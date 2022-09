“Alcohol en frisdrank liggen vaak aan de basis van jicht": reumatoloog licht toe wat deze ontsteking inhoudt en met welke voeding je best oppast

3 procent van de Belgische bevolking heeft last van jicht, een vorm van onstekingsreuma in gewrichten. Bij patiënten jonger dan 60 jaar telt het aandeel van de mannen voor 95 procent. Naarmate de leeftijd stijgt, krijgen ook meer vrouwen er last van. “Dat is niet alleen de schuld van levensstijl", vertelt reumatoloog Rik Lories. “Maar door op je eten te letten, kan je wél voorkomen dat je er last van hebt.” Hoe herken je jicht en welke voeding vermijd je best om het niet te krijgen?