5 Vlaamse makers van streekproducten over hun specialiteit: “Voor deze kipkap komen ze vanuit het hele land naar hier”

Voor jou getest Geen frietjes zonder mayonaise voor jou? Diëtiste proeft 12 soorten en haalt de beste en gezondste eruit

Een portie krokant gebakken frietjes met een goede klodder mayonaise: velen onder ons zetten het weekend zo met veel plezier in. Nu er nog geen écht tekort aan frietjes is, profiteren we best zo veel mogelijk van die hemelse, Belgische combinatie. Maar welke mayonaise is dan het gezondst: de gewone of de lightversie? En vooral: welke is het lekkerst? Diëtiste Sanne Mouha proeft twaalf soorten uit de supermarkt binnen die twee categorieën. “Deze heeft een laag vetpercentage en bevat nog steeds voldoende smaak.”

18 maart