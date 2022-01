“Als ik wat extra maak, weet ik zeker dat ze geen fastfood eet”: drie mama's blijven met liefde koken voor hun volwassen kinderen

Roeselare Kook- en verhalen­boek Plats Divers toont dat kokerellen en samen eten verbindt, ook over culturen heen

Verbinden door samen te koken en te eten. Dat is de insteek van Plats Divers, een wel heel bijzonder kook- en verhalenboek gerealiseerd door ARhus, de Burgerschool, MSKA en uitgeverij Bibliodroom. Zowel de Burgerschool als MSKA ervaarden dat ouders met een migratieachtergrond moeilijk de weg naar school vonden. Via kookworkshops brachten ze ouders en jongeren van diverse achtergronden samen. Hun familierecepten en verhalen zijn nu gebundeld in een boek dat de diversiteit van onze samleving weerspiegelt.

27 oktober