5 zomerse recepten voor je weekmenu van Piet Huysentruyt, Jelle Beeckman en Sandra Bekkari om mee af te koelen

Het laatste waar je zin in hebt tijdens een hittegolf: zware gerechten waar je helemaal loom van wordt. Wat je eet is belangrijk als het zo warm is, want de juiste voeding verkoelt je ook . Gelukkig hebben onze 3 HLN-chefs volledig door wat er op het menu moet staan tijdens hete dagen. Met deze 5 recepten zit je goed - en koel - volgende week. Smakelijk!

Maandag: kabeljauw uit de oven met kruidenkorst, asperges en zeekraal van Sandra Bekkari

Volledig scherm Kabeljauw in kruidenkorst © Foodphoto

Sandra: “Het is gezond om twee keer per week vis te eten. Dit recept is heerlijk licht, bevat smakelijke asperges én vraagt slechts een kwartiertje van je tijd: de oven doet de rest!”

Bereidingstijd: 15 minuten + 20 minuten in de oven

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 el + 2 el olijfolie

2 kabeljauwmoten (± 300 g)

zwarte peper

sap van ½ biologische citroen

verse dille

2 el pistachenoten

1 teentje knoflook

2 takken trostomaatjes

8 asperges

een snufje zeezout

80 g zeekraal

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Strijk een ovenschaal in met olijfolie en leg de vis erin. Kruid de vis met zwarte peper en sprenkel er wat citroensap over.

Hak de dille en pistachenoten fijn. Pers de knoflook.

Meng 2 el olijfolie met een flinke portie dille, de pistachenoten, de knoflook en kruid met zwarte peper. Beleg de vis ermee.

Leg de tomaatjes bij de vis en besprenkel met olijfolie. Gaar 15 à 20 minuten in de voorverwarmde oven. Snijd het onderste harde stukje van de asperges en kook een 5-tal minuten in water met wat zout.

Bak de asperges nog even in de pan met wat olijfolie samen met de zeekraal.

TIP. Het is nu het moment om zeekraal in je salades te verwerken, want het is niet heel lang in het seizoen.

Dinsdag: aardappeltaart met look, rozemarijn en tomatensalade van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Aardappeltaart van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Deze vegetarische schotel is lekker, eenvoudig én zal bij iedereen in de smaak vallen tijdens de zomer.”

Bereidingstijd: 75 minuten

Prijs: € 2,21 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

12 bintjes aardappelen

3 teentjes look

250 g gesmolten boter

2 tomaten

1 rode ajuin

1 avocado

2 handjes raketsla

4 el wittewijnazijn

5 el olijfolie

1 el gehakte rozemarijn

Zo maak je het

Was en schil de aardappelen en snijd ze in heel dunne schijfjes.

Kruid de schijfjes met peper en zout, en meng ze met de gesmolten boter, de look en de rozemarijn.

Schik de schijfjes trapsgewijs in een taartvorm van ± 18 cm diameter. Schik nog een tweede, platte taartvorm of een plat rond bord. Leg er een zwaar gewicht op zodat de taart goed platgedrukt wordt.

Bak een uur in een oven van 180 °C.

Ontvel en ontpit de tomaten en snijd ze in blokjes. Snijd de avocado in blokjes en de rode ajuin in hele fijne schijfjes. Meng het geheel met de raketsla, de olie en azijn. Kruid met peper en zout.

Haal de aardappeltaart uit de oven en serveer de taart met de tomatensla.

TIP. Door de aardappelschijfjes niet meer apart te wassen blijft alle zetmeel rond de aardappel hangen. Door de aardappels dan ook nog eens onder druk te zetten, worden de schijfjes eigenlijk door de hitte automatisch aan elkaar gekleefd.

Woensdag: wortel-kipburgers met veldsla, mango en curry van Sandra Bekkari

Volledig scherm Wortel-kipburgers met curry en veldsla © Wout Hendrickx

Sandra: “Verlang je naar lekkere comfortfood, maar heb je geen zin om een ongezonde keuze te maken? Dan is deze smaakvolle, zonnige burger wat je zoekt! Valt ook bij kinderen gegarandeerd in de smaak.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

50 g volkoren (rogge)crackers

125 g wortelen

1 sjalotje

bladpeterselie

250 g kippengehakt

1 eidooier

2 tl madrascurry

flinke portie veldsla

½ mango

2 el blanke amandelen

Zo maak je het

Mix de volkorencrackers tot paneermeel in de cutter.

Rasp de wortels. Snipper het sjalotje en hak de bladpeterselie fijn.

Doe in een mengkom en meng met de overige ingrediënten.

Kruid met peper en een snufje zout.

Rol er 4 balletjes van en duw wat platter tot kleine burgers.

Bak in een antiaanbakpan met olijfolie.

Snijd intussen de mango in stukjes en rooster de amandelen.

Serveer met de veldsla, de stukjes mango, de amandelen en breng op smaak met olijfolie, peper en een snufje fleur de sel.

TIP: Ook lekker met gegrilde perzik of ananas.

Donderdag: verse tonijnsalade met krieltjes, gekookt ei en kappertjes van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Tonijnsalade met aardappel van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Vroeger dacht ik dat tonijn uit blik minderwaardig was, wegens te droog en te wit, maar niets is minder waar. In de zomer maak je er de lekkerste, verse tonijnsalades mee!”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,19 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

2 blikjes tonijn van 250 g

6 el mayonaise

2 teentjes look

3 el peterselie

2 el kappertjes

2 hardgekookte eieren

1 bosje platte peterselie

12 tot 16 krieltjes

1 sjalot

6 el olijfolie

8 augurken op azijn

1 citroen

Zo maak je het

Zet gezouten water op en kook de krieltjes in de schil gaar.

Laat de tonijn uit blik uitlekken. Pel en hak het teentje look fijn, net als de peterselie en de kappertjes. Meng de uitgelekte tonijn met de mayonaise, look, peterselie en kappertjes. Hak een van de twee hardgekookte eieren ook fijn en roer mee in het geheel tot een smeuïge massa.

Giet het water van de krieltjes af en pel ze. Snijd ze in twee en meng lauw met de olijfolie, het tweede teentje look, de fijngehakte sjalot, augurken en het tweede ei. Breng alles op smaak met peper en zout.

Pluk de platte peterselie en frituur op 180 °C. Serveer de tonijnsalade in een ringvorm met de aardappeltjes en overstrooi met peterselie.

Schik op ieder bord ¼ citroen om erover uit te persen.

TIP. Bij tonijn in blik heb je de keuze uit tonijn in olie of in eigen nat. Beide kunnen hiervoor dienen. De tonijn die in een blik belandt, is niet de tonijn die je rauw of in sashimi voorgeschoteld krijgt. Hier wordt eerder de ‘longfin’ tonijn gebruikt. Bij rauwe tonijn krijg je eerder ‘yellowfin’ of ‘bleufin’ op je bord, die is veel roder en voller van smaak, waardoor het prijskaartje ook duurder is.

Vrijdag: Tom Ka Khai noedels van Jelle Beeckman

Volledig scherm Tom Ka Khai noedels © Bram Debaenst

Jelle: “Geen idee wie Tom is, maar hij maakt verdorie een lekker soepje. Bewaar wat plakjes gember en citroengras in de vriezer als je dit recept wil maken, zo heb je het altijd binnen handbereik. Tom Ka Khai kan je ook zonder noedels serveren als een gewoon soepje. Goed gedaan, Tom!”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 3,47 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

400 g kip

200 g champignons

100 g enoki (of andere)

2 stengels citroengras

stuk gember (4cm)

20 g koriander

1 el vissaus

1 el limoensap

1 el witte suiker

250 ml kokosmelk

200 ml kippenbouillon

1 ui

2 teentjes look

½ rode chili peper

1 ei

250 g ramen noedels (of naar keuze)

Voor de korianderolie

100 ml olijfolie

30 g koriander

½ teen look

Zo maak je het

Doe de kokosmelk en de bouillon in een kookpot. Snijd de kip, ui en de champignons in stukken. Voeg toe aan de bouillon en breng aan de kook. Kneus het citroengras met de achterkant van je mes, snijd de gember in plakjes en voeg samen met 2 volledige tenen look toe. Laat 10 minuten koken tot wanneer de kip gaar is. Voeg het limoensap, de suiker en de vissaus toe. Doe er op het allerlaatste moment de enoki bij.

Kook een eitje 6 minuten in kokend water. Giet af en leg het eitje in ijskoud water.

Maak in de tussentijd de korianderolie. Mix de olijfolie, koriander en look. Haal daarna even door een fijne zeef zodat de olie langer goed blijft.

Kook de ramen noedels zoals beschreven op de verpakking. Giet af en spoel onder warm water.

Leg de noedels in de borden, overgiet met de kokosbouillon en werk af met fijngesneden chili, koriander, de olie en een half eitje.

TIP. Vervang de kip door scampi of maak er een vegetarische variant van door meer champignons te gebruiken. De korianderolie blijft zeker een week goed in de koelkast en is lekker bij zowat alles.

www.hln.be/eten

