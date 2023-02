54 jonge chefs serveren vanaf maart driegangenmenu voor 59 euro: hier kan je reserveren én dit staat er op de kaart

Vanaf 1 maart is het dan eindelijk zover: jongeren koken weer voor jongeren. Jong Keukengeweld heeft als voornaamste doel jong, Vlaams culinair toptalent in de kijker te zetten. “Jong Keukengeweld verenigt topchefs niet ouder dan 35 jaar die de Vlaamse gastronomie belichamen en tot bij jongeren brengen”, zegt organisator Horeca Vlaanderen. “Hoe ze dat doen? Door voor perfectie te gaan zonder te gepolijst te zijn. Door ongeacht de omstandigheden toch de lekkerste gerechten te bereiden. Door gewoon datgene te doen wat ze voor ogen hebben. Dat is wat ‘Jong Keukengeweld’-chefs drijft.”

Hoe werd de selectie restaurants van Jong Keukengeweld gemaakt?

Chefs die deel wilden uitmaken van het Jong Keukengeweld-collectief konden zich tot halverwege de maand oktober kandidaat stellen. Vervolgens kregen alle kandidaten anoniem bezoek van de vakjury, die hun culinaire prestaties beoordeelde. Uit die beoordeling is een collectief van 54 toptalenten voortgekomen. Elke Jong Keukengeweld-chef 2023 heeft iets unieks: zo durft chef Lawrence van De Kleinen Bistro zonder verpinken de Brugse zot naast de filet d’Anvers te serveren, en creëert chef Bodi van Ukiyo heel unieke Frans-Japanse smaakcreaties in het oude pastorijgebouw in Stekene.

Voor wie? 18- tot 30-jarigen kunnen een reservatie maken bij één van de 54 deelnemende restaurants. Vanaf zeven personen bel je best eerst even naar het restaurant zelf. Wanneer? Gaan eten kan in de maanden maart en oktober. Reserveren voor de eerste editie van het jaar in maart kan vanaf maandag 13 februari om 8 uur. Prijs? Tijdens de actiemaanden van Jong Keukengeweld kan je voor 59 euro genieten van een driegangenmenu met aangepaste dranken en water. Hoe reserveren? De reservaties voor Jong Keukengeweld gebeuren uitsluitend via de website www.jongkeukengeweld.be. Op elke chefpagina staat een pop-up om te reserveren.

Antwerpen: PAPS in Berlaar - chef Sonny Wuyts (34)

Volledig scherm Restaurant PAPS van chef Sonny Wuyts. © David Legreve / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

Proeven Artisanaal, Puur en Sociaal: daar staat PAPS in Berlaar voor. Chef Sonny Wuyts nam er onlangs het roer over van de vorige eigenaars, en maakte er meteen een gastronomische bistro van. De ervaren chef kreeg de smaak te pakken van zijn vader, die ook chef-kok was. Hij werkte nadien bij sterrenzaak ‘t Korennaer in Nieuwkerken-Waas, volbracht enkele stages bij sterrenzaken in binnen- en buitenland en was de laatste vier jaar in Spanje chef van twee restaurants. PAPS biedt de gasten een trendy keuken, met een klassieke basis. Aan de klassiekers geeft Sonny een subtiele twist, zonder het origineel geweld aan te doen. “Een ster zou mooi zijn, omdat het de ultieme erkenning is. Maar het is geen doel op zich”, aldus Wuyts.

Brussel: SAN Sablon in Brussel - chef Pierre-Jean Antoine (27)

Volledig scherm Restaurant SAN Sablon van chef Pierre-Jean Antoine. © Facebook SAN Sablon / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

Een kom en een lepel: dat is alles wat je nodig hebt om te genieten van gastronomie bij SAN Sablon in Brussel. Sinds begin 2022 is Pierre-Jean Antoine het nieuwe hoofd van SAN Sablon, de tweede telg onder de SAN-restaurants van chef Sang Hoon Degeimbre. Antoine werkte drie jaar bij de Belgisch-Koreaanse chef in L’air du Temps in Liernu, maar voegt nu zijn eigen accenten toe aan de filosofie van gastronomie in een kom. “We zweren bij lokale, verse en seizoensgebonden producten. Groenten zijn méér dan een bijproduct bij ons. We brengen het beste van alle werelden: een mix van de lokale, mediterrane en Aziatische keuken in een bowl aan tafel”, aldus Antoine.

Limburg: Klost’r in Riemst - chef Menno Schellingen (28)

Volledig scherm Restaurant Klost'r van chef Menno Schellingen. © Facebook Klost'r / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

In een oude vierkantshoeve, een voormalig klooster in - jawel - de Kloosterstraat, vinden we restaurant Klost’r van chef Menno Schellingen en maître Stijn Van Den Langenbergh. Het restaurant in de Riemstse deelgemeente Vlijtingen is klein maar fijn, met plaats voor 28 personen, wat de zaak een intiem en gezellig huiskamergevoel geeft. “De Franse keuken blijft voor mij bovenaan staan”, zegt Schellingen, “maar ik denk dat we in eigen regio meer dan voldoende producten hebben om zelfs de meest kritische gast te verwennen. Klassieke bereidingen met een lichte, eigentijdse touch, dat is wat ik wil brengen.”

Oost-Vlaanderen: VAS in Beveren - chef Jolien Van Puyvelde (32)

Volledig scherm Restaurant VAS van chef Jolien Van Puyvelde. © Facebook VAS / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

Alles moet ‘vas’ zijn: vandaar ook de naam van het restaurant, naar het Beverse dialect van ‘vers’. Robby Baccaert en Jolien Van Puyvelde stonden beiden elf jaar zij aan zij in sterrenrestaurant ’t Korennaer in Nieuwkerken-Waas. Hij als sommelier en zaalverantwoordelijke, zij als sous-chef en patissier. In 2020 strekte het koppel de vleugels en openden ze hun eigen zaak ‘VAS’ in Beveren. Hier koppelt chef Jolien Van hoge kwaliteit aan een ongedwongen sfeer waarin iedereen zich thuis voelt. Eerlijke, seizoensgebonden producten staan centraal, al dan niet verrijkt met Japanse toetsen. “We willen in de eerste plaats een restaurant zijn waar klanten zich thuis voelen. We zorgen voor een goede sfeer, voor originele presentaties, voor verrassingen en voor interactie aan tafel. Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk nog altijd de gerechten zelf, die we met de grootste zorg bereiden”, aldus Van Puyvelde.

Vlaams-Brabant: August Wijnbar in Lennik - chef Sam Verstuyf (33)

Volledig scherm August Wijnbar van chef Sam Verstuyf. © August Wijnbar / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

August Wijnbar in Lennik van chef Sam Verstuyf staat garant voor een easygoing, gastronomisch restaurant met een seizoensgebonden menu. August Wijnbar hecht veel waarde aan kwaliteitsvolle gerechten, maar evengoed aan een persoonlijk contact met de gasten. Bij August hoef je eigenlijk nooit te kiezen: het 18e-eeuwse pand waarin het restaurant sinds 2017 gevestigd is, bundelt namelijk een wijnbar, winkel en restaurant met terras. In de bar kan je heerlijke wijnen drinken, in het restaurant komt daar ook nog wereldkeuken bij. “De naam ‘August Wijnbar’ gaat terug tot 1860. Vanaf toen was in ons pand een wijnhandel gevestigd. Het gebouw zelf is nog ouder, van 1745. Het restaurant is er al sinds 2017, maar toen ik het in 2019 overnam is het accent iets minder op de wijn komen te liggen en kreeg het een meer gastronomische stempel. We hebben de naam wel behouden, hoewel de nadruk nu op de totaalbeleving ligt.”

West-Vlaanderen: Dunas in Knokke-Heist - chef Fran Mertens (25)

Volledig scherm Restaurant Dunas van chef Fran Mertens. © Benny Proot / Bart Van Der Moeren / Lot Van Riel

Het beste van twee werelden: dat vind je bij restaurant Dunas aan de Zeedijk in Duinbergen bij Knokke-Heist, waar chef Fran Mertens achter de kookpotten staat. In de keuken wordt het beste van land en zee gecombineerd. Het restaurant is omringd door de natuur en fabelachtig zeezicht. Dunas staat voor ‘casual fine dining’. Je hoeft zelfs niet te eten, je kan ook gewoon plaats nemen in de bar. “Met een uitgesproken playlist, zintuiglijke stimulatie, een kosmopolitische sfeer en uitgebreide cocktailkaart willen we buiten de lijntjes van het klassieke kustrestaurant kleuren”, zegt chef Fran Mertens.

