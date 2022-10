5 gerechten voor 18,60 euro: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman geven een twist aan herfstige klassiekers

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van één van onze drie chefs: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari of Jelle Beeckman. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: broccoli-preisoep met mosterd en knapperige ham van Sandra Bekkari

Soep is een handige manier om aan voldoende vitaminen te geraken. Deze ‘powersoep’ is een echte vitaminebom. Nu de dagen weer wat korter worden en het buiten weer wat kouder is, vind ik het heerlijk om na het werk te kunnen genieten met een kom soep.

Volledig scherm Broccoli-preisoep van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 2,60 p.p.

Ingrediënten voor 1 pot soep

• 3 dunne sneden gandaham (of parmaham)

• 1 grote witte ui

• 1 teen knoflook

• 2 preistengels

• 1 broccoli

• 1 ½ l groentebouillon

• zwarte peper

• snufje zout

• 2 el mosterd

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Leg de ham op een bakplaat met bakpapier. Leg er een vel bakpapier op en droog 20 minuten in de oven.

Hak de ui en de knoflook fijn. Snijd de prei in stukjes en hak de broccoli in roosjes. Bereid de groentebouillon.

Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie. Voeg de prei toe en stoof mee.

Voeg de broccoli en de groentebouillon toe. Laat 15 à 20 minuten sudderen. Kruid met peper en een snufje zout.

Zet het vuur af. Voeg de mosterd toe en mix de soep.

Werk à la minute af met de snippers krokante ham.

Tip: Je kan de ham perfect vooraf drogen in de oven samen met een ander ovengerecht. Zo moet je de oven niet speciaal voor dit recept aanzetten. Je kan de hamsnippers minstens een 5-tal dagen bewaren.

Dinsdag: miniloempia’s met groentjes van Piet Huysentruyt

Deze brick met groentjes zijn eigenlijk een Vlaamse versie van de populaire Vietnamese loempia of van het bekende lenterolletje. In de jaren 80 was dit nog nieuw en keek iedereen zijn ogen uit aan tafel. Ze waren onder de indruk van dat filodeeg met ‘iets’ in. Vandaag kopen we het deeg overal kant-en-klaar in de supermarkt én nog beter: kunnen we het gemakkelijk zelf maken.

Volledig scherm Miniloempia's op Vlaamse wijze © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 5,20

Ingrediënten voor 4 personen

• 12 el olijfolie

• 4 el sojasaus

• 2 el balsamicoazijn

• 1 el honing

• 1 el bruine suiker

• peper en zout

• 1 kleine courgette

• 1 wortel

• 1 halve prei

• 50 g sojascheuten

• 1 teentje look, fijngehakt

• 1 el gehakte bieslook

• 2 eieren

• 4 brickvellen (diepvriesvak in de supermarkt)

• scheutje water

Zo maak je het

Neem een pannetje. Verhit daarin 8 el van de olijfolie met 4 el sojasaus, de azijn, bruine suiker en honing. Laat sudderen. Je moet een gebonden saus verkrijgen. Laat opzij staan.

Meng in een kommetje 2 eidooiers met wat water.

Snijd de courgette, wortel en prei in dunne reepjes. Meng de gesneden groenten met sojascheuten, het fijngehakte teentje look, de fijngehakte bieslook en kruid het geheel met peper en zout.

Neem de brickvellen en bestrijk ze met het eigeelmengsel. Schik er de hoopjes groente op en plooi dicht in de vorm van een rol of rechthoek. Zie dat het pakketje strak dichtgevouwen is.

Leg de rolletjes gedurende 1 uur in de koelkast en laat even rusten.

Bak ze voor het serveren aan in de resterende olijfolie of frituur ze goudbruin. Serveer er de saus bij.

Tip: Je kan met dit gerecht alle kanten uit én je kan er insteken wat je wil. Perfect om overschotjes uit je koelkast mee op te werken. Let wel op: als je ze langer wil bewaren in de diepvries, sluit het zakje dan goed af, anders droogt het deeg uit.

Woensdag: zuiderse groentetajine met gemarineerde kip van Sandra Bekkari

Iedereen weet dat ik verzot ben op stoofpotjes boordevol groenten. Door gebruik te maken van een tajine krijgt dit gerecht nog meer smaak. Wanneer de inhoud begint te pruttelen, wordt er stoom gevormd in het kegelvormig deksel. De stoom vormt condens, die koelt af en loopt weer naar beneden. Op die manier krijg je een lekker sappig gerecht.

Volledig scherm Tajine met groentjes en kip van Sandra Bekkari © Foodphoto

Bereidingstijd: 15 minuten

Marineertijd: 1 uur + 20 minuten laten sudderen

Prijs: € 3,50 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 250 g kipfilet

• 1 rode ui

• 1 teentje knoflook

• 3 wortelen

• 1 zoete puntpaprika

• 1 rood pepertje, zaadjes verwijderd

• 1 courgette

• 400 g tomatenblokjes met basilicum (vers of uit blik)

• 200 ml groentebouillon

• 1 kruidentuiltje (laurier en tijm samengebonden, in de supermarkt)

Voor de marinade

• ½ tl komijn

• ½ tl paprikapoeder

• ½ tl kurkuma

• zwarte peper

• 2 el olijfolie

Zo maak je het

Snijd de kipfilet in stukjes.

Meng voor de marinade de kruiden met de olijfolie en leg de kippenblokjes er minstens 1 uur in.

Hak de rode ui fijn en pers de knoflook. Snijd de wortelen in schijfjes en de rode paprika in stukjes. Verwijder de zaadjes uit de peper en hak in kleine stukjes. Snijd de courgette in stukken.

Bak de kippenblokjes aan in de tajine. Haal ze eruit en zet even opzij.

Stoof de ui en knoflook aan in de tajine. Voeg de groenten toe en stoof een paar minuutjes. Voeg dan de tomatenblokjes, de groentebouillon, kruidentuiltje en de kippenblokjes toe.

Laat 20 minuten sudderen in de tajine.

Tip: Lekker met quinoa of met zilvervliesrijst. Als je geen tajine hebt, kan je een stoofpot gebruiken.

Donderdag: tarte tatin van peren van Piet Huysentruyt

Mijn moeder was verzot op tarte tatin, net zoals mij. Het lijkt op een mislukte taart die uit de oven gevallen is, maar eens je ze proeft, weet je dat de vorm net de charme van het gebak is. De peren in deze versie geven er een extra herfstige toets aan.

Volledig scherm Tarte tatin van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 25 minuten

Oventijd: 45 minuten

Prijs: € 4,10

Ingrediënten voor 4 tot 8 personen

• 120 g boter

• 240g suiker

• 1 kg vaste peren

• 1 vel bladerdeeg

• slagroom

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Neem een diepe en ovenbestendige pan. Zet het vuur op en smelt eerst de boter. Voeg de suiker toe, samen met een scheutje water. Meng beide en zet de pan op een hoog vuur. Laat het geheel karamelliseren.

Schil de peren, snijd ze in twee en haal het klokhuis eruit. Hou ondertussen zeker de karamel in de gaten. Is de suiker gekaramelliseerd? Neem de pan dan van het vuur.

Schik de peren met de bolle kant op de bodem van de pan met karamel. Verbrand je vingers niet. Gebruik bijvoorbeeld een lepel om voorzichtiger te zijn.

Rol het bladerdeeg uit en leg dit op de peren in de pan. Vouw de randen van het bladerdeeg rond de peren en de pan. Maak een héél klein gaatje in het midden, zodat de tatin voldoende kan luchten in de oven.

Schuif in de voorverwarmde oven voor gemiddeld 40 tot 45 minuten tot het deeg goudbruin kleurt.

Laat de taart afkoelen in de pan. Haal ze daarna uit de pan door er een groot bord op te leggen en het geheel in één beweging om te draaien.

Serveer met opgeklopte slagroom.

Tip: De peren zijn volop in het seizoen. Het moment om de klassieke tarte tatin met appel eens te maken met dit seizoensfruit. Wil je een groenteversie? Probeer dan eens eentje met tomaten.

Vrijdag: garnaalcroque-etten van Jelle Beeckman

Herinner je jezelf die spetterende avond met je familie nog? Toen je dacht even uit te pakken met zelfgemaakte garnaalkroketten en je frietpot uiteindelijk een moerassig massagraf werd van opengesprongen kroketjes? Probeer de volgende keer dan deze eens!

Volledig scherm Garnaalcroque-etten van Jelle Beeckman. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 3,20 p.p.

Ingrediënten voor 2 tot 4 personen

• 75 g boter

• ½ teentje look

• ½ ui

• 150 g gepelde garnaal

• 1 tl tomatenpuree

• 1tl ketchup

• 1 laurierblad

• 2 el bloem

• 2 el whisky

• 200 ml room

• ½ blokje visbouillon

• 1 eierdooier

• peper en zout naar smaak

• toastbrood

• citroen

• peterselie

Zo maak je het

Neem 50 g van de garnalen en hak die erg fijn. Snijd ook de look en de ui heel fijn. Je kan ook alles in een keukenrobot fijnmalen als je dat makkelijker vindt.

Smelt de boter en voeg het mengsel van garnalen, look en ui toe. Laat 1 minuut bakken. Voeg de tomatenpuree, ketchup en laurier toe. Laat 10 seconden meebakken. Voeg de bloem toe en roer goed. Blus na ongeveer 1 minuut met de whisky en de room. Roer zodat je geen klonters hebt in de saus. Verkruimel het bouillonblokje. Kruid met peper.

Wanneer de saus dik genoeg is, voeg dan de eierdooier toe en haal van het vuur. Voeg de rest van de garnalen toe (100 g). Laat afkoelen.

Neem het brood en snijd er rechthoeken uit. Smeer er een laagje van het garnalenmengsel op en bak krokant langs beide kanten (in een klont boter) in de pan of in de oven (10 minuten op 200 °C). Serveer met een schijfje citroen en peterselie.

Tip: Je kan de garnalen ook vervangen door gerookte zalm. De bereidingswijze is nagenoeg dezelfde. Snijd in stukjes en je hebt een heerlijk hapje wanneer je visite hebt.

