“Als je een worst barbecuet, prik er dan geen gaatjes in.”Ontdek de tien BBQ-geboden van topslager Hendrik Dierendonck

De vijf lekkerste wraps van Jamie Oliver en andere koks

20 juli Wraps zijn een makkelijke manier om te eten: je kan ze makkelijk meenemen als lunch naar werk of school, maar het is ook een fijne manier van eten met het bord op schoot op een lome zondag. Als je wraps maakt, kan je ook restjes opmaken. Of je kan je laten inspireren door deze vijf receptjes.