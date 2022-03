5 Vlaamse klassiekers met een twist: “dit is het geheim voor het perfecte stoofvlees”

Iedereen heeft wel een favoriete Belgische klassieker. Waar de ene smakelijk luidop droomt van de kaasdraden bij witloof met kaas en hesp, is de ander gek op vogelnestjes of stoofvlees. Om van een verse vol-au-vent of steak tartaar nog maar te zwijgen. Foodblogger Elise Vandepoele bedacht voor 5 Vlaamse klassiekers een versie met een duurzame twist om duimen en vingers bij af te likken. “Een vol-au-vent is eigenlijk al best duurzaam, aangezien je de volledige kip gebruikt in je recept.”

Witloof met kaas

Witloof is niet bepaald de meest kindvriendelijke groente. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de meeste kinderen pas rond 10- of 11-jarige leeftijd bittere smaken leren ontwikkelen, waardoor voor die leeftijd witloof serveren geen goed plan is. Lust je kind geen witloof? Dan kun je er een origineel pastagerecht mee maken in plaats van de klassieke versie met hespenrolletjes. Steek extra groenten in de saus en kies voor smaakvollere kaas. Succes gegarandeerd.

Volledig scherm Pasta met witloof en kaas van Elise Kookt. © Wout Hendrickx

Ingrediënten

• 300 g knolselder of pastinaak

• 70 g oude pittige kaas (Flandrien Grand Cru, Hollandse brokkelkaas …)

• 250 ml melk

• ½ bouillonblokje

• peper en zout

• nootmuskaat

• 4 stronkjes witloof

• klontje boter

• olijfolie

• 80 g broodkruim

• 60 g pancetta of prosciutto cotto

• 350 g pasta

Zo maak je het

1. We beginnen met de saus. Schil de knolselder of pastinaak en snijd in grove stukken. Rasp of snijd de kaas fijn. Breng de melk samen met ½ bouillonblokje en 250 milliliter water aan de kook. Voeg de knolselder of pastinaak toe en kook tot alles zacht is. Giet af, maar bewaar het kookvocht.

2. Mix de knolselder of pastinaak met de helft van het kookvocht. Voeg kookvocht toe tot je de gewenste dikte van saus verkrijgt, vergelijkbaar met bechamelsaus. Voeg de kaas toe, meng goed en kruid bij met peper, zout en nootmuskaat.

3. Snijd de stronkjes witloof in reepjes. Smelt een klontje boter en stoof het witloof zacht, kruid met peper en zout. Verhoog het vuur en laat het witloof karamelliseren. Zet opzij. Verhit een scheutje olijfolie en bak het broodkruim met een snufje zout en de reepjes pancetta goudbruin.

4. Kook de pasta beetgaar. Meng de pasta met de groentesaus en het gebakken witloof. Garneer met gebakken broodkruim en pancetta.

Tip: liever vegetarisch? Vervang de pancetta dan door een beetje extra kaas!

Vogelnestjes

Een vogelnestje stuurt je meteen terug naar je nostalgische kindertijd. Gehakt waarin je een eitje terugvindt: heerlijk! Nu we vandaag bewuster met voeding bezig zijn, eten we vaak ook minder vlees. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je deze Vlaamse klassieker aan de kant moet schuiven. Foodblogger Elise Van De Poele maakt hem met minder vlees, maar dubbel zoveel smaak!

Volledig scherm Vogelnestjes met champignon van Elise Kookt. © Wout Hendrickx

Ingrediënten

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 250 g champignons

• olijfolie

• peper en zout

• handvol verse peterselie

• 150 g uitgelekte witte bonen

• 350 g gemengd gehakt

• 1 + 4 eieren (klein)

• 180 g broodkruim

• cajunkruiden (optioneel)

• 2 zoete uien

• 1 el wittewijnazijn

• 250 ml kippenbouillon

Zo maak je het

1. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Snijd de champignons in vieren. Verhit een scheutje olijfolie en bak de ui, knoflook en champignons gaar. Kruid met peper en zout. Hak de peterselie fijn.

2. Mix de gebakken champignons en ui met de witte bonen in een blender fijn. Meng met het gehakt, 1 ei, 80 gram broodkruim en 2 eetlepels peterselie. Kruid met een snuf cajunkruiden en peper en zout. Bewaar in de koelkast.

3. Kook de andere eitjes 6 minuten in kokend water. Giet af en laat afkoelen. Pel de eitjes.

4. Verdeel het gehakt in 8 bolletjes. Duw de bolletjes plat, leg er een ei op en duw het gehakt rond het ei. Rol de gehaktballen in het overige broodkruim.

5. Leg in een ovenschaal, besprenkel met voldoende ­olijfolie en zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 35 minuten.

6. Maak intussen de saus. Pel de uien en snijd in reepjes. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de uien met de ­wittewijnazijn en kippenbouillon zacht. Laat even ­inkoken en kruid met peper en zout.

Tip: liever met tomatensaus? Voeg dan in het begin 2 eetlepels tomatenpuree en 1 eetlepel ketchup toe aan de uiensaus.

Steak tartaar

Een niet te bewisten klassieker, waar wél een twist aan kan gegeven worden: een steak tartaar. Maak je hem zelf? Kies dan zeker voor rundvlees met veel smaak en van goede kwaliteit, om er een gezondere versie van te maken. En geen paniek: er wordt niet aan smaak ingeboet door er extra groenten aan toe te voegen. Van een nieuwe favoriet gesproken.

Volledig scherm Steak tartaar met rundvlees en rode biet van Elise Kookt. © Wout Hendrickx

Ingrediënten

• 1 sjalot

• 50 ml rodewijnazijn

• 100 g gekookte rode biet

• 35 g kappertjes

• 4 augurkjes

• 250 g gerijpte steak

• 1 kl tomatenpuree

• 1 à 2 el mayonaise

• ½ kl worcestersaus

• tabasco (optioneel)

• 1 kl mosterd

• peper en zout

Zo maak je het

1. Pel de sjalot en snipper heel fijn. Meng de rodewijnazijn met 2 eetlepels water, voeg de sjalot toe en laat minstens 1 uur marineren.

2. Snijd de rode biet in grove stukken en hak fijn met een blender of scherp mes. Hak de kappertjes en augurkjes fijn. Hak de steak heel fijn met een scherp mes.

3. Giet de sjalot af en laat uitlekken.

4. Meng de tomatenpuree met de mayonaise, worcestersaus, enkele druppels tabasco naar smaak en de mosterd. Meng de saus met de sjalot, de gehakte rode biet, kappertjes, augurkjes en de steak. Kruid bij met peper en zout. Garneer of serveer met blaadjes van rode biet.

Tip: in de zomerse maanden kun je de rode biet vervangen door vijgen of verse tomaten

Stoofvlees

Extra groenten en vergeten stukjes vlees: dat is het geheim voor het ­perfecte stoofvlees.

Volledig scherm Stoofvlees met een twist van Elise Kookt. © Wout Hendrickx

Ingrediënten

• 200 g zilveruitjes of kleine uien

• 4 wortelen

• boter

• 650 g stoofvlees en soepvlees of ossenstaart

• 1 kl perenstroop

• 330 ml donker bier

• 1 kl Marmite of 2 el sojasaus

• 2 laurierblaadjes

• maiszetmeel (optioneel)

• peper en zout

Zo maak je het

1. Pel de zilveruitjes of kleine uien en halveer ze. Schil de wortelen en snijd in stukken (2 cm).

2. Smelt een klontje boter en bak het vlees goudbruin. Haal alles uit de pan en voeg nu de uien en wortelen toe en roerbak alles gedurende 2 minuten. Voeg het vlees in stukken (5 à 8 cm) toe, de perenstroop, het bier, de Marmite, een scheutje water en de laurier en laat afgedekt 2,5 uur zachtjes koken.

3. Haal het deksel van het vuur en laat de saus nog even inkoken. Eventueel dik je de saus in met een beetje maiszetmeel. Kruid bij met peper en zout. Serveer met frietjes of kroketjes.

Tip: ook erg lekker met pastinaak, knolselder, champignons of raapjes erbij.

Vol-au-vent

Vol-au-vent is al heel erg ‘no waste’, omdat je de volledige kip gebruikt in het recept. Alleen de gehaktballetjes schrappen we in deze versie.

Volledig scherm Vol-au-vent met een twist van Elise Kookt. © Wout Hendrickx

Ingrediënten

• 3 kippenbouten of 1 kleine soepkip

• 1 ui

• 1 wortel

• 1 stengel selder

• 2 kruidnagels

• 1 bouillonblokje

• 1 laurierblaadje

• 60 g boter + extra

• 60 g bloem

• nootmuskaat

• peper en zout

• 1 citroen

• 250 g champignons

• 250 g boschampignons

• kipkruiden

• 4 bladerdeegkoekjes

• 1 eetlepel gehakte peterselie

Zo maak je het

1. Als je een volledige kip gebruikt, snijd je die in stukken. Pel de ui en schil de wortel. Snijd de ui, wortel en selder in grove stukken.

2. Breng 1 liter water aan de kook samen met de kip, ui, wortel, selder, kruidnagels, het bouillonblokje en de laurier. Laat 40 minuten zachtjes koken. Haal het vlees uit de bouillon en snijd of trek het vlees van de botten. Zeef de bouillon.

3. Smelt 60 gram boter met de bloem en roerbak 1 minuut. Blus geleidelijk aan met 600 ml bouillon en roer tot een ingedikte saus. Kruid bij met nootmuskaat, peper, zout en een paar druppeltjes citroensap.

4. Snijd de champignons in vieren en de grote boschampignons in tweeën. Verhit een klontje boter en bak de champignons en boschampignons gaar en goudbruin. Kruid met kipkruiden, peper en zout.

5. Meng het vlees van de kip en de gebakken champignons met de saus. Kruid bij met peper en zout.

6. Serveer met ovengebakken bladerdeegkoekjes en garneer met ­peterselie.

Tip: Toch liever balletjes erbij? Probeer het dan eens te serveren met gebakken veggieballetjes.

