan je uitdrogen. Je zal je focus verliezen en je sloom voelen, en daarnaast kan je ook hoofdpijn krijgen. Sommige mensen vallen gemakkelijker in slaap na een glas alcohol, maar vergis je niet: je slaapt er minder diep door, waardoor je minder uitgerust zal ontwaken. Als je ‘s ochtends minder energie hebt, zal je sneller naar een boterkoek grijpen in plaats van naar een kommetje havermout.”

En wat met een glas frisdrank of fruitsap? “Die hebben hoge suikergehaltes en doen je bloedsuikerspiegel snel stijgen. Maar omdat je aan een terrastafeltje neerzit, sla je die suikers op in plaats van ze te verbranden. Wanneer je suikerspiegel weer daalt, kan je een hongergevoel krijgen en zal je weer zin krijgen in voeding met suiker. Hoeveel last je daarvan hebt, is wel afhankelijk van persoon tot persoon. Sommige mensen zullen ook moeilijker slapen door de cafeïne in cola bijvoorbeeld, terwijl dat bij anderen weinig impact heeft.”

Overmatige alcoholcon­sump­tie kan leiden tot een vervette lever, maar te veel dranken met veel suiker kunnen leiden tot diabetes. Sofie Huyghebaert

Het is te kort door de bocht om te zeggen dat een cola of fruitsap gezonder is dan een glas alcohol. “Overmatige alcoholconsumptie kan leiden tot een vervette lever, maar te veel dranken met veel suiker kunnen leiden tot diabetes. Bekijk het als ‘fun-voeding’ en geen ‘functie-voeding’. Die eerste categorie consumeer je best met mate. Drink ondertussen water om de effecten ervan tegen te gaan. Thuis kies je bijvoorbeeld voor bruiswater, geraromatiseerd water of een kan water met citroen. En als je twijfelt over je keuze op een terras: koffie of thee is ook altijd een goede keuze. Lightfrisdranken en alcoholvrije bieren zijn op hun beurt ook gezonder dan hun ‘gewone’ tegenhangers.”

Hoeveel calorieën bevatten verschillende soorten alcohol?

Wie op zijn voeding let, vergeet daar vaak de drank mee in beschouwing te nemen. Hoeveel krijg je binnen met zo’n gewoon pintje? “Een pintje bevat ongeveer 110 calorieën”, stelt diëtist en voedingsdeskundige Brenda Fassart. “De alcoholarme variant bevat dan weer zo'n 65 calorieën. Alcoholvrij bier is dus inderdaad een beter alternatief. Zware bieren zoals Leffe en trappist tellen snel op tot 200 à 225 calorieën per glas, en een glas cava of champagne bevat tussen de 75 en 85 calorieën per glas. Bij wijn schommelt het aantal calorieën tussen 70 en 100 calorieën per glas.”

De voedingsdeskundige waarschuwt vooral voor de val van de mocktails. “Ze bevatten in veel gevallen véél meer suiker dan alcoholrijke drankjes. Zeker omdat ze vaak met vruchtensappen en siropen gemaakt worden. Een gewone cocktail bevat ook al snel 500 calorieën per glas. Lightdranken bevatten geen calorieën, maar een glas gewone frisdrank toch al snel 139 calorieën. Dat is ongeveer evenveel als vruchtensap. Op een terrasje mag je uiteraard al eens genieten, maar bij dorst hanteer je beter die gekende regel: eerst water, de rest komt later.”

