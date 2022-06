9 op de 10 Vlaamse gezinnen kochten vorig jaar biovoeding: wat betekent dit voor onze portemonnee?

Wat voeding betreft, kiest de Vlaming steeds vaker voor bio-alternatieven. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door GfK In opdracht van de VLAM. Maar om hoeveel geld gaat het hier precies per persoon? En welke etenswaren zijn dan precies zo geliefd in die biorayon? Onze journalist zocht het uit.

Negen op de tien Vlaamse gezinnen kiest volgens de VLAM wel eens voor een bioproduct. In 2021 gaven gezinnen zelfs 300 miljoen euro meer uit aan biovoeding dan in 2020. Dat is een stijging van 7 procent. In heel België werd 992 miljoen euro aan bio gespendeerd. De bioverkoop stijgt daarmee in totaal 4 procent. De welgestelde gezinnen met kinderen en de gepensioneerden zijn de belangrijkste groep van biokopers: samen zijn zij goed voor 46 procent van de biobestedingen. Gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen kopen relatief weinig bio (slechts 2,1 procent van hun aankopen is bio). Ze zijn wel aan een inhaalbeweging begonnen.

Wat betekent dat voor onze portemonnee?

Vorig jaar gaven we met z’n allen in België gemiddeld 90 euro per persoon uit aan bio. De Brusselaar spendeerde met 130 euro per persoon het hoogste bedrag aan bioproducten, op de voet gevolgd door de Waal met 126 euro. Dat is meer dan het dubbele van de Vlaming, die gemiddeld 63 euro uitgeeft aan bio. Ter vergelijking: met dit bedrag lopen we ver achter op de Denen, de biokampioenen van Europa. Zij gaven in 2020 per persoon maar liefst 384 euro aan bio uit.

Welke voeding is het populairst?

Samen met de populariteit, stijgt ook het assortiment van bioproducten elk jaar. In 2012 lagen er nog net geen 9.000 producten in de winkelrekken, vorig jaar stond de teller al op 16.500 verschillende producten. Bio-eieren blijven daarin de koploper, met een marktaandeel van 12,6 procent, op de voet gevolgd door de biologische vleesvervangers met 11,9 procent. Biogroenten hebben een marktaandeel van 6,3 procent, bioaardappelen 5,2 procent en biofruit 4 procent. Ook biobrood deed het vorig jaar heel goed met een marktaandeel van 3,7 procent. Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren met zo’n 1 procent.

Voor de verse biovoeding was 2021 een uitstekend jaar. Het marktaandeel van verse biovoeding binnen de totale verse voeding steeg in Vlaanderen van 2,8 procent naar 3,4 procent. De Vlamingen blijven grote fans van biologische aardappelen, groenten en fruit (AGF), die samen een aandeel hebben van maar liefst 36 procent. Ze kopen duidelijk meer in deze categorie dan de niet-biokopers (22 procent). Verrassend is dat nu ook biovlees, -vis en -ei aan een opmars bezig zijn, zij stijgen van 21 procent in 2020 naar bijna 30 procent van de verse bioboodschappen in 2021.

Volledig scherm De stijgende trend in biovoeding. © VLAM

