600 euro voor een kilo van het duurste zout ter wereld: zo smaakt het

Dat je voor een coupe champagne wel wat geld moet neertellen, weet je al. Hetzelfde geldt voor een ‘coupe’ champagnezout. Voor één kilo moet je maar liefst 600 euro over hebben. Een stevig prijskaartje voor een smaakmaker. Smaakt deze versie dan hetzelfde als het klassieke tafelzout? Of proef je écht een champagnesmaakje die het prijskaartje wat kan verantwoorden? Onze HLN-journalist zocht het uit.

Ook een basisproduct zoals zout bestaat in verschillende vormen en maten. Je hebt het klassieke keukenzout, dat ontstaat door verdamping van het zeewater. Ook heb je het bekende, iets fijnere fleur de sel, dat in de Belgische keuken vaak wordt gebruikt om voedsel op smaak te brengen of te garneren. Tot slot zijn er ook nog de exclusievere soorten, zoals het rode Incazout uit de Andes, Keltisch moeraszout of Himalayazout.

Die laatste categorie exclusieve soorten heeft sinds kort een nieuwe aanwinst: champagnezout. De variant is het resultaat van een unieke samenwerking tussen zoutproducent ‘Bora Bora Sea Salt’ en de Franse champagnefabrikant Champagne Barons de Rothschild. “We maakten eerst een soort blend met verschillende champagnedruiven zoals Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. We plaatsten die op een laag vuur en vermengden het vervolgens met zeezout”, vertelt Bora Bora-oprichter Fabienne Bratschi aan de Duitse krant ‘Bild’. “Na drie dagen is het aroma van de champagne volledig doorgedrongen tot in het zout. Daarna drogen we het zout in de zon.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Illustratiebeeld. Hoe smaakt het meest prijzige zout ter wereld? © Getty Images

Quote Een potje champagne­zout van 75 gram, inclusief een lepel van parelmoer, kost 45 euro. Goed voor 600 euro per kilo van dit type zout.

Om de exclusiviteit van de samenwerking te benadrukken, zijn er maar 172 potjes van gemaakt. En dat merk je aan de prijs. Een potje champagnezout van 75 gram (inclusief een lepel van parelmoer), kost 45 euro. Goed voor 600 euro per kilo van dit type zout. Ter vergelijking: een kilo keukenzout uit de discounter kost ongeveer 50 cent. En zelfs een kilo Kalaharizout uit de Himalaya kost ‘maar’ 40 euro. Je moet er dus wel wat voor over hebben.

Is de smaak zijn geld waard?

En dan duikt natuurlijk dé hamvraag op: hoe smaakt dat champagnezout? Michael Quandt, foodexpert bij ‘Bild’, had de eer om als één van de 172 gelukkigen het zout te proeven. “Het is in de eerste plaats verbazingwekkend hoeveel de smaak van de fruitige champagne het zout bijna bedekt. De zoutvlokken parelen op de tong. Het tintelt echt alsof je na een slok champagne nog een paar druppels in je mond hebt.” Volgens Quandt gaat het zout goed samen met carpaccio, gegrilde kip, groenten, witvis en vooral zeevruchten. “In combinatie met garnalen is het zout een ware smaakexplosie.”

Wel blijft het belangrijk om niet te overdrijven met zout. Overconsumptie brengt risico’s met zich mee. “Je lichaam houdt meer vocht op. Je bloeddruk verhoogt en ook de druk op je nieren, cruciale lichaamseigen filters, neemt toe”, benadrukt diëtist Michaël Sels. “Verder heb je door een ‘ziltige’ levensstijl een hogere kans op een beroerte, maagkanker, hartkwalen en botontkalking.”

In ons expertenartikel vertelt diëtist Michaël Sels hoe je zout wel op een gezonde manier consumeert.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.