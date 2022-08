Als één stuk fruit beschimmeld is, moet je dan het hele doosje weggooien?

Het overkomt iedereen af en toe: wanneer je een doosje aardbeien of frambozen koopt, zitten er weleens één of meerdere beschimmelde exemplaren tussen. Gooi je dan alleen die slechte vruchten weg of meteen het hele bakje? En wat gebeurt er als je per ongeluk toch schimmel opeet? Professor Barbara De Coninck van de KU Leuven, gespecialiseerd in plantenziekten, legt het voor je uit.

Als je twijfelt om die schimmel op te eten, bedenk dan alvast dat alle paddenstoelen eigenlijk schimmels zijn. “Maar natuurlijk vormen niet alle schimmels die typische paddenstoelen", vertelt professor De Coninck, gespecialiseerd in plantenziekten. “In zekere zin zijn die schimmels op je aardbei kleine paddenstoelen", lacht ze. “Al zijn het niet die vruchtlichamen die we in dit geval zien: wat je ziet, zijn schimmeldraden. Op een vrucht zoals een aardbei zijn dat vaak de schimmeldraden van grijsrot, een heel veel voorkomende schimmel. Die schimmel kan tot wel 200 plantensoorten infecteren. Dat gebeurt ook op andere bekende soorten zoals tomaten, aardbeien, frambozen en sla.”

“Die sporen daarvan zijn echt overal”, vervolgt Barbara De Coninck. “Je ademt die gewoon in, al is dat in erg kleine hoeveelheden. De sporen waarmee die schimmel zich voortplant, zijn in de lucht aanwezig. Sommige schimmels gaan zich via de lucht verspreiden, andere doen dat via de grond.”

Waarom de ene vrucht beschimmelt en de andere niet

Hoe komt het dan dat de ene aardbei die schimmel heeft en de andere niet? “De schimmel kan al gaan infecteren op het veld in de natuur. Dat is dan de bloem die geïnfecteerd wordt. De schimmel blijft daarin aanwezig, maar gaat zich niet verder manifesteren. Pas als de aardbei rijp is, komt de schimmel erdoor. In principe gebruiken we gewasbeschermingsmiddelen in die bloemfase om de schimmel tegen te houden. Natuurlijk kan het gebeuren dat er wél zo’n schimmel doorkomt.”

Een tweede manier waarop je een beschimmelde aardbei krijgt, is door het plukken. “Soms kunnen er kleine wondjes ontstaan. Die kleine kneuzingen zorgen voor een voedingsbodem voor de schimmel. Dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren wanneer de aardbei niet voorzichtig genoeg in het doosje gelegd werd, omdat die schimmel gewoon in de lucht aanwezig is. De sporen daarvan kunnen dan landen op de kneuzing en voor je het weet is de vrucht beschimmeld.”

Quote De vruchten onderaan in de fruitbak­jes beschimme­len sneller dan die bovenaan, omdat dat de meest vochtige omgeving is en schimmels zich daar sneller ontwikke­len. Barbara De Coninck

Is het je overigens ook al opgevallen dat het beschimmelde exemplaar altijd onderaan in het bakje ligt? Is dat dan een truc van de supermarkt? “Neen”, zegt de plantenexpert stellig. “De supermarkt doet dat niet expres. De meest vochtige omgeving waar de schimmel zich in kan ontwikkelen is onderaan in het bakje, waar de vruchten het meest gekneusd kunnen geraken.”

Grondig wassen

Toch moet je ingrijpen in het geval van schimmel. “Wanneer je het bakje ongemoeid laat, zal binnen de kortste keren het hele bakje overwoekerd zijn door die schimmel. Die schimmel kan opnieuw sporen vormen en op de andere aardbeien landen via de lucht.” Zo’n schimmel heeft trouwens graag een vochtige en warme omgeving. In de koelkast zal de verspreiding iets trager gaan, maar de schimmel zal er wel in overleven.”

Aardbeien, braambessen en frambozen die beschimmeld zijn, neem je daarom best meteen weg. “Ook de exemplaren die tegen de beschimmelde stukken lagen, bestudeer je best even grondig. De overgebleven vruchten ga je vervolgens goed wassen, tenminste als je van plan bent ze meteen op te eten. Als je het bakje nog even in de koelkast laat staan, was ze dan nog niet, want zo creëer je opnieuw een vochtige omgeving waarin nieuwe schimmels zich sneller ontwikkelen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Zachte vruchten zoals frambozen hebben een hogere kans op schimmel. © Shutterstock

Wat als je die schimmel opeet?

Als je per ongeluk toch een beetje van de schimmel binnenkrijgt, kan dat geen kwaad volgens De Coninck. “Al zal dat niet bepaald lekker smaken: het is tenslotte een rot stukje. Voor de gezondheid is zo’n beschimmelde aardbei niet echt gevaarlijk, maar het wordt wel afgeraden voor kleinere kinderen of voor mensen die allergisch zijn voor schimmels of mensen met immuunziektes.”

Die schimmels zijn niet schadelijk in het geval van aardbeien, maar er zijn er wel degelijk waar je mee moet opletten. “Doorgaans wordt aangenomen dat hoe meer water een vrucht bevat en hoe zachter de textuur is, hoe minder het wordt aangeraden om nog iets met een schimmel te eten. Die schimmel kan in het hele exemplaar doordringen, ook al zien we dat nog niet langs de buitenkant. Een aardbei is ook zacht, maar het type schimmel dat erop groeit is niet echt gevaarlijk. Bij granen zijn er daarentegen schimmels die stoffen produceren die voor de mens echt toxisch zijn. In grote hoeveelheden kunnen die ziektes veroorzaken. Voor appels geldt hetzelfde. Een klein vlekje kan je nog wegsnijden, maar bij grote bruine vlekken gooi je die appel maar beter weg. Dan kan er een schimmel in aanwezig zijn die diezelfde toxines produceert. Daar kan je echt ziek van worden.

Quote Eet een beschimmel­de appel nooit meer op. Je weet niet tot waar die schimmel zich heeft doorgezet en dan ontstaan er toxines die slecht zijn voor de mens waar je ziek van kan worden. Barbara De Coninck

Nooit schimmel op choco

Niet alleen in een bakje fruit of in een voedingsmiddel op zich, maar ook in de ijskast kan schimmel overleven. “Als je van vakantie terugkomt en je ziet dat vergeten stukjes kaas of andere voeding beschimmeld is, smijt dan alles weg", benadrukt de professor. “En kuis de ijskast grondig uit. Schimmels kunnen nog overleven in de temperatuur van zo’n frigo tussen vier en vijf graden. Ze gaan daarin sporen produceren en de voeding die overblijft is een voedingsbodem voor de schimmel.”

Ook potten confituur met schimmel op gooi je weg. “Want ook dat is een zacht product: je weet niet tot hoever de schimmel al is doorgedrongen. Hetzelfde geldt voor brood. En wortels die al slijmerig zijn geworden omdat je ze vergeten bent ergens achteraan in de ijskast. Dat is zelfs geen schimmel meer: dat is een bacterie.” Op een pot choco zal je daarentegen nooit een schimmel zien staan. “Dit type voedingsmiddel bevat conserveringsmiddelen, veel toegevoegde suikers en weinig water waardoor de schimmels zich maar moeilijk kunnen manifesteren.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.