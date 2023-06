9 restaurants in België krijgen plekje in top 150 (en dit restaurant staat er verrassend genoeg niét in)

Wie nog op zoek is naar restaurants voor op het reislijstje deze zomer: maandagavond stelde het culinair platform Opinionated About Dining (OAD) de 150 beste Europese restaurants voor. Ook ons eigen land viel maar liefst 9 keer in de prijzen. Wat is volgens deze top het beste restaurant van Europa? En welke plek in eigen land staat met stip op één?

Voor de beste restaurants van ons continent is Scandinavië de plek waar je moet zijn. De winnaar was dezelfde als die van vorig jaar: restaurant Alchemist van chef Rasmus Munk in Kopenhagen, gevolgd door Restaurant Frantzén in Stockholm.

Ook de Spaanse keuken is mooi vertegenwoordigd in deze top 150: de Spaanse restaurants nemen maar liefst 42 plaatsen op de lijst in én 3 daarvan vervolledigen de top 5. Die top 5 neemt je mee van het Baskenland tot Andalusië om tot slot halt te houden in de hoofdstad Madrid, waar ook de bekendmaking van de lijst plaatsvond.

De 5 beste Europese restaurants • Alchemist - Kopenhagen - plaats 1

• Restaurant Frantzèn - Stockholm - plaats 2

• Etxebarri - Axpe - plaats 3

• Bagá - Jaén - plaats 4

• Desde 1911 - Madrid - plaats 5

Beste Belgische restaurants

Wie dacht dat hij per se naar het buitenland moet om te tafelen in de beste restaurants ter wereld, heeft het gelukkig bij het verkeerde eind. Maar liefst 9 Belgische restaurants vielen in de prijzen. Het beste restaurant uit België is volgens de lijst L’Air du Temps van chef Sang-Hoon Degeimbre, met een mooie vermelding op plaats 38.

Verder is vooral de stad Antwerpen vertegenwoordig. In de top ontdekken we chef Nick Bril met The Jane op plaats 56, Gert De Mangeleer met Hertog Jan Botanic op plaats 82 en Viki Geunes van driesterrenrestaurant Zilte op plaats 132.

Verder haalde Willem Hiele in Oudenbrug het brons van de Belgische noteringen en ook de keukens van Bruno Timperman van Bruut in Brugge, Vilhjalmur Sigurdarson van Souvenir in Gent en Lauren en Vincent Follmer van Couvert Couvert in Leuven noteringen. De enige Brusselse notering staat op naam van David Martin met La Paix op plaats 104.

Opvallend: net zoals in de top van The World’s 50 Best lijkt Hof van Cleve hier ook geen plaatsje te krijgen.

De 5 beste Belgische restaurants • L’Air du Temps - Sang-Hoon Degeimbre - plaats 38

• The Jane - Nick Bril - plaats 56

• Willem Hiele - Willem Hiele - plaats 68

• Bruut - Bruno Timperman - plaats 70

• Hertog Jan Botanic - Gert De Mangeleer - plaats 82

