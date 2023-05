5x vakantie op je bord: HLN-chefs tippen heerlijk zomerse recepten voor de komende week

Wil je de komende week graag gerechten serveren die passen bij het zonnige weer? Scroll dan snel verder, want onze HLN-chefs hadden exact hetzelfde idee. Sandra Bekkari legt uit hoe je zomerse naanpizza maakt met ricotta en courgette, Piet Huysentruyt deelt zijn recept voor risotto met witte en groene asperges en Jelle Beeckman tovert een heerlijk Italiaanse focacciaburger met kip (of aubergine ) op je tafel. Genieten maar!

Maandag: naanpizza met courgette en ricotta van Sandra Bekkari

Volledig scherm Naanpizza met courgette en ricotta van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Dit is een van mijn favoriete varianten op een klassieke pizza. Het deeg is lekker kruidig en belegd met lichte ingrediënten. Na deze gezonde maaltijd ga je niet met een overvol gevoel van tafel en heb je nog energie over.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 2 à 3 personen

200 g volkoren speltmeel

150 g volle natuuryoghurt

1 el Provençaalse kruiden

1 teentje knoflook

1 tl bakpoeder

200 g ricotta

30 g Parmezaanse kaas

1 kleine courgette

2 takjes verse oregano (of 1 el gedroogde oregano)

3 el pijnboompitten

80 g rucola

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Pers de knoflook.

Meng het speltmeel met de yoghurt, Provençaalse kruiden, knoflook, het bakpoeder, peper en zout. Kneed goed en maak er een bol van. Verdeel de bol in 4 stukken en rol uit met een deegrol.

Bak het naanbrood aan beide kanten in een hete grillpan.

Rasp intussen de Parmezaanse kaas en meng met de ricotta. Snijd de courgette in heel dunne plakjes. Smeer dit mengsel op het naanbrood en beleg met de plakjes courgette. Kruid met peper, zout, blaadjes oregano en pijnboompitten.

Besprenkel met een beetje olijfolie en bak 10 minuten in de voorverwarmde oven.

Werk af met rucola, op smaak gebracht met olijfolie, peper en fleur de sel.

TIP. Je kan een volkoren speltwrap ook beleggen.

Dinsdag: risotto met asperges en zalm van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Risotto met asperges en zalm van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “In dit recept kies ik bewust voor zowel groene als witte asperges. De twee verschillende smaken gaan heel goed samen in een risotto. En ja: in mijn risottorecept mag je roeren!”

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 3,45 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

1 bundel witte Belgische asperges

1 bundel groene asperges

2 el olijfolie

30 g boter

200 g risottorijst

2 dl witte wijn

6 dl groentebouillon (of neem water met daarbij 1el PH groentebouillon)

8 sneetjes gerookte zalm

8 el parmezaanschilfers

9 el parmezaanpoeder

50 g boter

verse kruiden (basilicum, dragon, dille, kervel, ...)

Zo maak je het

Schil alle asperges met een dunschiller. De groene asperges moet je alleen maar aan de onderkant schillen, het groen mag blijven.

Snijd de asperges 1 cm overlangs en bak ze aan in olijfolie. Kruid met peper en zout.

Voeg na ongeveer 3 minuten de risottorijst toe en roer alles goed door elkaar.

Blus het geheel met de helft van de wijn en voeg ook 1 dl groentebouillon toe. Laat zachtjes koken. Giet om de 2 tot 3 minuten nog een scheutje wijn en groentebouillon bij, tot alles op is. Is de rijst daarna nog niet gaar? Voeg dan nog wat extra bouillon toe tot dat wel het geval is.

Eens de rijst gaar is, roer je er de 30 g boter en de Parmezaan door.

Snijd de gerookte zalm in reepjes.

Serveer de risotto in een diep bord, overstrooi met de verse kruiden naar keuze, de zalmreepjes en de parmezaanschilfers.

TIP. Om te zien of je de asperges goed geschild hebt, kan je met je duimnagel gewoon rond de asperge gaan. Zo voel je makkelijk waar er nog schil zit en waar niet. Voor het garen van de risottorijst kan ik geen exacte gaartijd geven, omdat dat verschilt van rijstsoort tot soort.

Woensdag: eenpansgerecht met zoete aardappel, chili, rucola en feta van Sandra Bekkari

Volledig scherm Eenpansgerecht met zoete aardappel, chili, rucola en feta van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Vandaag maak ik het je extra makkelijk: voor dit gerecht heb je slechts één pot nodig. Dubbel voordeel: weinig afwas én een gezonde, gebalanceerde maaltijd die supersnel op tafel staat. Geniet ervan!”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 sjalotje

1 teen knoflook

½ chilipeper

2 zoete aardappelen (± 500 g)

1 tl paprikapoeder

2 el walnoten

8-tal halfzongedroogde tomaatjes

2 lente-uitjes

70 g rucola

125 g feta

Zo maak je het

Snijd het sjalotje en de knoflook fijn. Verwijder de pitjes van de chilipeper en hak fijn.

Snijd de zoete aardappel in blokjes.

Stoof het sjalotje, de knoflook en het chilipepertje aan in een pan met olijfolie. Voeg de zoete aardappel toe en stoof mee. Kruid met het paprikapoeder en een snufje zout.

Voeg een scheutje water toe, zet het deksel op de pan en stoof gaar. Voeg geregeld een scheutje water toe tegen het aanbakken.

Pureer met een pureestamper en voeg een scheutje olijfolie toe.

Rooster de walnoten licht. Snijd intussen de tomaten in stukjes en de lente-ui in fijne ringen. Zijn de walnoten klaar, hak ze dan ook in stukken.

Voeg de rucola toe en meng met de tomaatjes, de helft van de lente-ui en verkruimel de feta erover.

Werk af met de rest van de lente-ui en de walnoten.

TIP. Je kan de rucola vervangen door jonge spinazie.

Donderdag: kalfslapjes met rozemarijn, spek en mozzarella in saltimbocca-stijl van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Kalfslapjes met rozemarijn, spek en mozzarella in saltimbocca-stijl van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een kalfslapje met gedroogde ham, mozzarella en salie ertussen, dat is in het Italiaans een echte saltimbocca. Ik maak er met spek en peterselie een Vlaamse versie van. Vakantie in het bord.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 4,28 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

4 kalfslapjes

1 bol mozzarella

1 el Italiaanse kruiden

4 takjes rozemarijn

8 spekreepjes

40 g boter

8 el water

1 kl runderbouillon

1 el citroensap

200 g tagliatelli

1 el fijngehakte peterselie

½ teentje look

0,5 dl olijfolie

Zo maak je het

Kruid de kalfslapjes met peper, zout en de Italiaanse kruiden. Beleg ze met een schijfje mozzarella en een schijfje spek. Plooi ze dicht en draai het tweede schijfje spek errond. Prik het geheel dicht met het takje rozemarijn.

Neem een kleefpan en bak de kalfslapjes mooi bruin langs elke kant, dat duurt ongeveer 2 minuten.

Kook ondertussen de pasta in gezouten water, giet af en voeg er de look en olijfolie aan toe.

Blus de pan met de kalfslapjes met het water en het citroensap. Voeg de bouillon en de peterselie toe.

Serveer de kalfslapjes met de pasta en de jus.

TIP. Kalfsvlees is tegenwoordig toch wel een dure vleessoort. Je kan dit gerust vervangen door een varkenslapje. De gaartijd zal dan ietsjes langer zijn, aangezien kalfsvlees rosé kan gegeten worden. Varkensvlees moet je toch iets verder bakken.

Vrijdag: focacciaburger ‘kip à la parmagiana’ van Jelle Beeckman

Volledig scherm Kip parmigiana © Bram Debaenst

Jelle: “Chicken parmagiana is een echte Italiaanse klassieker. We serveren hem tussen een vers én zelfgebakken focacciabroodje. Geen zin in kip? Vervang die dan gerust door een dikke plak gebakken aubergine voor een vegetarische versie: smaken zal het sowieso doen.”

Bereidingstijd: 30 min + een paar uur rijzen

Prijs: € 4,23

Ingrediënten voor 2 personen

2 kippenborstfilets

50 ml passata

2 bollen mozzarella

20 g basilicum

peper en zout

30 g parmezaan

mayonaise

Voor de focaccia

300 ml water

4 g gist

½ tl suiker

6 g zout

370 g bloem (liefst 0.0)

1 el oregano

20 ml olijfolie + 20ml

grof zeezout

Zo maak je het

Begin met het focacciadeeg te maken. Doe het water bij de gedroogde gist en laat 10 minuten staan. Doe de overige ingrediënten (behalve de laatste 20 ml olijfolie) in de mengkom van je keukenrobot. Doe de gist erbij en kneed 10 minuten. Bedek de kom met folie. Laat het deeg minimaal 2 uur rijzen op kamertemperatuur, of bij voorkeur een hele nacht op een gekoelde plek.

Verwarm de oven voor op 230 °C. Smeer een ovenschaal in met een beetje olijfolie en stort daar het deeg in. Strooi er wat grof zout over en maak met je vingers kuiltjes in het deeg. Bak de focaccia 35 minuten en laat vervolgens afkoelen op een rekje.

Snijd de kip horizontaal open, net niet tot aan het einde, zodat je de kip mooi kan openvouwen. Kruid de kip met peper en zout. Bak mooi bruin in een scheutje olijfolie. Als de kip bijna klaar is, lepel er dan wat passata over en bedek met wat plakjes mozzarella. Zet een deksel op de pan zodat de kaas begint te smelten.

Snijd de focaccia open, smeer die in met een beetje mayonaise en beleg met het torentje van kip. Werk af met verse basilicum en nog wat Parmezaanse kaas.

TIP: Heb je nog foccacia over? Snijd die dan in blokjes en bak aan in een scheutje olijfolie. Zo heb je de hele week heerlijke broodcroutons om bijvoorbeeld een salade mee af te werken. Een andere optie is de focaccia beleggen met wat tomatensaus en kaas, waardoor je instant een heerlijke pizza hebt!

Elke dag vind je een nieuw recept op HLN Eten.

