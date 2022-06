7 onverwachte smaakcombinaties die verrassend goed samengaan

De kunst van smaken te combineren tot hemels genot zit ‘m in het vinden van ingrediënten die elkaar perfect aanvullen, maar toch voldoende met elkaar contrasteren. Deze zeven combinaties moet je ab-so-luut proeven. Wedden dat je ze heerlijk vindt?

1/ Karamel & zeezout

Zoete karamel en de zilte smaak van zeezout: het is een onweerstaanbare combinatie. Denk maar aan macarons, chocoladerepen of roomijs met zoute karamel. En in hippe koffietenten is koffie met karamel-zeezoutsmaak populair. Hoe dat komt? Onderzoekers van de Universiteit van Florida zochten het uit. Ze ontdekten dat de combinatie van zout, zoet en vet dezelfde stoffen in de hersenen losmaakt als een shot heroïne. Verslavend lekker!

Leuk weetje: een chocoladereep met ‘salted caramel’ is de ultieme favoriet van Barack Obama, oud-president van de Verenigde Staten.

2/ Aardbeien & balsamico

Verse aardbeien op een zonnige dag: beter wordt het niet. Je tanden in zo’n sappige, blozende aardbei zetten, bezorgt je het ultieme zomergevoel. Maar wil je eens wat anders dan slagroom erbij? Een bijzondere combinatie maar o zo lekker: verse aardbeien met balsamicoazijn. De zoete smaak van het fruit en de rijke, magische smaakmaker uit Italië zijn een match made in heaven. Serveer het als dessert op warme dagen met enkele blaadjes verse munt erbij, of als zomers slaatje met wat verkruimelde feta, kerstomaatjes en basilicum. Een culinaire trip op je bord!

3/ Pindakaas & appel

Ben jij een pindakaaslover? Op brood, op een banaan, op een cracker of gewoon puur op een lepel: de notenpasta laat zich lekker smeren. Maar wist je dat pindakaas en appel een topcombinatie vormen? Voor een heerlijk tussendoortje verwijder je het klokhuis van een appel met een appelboor en snijd je het fruit in plakken. Die besmeer je met een laag(je) pindakaas. En wil je helemaal losgaan? Strooi er dan wat hagelslag, koekkruimels of kokosschaafsel op.

Tip: dit is een ideale (en gezonde) snack voor je kroost! Leg een tweede schijfje appel op de laag pindakaas en dit hapje kan zonder kliederen de brooddoos in.

4/ Bieten & koffie

Alweer een staaltje culinaire creativiteit. We horen het je denken: ‘bah, bietensap in koffie?’, maar geloof ons: het is een overheerlijke combo. Dus geef je dagelijkse dosis cafeïne een kleine kwinkslag en brouw of bestel een prachtige roze koffie met zijdezachte (amandel)melk … Van red velvet latte tot pink cappuccino: smullen zul je.

5/ Watermeloen & feta

Tover de zomer op je bord met een smakelijke salade van frisse, zoete watermeloen met zoute, verkruimelde feta. Het levert een rollercoaster van smaken en texturen op. Geef een bijzondere twist aan je lunch of scoor ermee als origineel slaatje bij de BBQ.

Tip: voeg er nog enkele blaadjes fijngehakte munt aan toe voor een kleurrijk effect en wat pecannoten voor een crunchy bite.

6/ Spek & banaan

Dit duo is de perfecte samensmelting van hartig en zoet. Een rijk smakenpalet gegarandeerd! En voor de ultieme verwennerij van je smaakpapillen combineer je beide ingrediënten op een pannenkoek. Een vieruurtje XXL, zeg maar.

7/ Honing & mosterd

Ook deze smaakcombinatie zit er boenk op: het zoete van honing past perfect bij het pittige van de mosterd. Verrukkelijk in een dressing bij een salade of bij malse kip.

Leuk weetje: deze smaakcombinatie is één van de favorieten van tv-kok Sofie Dumont. Haar liefde gaat zelfs zo ver dat ze er een broodje en salade rond creëerde. “In het Chick’n Honey Mustard-broodje en de salade zitten alle basissmaken. De supermalse, gebakken kip zorgt voor het zoute. Het zoete komt van de dressing. Die is gemaakt van yoghurt, mosterd en honing en zorgt voor de magic touch. De gedroogde veenbesjes brengen een bittere smaak mee voor de nodige diepte. En de augurk zorgt voor een zuurtje en wat pit. Dan is er ook nog frisse en krokante komkommer, die voor een extra smaaklaag zorgt. Tot slot strooi ik er pecannoten overheen: zoet, boterachtig en pure brainfood.” Het resultaat: een rijkelijk belegd broodje of salade, een echte smaakbom.

Loopt het water je al in de mond? Je proeft de Chick’n Honey Mustard salade & het broodje, gecreëerd door Sofie Dumont, bij Panos. Smakelijk!