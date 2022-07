"Als elke schotel 50 gram extra weegt, zou het vliegtuig net voor de landing zonder brandstof kunnen vallen”: er zit meer achter je vliegtuigmaaltijd dan je denkt

Van slappe groenten tot taai vlees: vliegtuigeten doet veel mensen niet aan culinaire hoogstandjes denken. Toch kruipt er enorm veel werk in de verwerking en transport van de maaltijden. Hoog in de lucht verlies je namelijk tot 30 procent van je smaak, en dus zijn speciale maatregelen nodig. ‘Telefacts Zomer’ nam een kijkje achter de schermen bij een van de grootste Britse cateraars. Welke weg legt dat eten in de lucht af voor het op je bord belandt?

Bij Alpha LSG, de grootste vliegtuigcateraar van het Verenigd Koninkrijk, worden elke dag zo’n 37.000 verse maaltijden bereid, zowel voor eerste klasse als business en economy. “Voor veel mensen begint hun vakantie zodra ze in het vliegtuig zitten. Wat ze daar zien, eten en proeven, maakt of kraakt de dag”, zegt Sarah Rumbelow van de klantendienst. “Ons werk is dus erg belangrijk.”

Ingrediënten meten met de meetlat

De reis van dat vliegtuigeten start in het logistiek centrum. Al vanaf vijf uur ‘s ochtends komen de eerste leveringen daar binnen. Op jaarbasis komen er zo’n 78 ton wortelen, 180 ton aardappelen en 94 ton uien binnen. Dat is het gewicht van drie vliegtuigen. In het centrum gaan medewerkers na of de ingrediënten in de schotels passen die ze aan boord van het vliegtuig gebruiken. Zo’n schotel is 10,5 centimeter breed en 15 centimeter lang. “Die controle gebeurt echt met de meetlat”, zegt verantwoordelijke Terry Smith. “Wortelen mogen niet langer dan negen centimeter zijn. We nemen daarom een willekeurige zak en kijken of dat ook het geval is.”

Volledig scherm Het eten wordt gemeten met een meetlat om het te doen passen in de bakjes. © Rv

24 uur per dag koken

Vanuit het logistiek centrum gaat het voedsel naar de keuken: het volgende stadium. Daar staan 160 koks 24 uur per dag in de potten te roeren. “Ik gebruik elke dag 40 tot 50 liter eieren. Soms zijn het er 500, soms zelfs 800", zegt chef-kok Nataliya Huggett. Ook hier zijn er opnieuw strenge regels: het gerecht mag niet hoger zijn dan 3,2 centimeter, en niet zwaarder dan 250 gram. Want hoe meer gewicht, hoe meer brandstof het vliegtuig verbruikt. En als elke schotel 50 gram extra weegt, dan zou het wel eens kunnen dat het vliegtuig net voor de landing zonder brandstof valt.”

Ook een goede smaak krijgen, is een hele uitdaging. “Hoog in de lucht verlies je dertig procent van je smaakzin”, zegt chef-kok Kevin Love. “Dat komt door het lawaai in het vliegtuig, de droge lucht en de luchtdruk. Het lijkt eigenlijk alsof je verkouden bent. Daarom moeten we onze gerechten wat extra kruiden. Dat kan door ingrediënten met een umami-smaak toe te voegen. Die vindt je bijvoorbeeld in tomaten, ansjovis of Parmezaanse kaas.”

Een ander probleem is de droogheid in voeding zoals bijvoorbeeld kip. “Dat komt door de droge lucht en het opnieuw opwarmen op het vliegtuig”, zegt Love. “We kiezen er daarom voor om het vlees te pekelen. De pekel penetreert het vlees en kruidt het dus vanbinnen. Zo blijft het vlees ook sappiger. De kip mag er een paar uur in rusten, daarna wassen we de pekel eraf. Tot slot laat ik ze verder garen in de stoomoven.”

Volledig scherm © Rv

Instant de frigo in

Vanuit de keuken gaat het eten rechtstreeks de frigo in. De ijskasten blazen voortdurend koude lucht om het eten zo snel mogelijk af te laten koelen tot min 8 graden. Zo vermijd je dat bacteriën of schimmels het voedsel kunnen aantasten. Het eten blijft nu op min 8 graden, tot het de oven ingaat op het vliegtuig.

Volledig scherm Het eten moet bewaard worden op een temperatuur van min 8 graden. © Rv

Perfect verdeelde porties

Eens het eten richting het vliegtuig gaat, is het tijd om alles te verdelen in porties. Dat gebeurt in plastic en kartonnen bakjes, volgens een strak tijdschema. Elke 3 seconden maken de keukenmedewerkers een dienblad klaar. “We maken tegenwoordig gebruik van tablets”, zegt verantwoordelijke Martin Petts. “Zo kunnen we op elk moment van de dag alles in kaart brengen.” Schotels die niet op tijd verpakt zijn, gaan onverbiddelijk de vuilnisbak in.

Volledig scherm Werknemers verdelen de ingrediënten in aparte bakjes. © Rv

Hoe houden ze het eten koel?

De klaargemaakte schotels gaan na de verdeling allemaal de dispatchruimte in. Al het voedsel voor de vlucht zetten ze hier klaar. Elk jaar rollen hier bijna 4 miljoen blokken droogijs van de band om het eten en drinken op de vlucht koel te houden.

Volledig scherm In de dispatchruimte worden alle maaltijden klaargezet. © Rv

Het vliegtuig in

Tijd voor de laatste stap: de overlading naar het vliegtuig. Elke dag rijden 70 vrachtwagens en 50 bussen 200 keer over en weer om de maaltijden naar de luchthaven te vervoeren. Logistiek manager Chris kan de route van de chauffeurs perfect volgen dankzij de GPS-tracker in de vrachtwagen. “Het is belangrijk dat de vrachtwagens perfect in orde zijn, voordat ze de luchthaven binnenrijden. Bij het kleinste foutje in het papierwerk mogen ze de luchthaven niet in. En dan moeten wij weer alles gaan nagaan. Iets wat te veel tijd kost.” Gelukkig is dat deze keer niet het geval. De voeding kan op tijd aan boord geladen worden. De klus, die in amper 13 uur werd geklaard, is voorbij.

Volledig scherm © Rv

