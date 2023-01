Abdijbier Maredsous vloeit voortaan ook uit de ketels binnen de muren van de abdij: welke (nieuwe) bieren kan je verwachten?

Duvel-Moortgat opende gisterenavond officieel een gloednieuwe brasserie mét microbrouwerij in Saint Joseph, het bezoekerscentrum van de Abdij van Maredsous. Op deze plek kan je voor het eerst in 150 jaar genieten van ter plaatse gebrouwen Maredsousbier. Hoe komt het dat ze nu pas daar beginnen brouwen? En welk nieuw aanbod van bier kan je verwachten dit jaar? Onze biersommelier zocht het uit.

Te midden van de groene vallei van Molignée vind je de Abdij van Maredsous. Daar komt vanaf dit jaar verandering in. “We wensten samen met onze partners iets bijzonders te doen in het kader van de 150ste verjaardag van de abdij", vertelt vader Abt van de Abdij van Maredsous. “De verbouwing van een bestaande vleugel van St. Joseph tot een gloednieuwe Brasserie de Maredsous met een eigen microbrouwerij is daar het resultaat van.”

In deze hypermoderne kleine brouwerij zal er voortaan in beperkte volumes bier gebrouwen worden. Het gaat om bieren die enkel ter plaatse geconsumeerd kunnen worden. Momenteel is er nog geen vaste brouwer. Duvel-Moortgat zal zich over de productie ontfermen, samen met externe brouwers. De kleine schaal geeft de mogelijkheid om volop te experimenten en nieuwe stijlen uit te testen, het wordt een ware speeltuin voor brouwers.

“Het doel is dat het een plek wordt waar innovatie mogelijk is en waar de brouwers kunnen experimenteren met ingrediënten en smaken", vertelt Michel Moortgat, CEO van Duvel Moortgat. “We willen meer dan ooit snel kunnen inspelen op de wensen en smaken van de consument. De ontwikkeling van zeer specifieke bieren in beperkte volumes past perfect in deze filosofie. Met deze microbrouwerij willen we die regionale verankering nog meer versterken. Zo gaan we onder andere samenwerken met een lokale hopteler.”

Volledig scherm Opening van Maredsous microbrouwerij. Links: Michel Moortgat. Rechts: vader Abt. © Maredsous

Waarom is dit speciaal voor Maredsous?

Terwijl vele andere abdijen reeds een eeuwenlange brouwtraditie hadden, werd er in deze abdij nooit eerder zélf gebrouwen. “De monniken sloegen hiervoor de handen in elkaar met Brouwerij Du Faleau en kort daarna vloeide het eerste Maredsousbier uit de ketels: Maredsous Blond”, vertelt Sofie Vanrafelghem.

Nadat deze brouwerij de deuren sloot in 1960 en overgenomen werd daalde de kwaliteit van het bier. Ontevreden over de gang van zaken gingen ze op zoek naar een andere brouwerij. Enter: Duvel-Moortgat waar ze al veel positieve dingen over hadden gehoord. Het duurde niet lang of deze nieuwe samenwerking was een feit én een succes. “Onder Duvel-Moortgat werd het gamma uitgebreid met een blond, bruin en tripel bier. Vandaag zijn deze abdijbieren een vaste waarde in ons bierlandschap.”

Wat kan je er komen proeven?

Terwijl hier vooral pelgrims neerstreken, trekt de abdij nu een zeer verscheiden publiek aan van overal ter wereld. Jaarlijks krijgt de Abdij van Maredsous ruim 580.000 bezoekers over de vloer. Van daaruit groeide bij de paters het idee om een eigen microbrouwerij te starten. Gelukkig hadden zowel hun partner Brouwerij Duvel-Moortgat als Bel België, hun vaste partner voor de Maredsouskazen hier wel oren naar om de 150ste verjaardag te vieren.

“Dit vergroot de authenticiteit van ons bier alsook de bezoekerservaring", aldus vader Abt. Daarnaast vinden we het fijn dat we zo beter en sneller kunnen inspelen op de wensen van de consumenten door het brouwen van bijvoorbeeld seizoensbieren, als ook een kerst- of paasbier.”

Er wordt gestart met ‘Maredsous 150 jaar’, een bier dat nu reeds verkrijgbaar is en speciaal voor de verjaardag en opening ontwikkeld werd. In de komende maanden zullen de brouwers van Duvel-Moortgat verder werken aan nieuwe bieren die aansluiten op de smaak van de seizoenen. De drie vaste waarden (blond, bruin en tripel) zullen nog steeds gebrouwen worden bij Duvel-Moortgat in Puurs.

De geschiedenis van de abdij Sinds 1872 leven hier al Benedictijnenmonniken – net als de cisterciënzers of trappisten* – volgens de regels van Benedictus. Dat betekent dat ze hun leven wijden aan gebed, werken en gastvrijheid. De dorstigen laven en hongerigen spijzen, zijn werken van barmhartigheid die voor de monniken deel uitmaken van die gastvrijheid. Doorheen de tijd kwamen hier vele pelgrims aankloppen. Daarom besloten de monniken om een onthaalcentrum te bouwen, een plaats waar deze reizigers iets konden eten en drinken. Om ze deftig te kunnen ontvangen hadden ze natuurlijk een bier nodig. En zo startte de geschiedenis van het Maredsousbier exact 75 jaar geleden. Volledig scherm Maredsous microbrouwerij © Maredsous

Praktische info

• Abdij van Maredsous - 11 rue de Maredsous - 5537 Denhée

• De Abdij van Maredsous, Saint-Joseph en de microbrouwerij zijn elke dag (gratis) te bezoeken:

• op weekdagen van 11u tot 18u en tijdens het weekend van 10u tot 19u

