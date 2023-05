“Als ik kon kiezen, zou ik hetzelfde doen als vandaag: het mekka van de gastronomie in de Ardennen uitbouwen”: 10 vragen aan topchef Wout Bru

Welke voedings­res­ten kan je wel of niet weggieten in je gootsteen?

Iedereen giet weleens etensresten in de gootsteen: van olijfolie uit de pan tot de overschot van de spaghettisaus. Maar is die afvoer daar wel voor gemaakt? “Niet alles kan er zomaar in”, waarschuwt Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau part of Glowi. Ze zet op een rijtje voor welke voedingsresten je best een andere oplossing zoekt én in welke gevallen de toiletpot de redder in nood is.