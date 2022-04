Aardappel-parmezaanwafels met kerstomaatjes, spek, avocado en kruidenolie

Hoe komt het dat je urine stinkt na het eten van asperges? “Geur kan ook in sperma belanden”

Nu de paasbrunch achter de rug is en het aspergeseizoen bezig is, rijst voor sommigen misschien de vraag: hoe komt het dat urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges? “Zo'n 50% van de bevolking heeft er last van”, licht professor en uroloog Piet Hoebeke (UGent/UZGent) toe. Hoe komt dat dan en waarom heeft niet iedereen er last van?

