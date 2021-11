8 op de 10 Belgen grijpen naar snacks om zich beter te voelen: “Maar dat heeft nadien het omgekeerde effect”, waarschuwt diëtist

Welke borrel­nootjes uit de supermarkt zijn het gezondste? “Een handje zoute noten bevat evenveel calorieën als een pint”

Het is makkelijk én lekker om met een zak borrelnootjes naar de EK-matchen op tv te kijken, maar echt gezond is het niet. Bovendien is het moeilijk om na één grabbel te stoppen met eten. “Nootjes zijn krokant, vettig en zout en dat hebben onze smaakpapillen graag”, weet Michael Sels, hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Hij neemt 11 soorten borrelsnacks uit de supermarkt onder de loep en geeft gezonde alternatieven.

20 juni