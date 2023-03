5x lekker koken voor 21,5 euro: HLN-chefs tippen deze toprecepten voor de komende week

Maandag: oosterse zalm uit de oven met wok van Chinese kool en paprika van Sandra Bekkari

Sandra: “Deze oosterse zalm met wok van Chinese kool en paprika is een ware smaakbom. Het zachte van verse zalm in combinatie met sojasaus, met die krachtige umami-smaak, werkt heel goed. Een nieuwe en snelle manier om zalm klaar te maken.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

4 el sojasaus

½ el mosterd

2 el sesamzaadjes

1 tl honing

300 g zamfilet, 2 filets

1 teen knoflook

½ Chinese kool

1 rode paprika

verse koriander (of bladpeterselie)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Meng de sojasaus met de mosterd, 1 eetlepel arachideolie, 1 eetlepel sesamzaadjes en een klein scheutje honing.

Leg de zalm in een ovenschaal en overgiet met de marinade.

Bak 10 tot 12 minuten in de oven.

Hak de knoflook fijn en stoof aan in arachideolie. Snijd de Chinese kool en de rode paprika in dunne reepjes. Voeg de reepjes toe en roerbak beetgaar. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Werk af met sesamzaadjes en koriander (of bladpeterselie).

Tip: Maak soep met de overgebleven Chinese kool. Extra lekker met wat sojascheuten!

Dinsdag: kippensoep met vermicelli van Piet Huysentruyt

Piet: “Deze kippensoep met vermicelli is de maaltijdsoep bij uitstek. Lekker veel groenten en pasta, waardoor dit een volwaardige maaltijd is. Een echte smaakbom!”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2,70 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 wortels

1 prei

1 ajuin

2 teentjes look

2 selderstengels

2 dikke kippenborsten

2 el PH kippenbouillon

1,5 l water

100 g vermicelli

4 el gehakte peterselie

Zo maak je het

Schil de wortels en snijd alle andere groenten in julienne. Hak de look fijn en snijd de ajuin in ringetjes.

Zet water op een hoog vuur op. Voeg de kippenbouillon toe en ook de groentjes en laat ze garen. Doe halverwege de vermicelli erbij.

Snijd ondertussen de kippenborsten in reepjes van 0,5 cm op 4 cm. Breng de soep op smaak met peper en zout. Pocheer de kip in de soep gedurende ongeveer 5 minuten op een zacht vuurtje.

Serveer de maaltijdsoep en overstrooi met fijngehakte peterselie.

Tip: Je kan ook een volledige soepkip gebruiken om te koken in een bouillon tot ze gaar is. Dan begin je pas daarna met het hele proces van groentjes snijden en pocheren. Hier moet je alleen meer tijd voor uitrekenen, zo’n 2,5 uur.

Woensdag: open lasagne met gegrilde courgette en mozzarella van Sandra Bekkari

Sandra: “Deze open lasagne is een gezondere versie van het klassieke recept. Door de volkoren lasagnevellen voeg je wat extra vezels toe en er zitten meer groenten in. Dankzij deze aangepaste verhoudingen is deze maaltijd evenwichtiger. Als je de restjes meeneemt naar je werk de dag erna, heb je meteen ook een gezonde lunch dus!”

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

6 volkoren (spelt)lasagnevellen

1 sjalotje

1 teen knoflook

1 el tomatenpuree

1 tl harissapasta

400 g tomatenblokjes, met basilicum

scheutje balsamicoazijn

1 el Italiaanse kruiden

1 courgette

200 g mozzarella

30 g parmezaanse kaas

enkele blaadjes verse basilicum

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C met grillstand aan.

Kook de lasagnevellen in een grote kookpot met water en een snufje zout beetgaar volgens de instructies op de verpakking.

Snijd het sjalotje en de knoflook fijn. Stoof ze aan in een potje met olijfolie. Voeg de tomatenpuree en de harissapasta toe en roerbak even mee. Voeg de tomatenblokjes, de balsamicoazijn en de helft van de Italiaanse kruiden toe. Laat 15 minuten zachtjes sudderen.

Snijd de courgette in lange dunne plakken. Strijk de plakken in met olijfolie. Bak ze in een grillpan aan beide kanten. Kruid goed met zwarte peper en de rest van de Italiaanse kruiden.

Doe een bodempje tomatensaus in een ovenschaaltje. Leg er een lasagnevel in een maak laagjes met de andere ingrediënten. Doe hetzelfde voor de tweede portie. Eindig telkens met tomatensaus. Rasp er wat Parmezaanse kaas overheen en zet 5 à 10 minuten onder de voorverwarmde grill.

Werk af met basilicum.

Tip: Je kan de lasagnevellen vervangen door pompoenvellen. Kook ze een 3-tal minuutjes vooraf.

Donderdag: varkensgebraad met bloemkool, puree en pickles van Piet Huysentruyt

Piet: “Deze heerlijke saus met pickels doet het varkensgebraad nog beter smaken! Kies voor het vlees een mooi stukje van de rug, dat smaakt extra goed. Als je de aardappelpuree al op voorhand klaarmaakt, kan je rustig focussen op het vlees.”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 3,70 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

600 tot 800 g varkensgebraad

40 g boter

2 teentjes look

tijm

laurier

12 el pickels

2 dl water

1 dl room

1 el runderbouillon

2 el peterselie, fijngehakt

tuinkers

verse aardappelpuree

¼ bloemkool

1 tl currykruiden

Zo maak je het

Neem een grote pan waar het vlees perfect in past met nog wat ruimte aan de zijkant. Kruid het vlees langs beide kanten met peper en zout.

Smelt 20 g boter en laat die lichtbruin worden. Bak het vlees langs beide kanten bruin. Voeg er de look, tijm en laurier aan toe. Braad onder een deksel voor ongeveer 25 tot 30 minuten, afhankelijk van je voorkeur voor cuisson.

Zet ondertussen een antikleefpan op het vuur met opnieuw 20 g boter die je erin laat smelten.

Snijd de roosjes uit de bloemkool en bak ze rauw aan. Bestrooi met currypoeder en laat verder garen tot de bloemkoolroosjes gaar zijn.

Blus het vlees als het gaar is met water. Voeg daar de runderbouillon aan toe en laat voor de helft inkoken. Voeg ook de pickels en de room toe. Laat alles inkoken tot er een licht gebonden saus ontstaat.

Snijd het vlees in schijfjes van 2 mm dikte en serveer met de saus, verse aardappelpuree en bloemkool.

Overstrooi met de fijngehakte peterselie en tuinkers.

Tip: Je kan dit ook maken met varkenskoteletten. Rond het varkensvlees mag er altijd een laagje vet zitten. Het vet smelt al bradend mee en belandt zo mee in de saus, wat extra smaak oplevert. Let erop dat je boter tijdens het braden niet aanbrandt of zwart wordt.

Vrijdag: taco’s met crispy zalm en sushirijst van Jelle Beeckman

Jelle: “Twee totaal verschillende stijlen succesvol mixen tot iets waar een menigte van uit zijn dak gaat, meestal is het iets wat enkel dj’s kunnen. Met uitzondering van chefs in de keuken. Deze taco’s met sushirijst mixen twee totaal verschillende keukens en doen je wenkbrauwen misschien fronsen, maar eens je dit één keer geproefd hebt, zet je dat plaatje vast veel vaker op.”

Bereidingstijd: 25 min + 15 min kooktijd rijst

Prijs: € 5,10 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen (4 taco’s)

100 g sushirijst

120 ml water

20 ml sushi-azijn

8 g suiker

snufje zout

1 zalmhaasje

bieslook

verse chilipeper

40 g rode kool, fijngesenden

4 taco’s

komkommer

optioneel: limoen + sesamzaadjes

Voor de saus

100 g mayonaise

1 tl tomatenpuree

2 el water

1 tl suiker

1 tl gezouten hoeveboter

½ tl lookpoeder

klein snufje cayennepeper

1 tl paprikapoeder

Zo maak je het

Zet water op met een snufje zout om de sushirijst in te koken. Laat 15 minuten koken op een zacht vuurtje en daarna opnieuw 15 minuten staan met het deksel op de pan. Giet de rijst vervolgens in een grote ovenschaal en roer er de suiker, sushi-azijn en een snufje zout door. Laat dit afkoelen in de koelkast.

Smelt de hoeveboter in een pan. Meng alle ingrediënten voor de saus in de pan onder elkaar: mayonaise, tomatenpuree, water, suiker, lookpoeder, cayennepeper en het paprikapoeder.

Kruid het zalmhaasje met peper en zout. Zet een pannetje op het vuur en verhit er een scheutje olie in. Bak de zalm mooi krokant op een hoog vuur. Tijdens het bakken snijd je de zalm in kleinere stukken met je spatel of vork, zodat je veel krokante stukken hebt.

Verwarm de tortillavellen kort in een pan of in de oven. Beleg met de koude sushirijst, krokante zalm, groentjes, bieslook en werk af met de verse saus.

Tip: Heb je nog tortilla’s in huis? Dan kan je daar taco’s van maken. Neem een kommetje en snijd er kleinere taco’s rond. Grote taco’s zijn iets moeilijker om op te eten.

