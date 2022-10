5 gerechten, 19 euro: met deze recepten van onze 3 HLN-chefs kom je die nazomer smakelijk door

Nét nu we al die stoofpotjes weer van onder het stof gehaald hadden, breekt de nazomer alweer aan. Warmere temperaturen of niet: seizoensgroenten zoals witloof zetten we graag op tafel. Ook pastagerechten kiezen we met plezier uit voor ons menu. Als er één gerecht is dat de tand der seizoenen doorstaat, dan is het deze klassieker wel. Welk van deze vijf recepten stoom jij klaar volgende week? Voor 19 euro is het natuurlijk verleidelijk om ze gewoon allemaal te proberen!

Maandag: ragout met wortelen, sperziebonen en gehaktballetjes van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit gezellig gerecht is een topper voor een familiefeest of een etentje met vrienden. Het is klaar in een handomdraai, zit boordevol groenten en je kan het gewoon laten pruttelen terwijl je de gasten verwelkomt.”

Volledig scherm Ragout van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten

€ 3,20 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 250 g kalfsgehakt

• 1 sjalotje

• 1 handvol bladpeterselie

• 500 ml groentebouillon

• 1 kruidentuiltje

• 2 wortelen

• 5 kleine krielaardappeltjes

• 200 g sperzieboontjes

• 150 g witte champignons

• 125 ml sojaroom

• 1 eidooier

Zo maak je het

Hak het sjalotje en de peterselie fijn. Hou een beetje peterselie apart voor de afwerking. Meng met het kalfsgehakt en kruid met zwarte peper en een snufje zout. Rol kleine balletjes.

Kleur ze aan in een stoofpot met olijfolie. Haal uit de pot en zet even opzij.

Snijd de wortels in stukken, halveer de aardappeltjes en sperziebonen en snijd de champignons in kwartjes.

Breng de groentebouillon aan de kook in dezelfde pot.

Voeg het kruidentuiltje, de wortelen, de krielaardappelen en de balletjes toe. Laat 10 minuten sudderen. Voeg de champignons en de sperzieboontjes toe en laat nog 8 minuten sudderen.

Zet het vuur uit. Meng de sojaroom met de eidooier. Voeg toe aan de groenten en meng.

Werk af met extra bladpeterselie.

Tip: Heb je wat extra tijd? Maak dan verse groentebouillon. Het is even werk, maar het resultaat is het dubbel en dik waard. Denk er ook aan om de bouillon per portie in te vriezen.

Dinsdag: eendenfilet met witloof van Piet Huysentruyt

Piet: “Eend klinkt altijd ingewikkelder dan het eigenlijk is. In het wildseizoen past het niet per se alleen in het menu tijdens de feestdagen, ook in een gewone week kan het seizoensgroenten opfleuren. Deze combinatie met witloof zal je niet snel vergeten. Klaar om te leren hoe je die eend makkelijk klaarmaakt?”

Volledig scherm Eendenfilet met witloof © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 8,20

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 tot 4 eendenfilets (afhankelijk van de grootte)

• boter en arachideolie

• 8 el sherryazijn

• 8 el water

• 1 koffielepel runderbouillon

• 8 stronkjes witloof

• peper en zout

• 2 el suiker

• 2 pakjes tuinkers

Zo maak je het

Kruid de eendenfilets langs beide kanten met peper en zout. Neem een pan waar de eendenborsten goed inpassen, maar niet te veel plaats in hebben. Bak de boter aan tot die bruin begint te zien. Laat elke kant ongeveer 6 tot 8 minuten bakken tot de velkant krokant is. Zet daarna het vuur iets zachter en laat nog 2 minuten bakken, afhankelijk van hoe goed doorbakken je het vlees wil. Haal het vlees uit de pan en leg het onder zilverpapier om te rusten.

Bewaar het vet uit de pan en blus met 4 el sherryazijn, 8 el water en een koffielepel bouillon.

Snijd ondertussen de witloof in stukken van zo’n 3 cm en bak deze aan in de pan in het vet van de eend. Kruid met peper, zout en suiker. Laat karameliseren tot de randjes van de witloof er bruin uitzien. Blus met de overige 4 el sherryazijn.

Serveer de versneden eend met het gebakken witloof en de overgebleven jus uit de pan.

Tip: Gebakken witloof leerde ik klaarmaken bij mijn leermeester Roger Souvereyns. Een methode die ik altijd heb gekoesterd, en graag aan jullie doorgeef. Het witloof wordt naar een andere smaakdimensie getild door de suiker en sherryazijn.

Woensdag: bananenbrood met pindakaas, hazelnoten en chocolade van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit bananenbrood is een topper om steeds in je diepvries te hebben. Het is niet alleen een voedzaam tussendoortje, maar kan ook perfect als ontbijt. Mijn tip: snijd het broodje in hapklare plakjes en vries ze in met een stukje bakpapier tussen. Zo kan je ze makkelijker per portie ontdooien.”

Volledig scherm Bananenbrood van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Voor 1 bananenbrood, ongeveer 14 plakjes

Bereidingstijd: 10 minuten

Oventijd: 45 minuten

€ 1,50 voor één brood

Ingrediënten

• 125 g havermout (fijn)

• 75 g hazelnootmeel

• 1 el bakpoeder

• 2 grote eieren

• 3 rijpe bananen

• 2 volle el pindakaas

• 30 g pure chocolade (70% cacao)

• 1 handvol hazelnoten

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C met boven- en onderwarmte.

Mix de havermout tot meel in de blender of gebruik havermeel. Giet in een mengkom, voeg het hazelnootmeel, bakpoeder en een snufje zout toe. Meng alles.

Mix de eieren, bananen en pindakaas in de blender.

Hak de chocolade en de hazelnoten fijn.

Voeg toe aan de droge ingrediënten en meng tot een glad beslag. Voeg de stukjes chocolade en hazelnoten toe en meng alles.

Giet in een cakevorm, zet in het midden van de voorverwarmde oven en bak gedurende 45 minuten.

Zet de oven af en laat het broodje afkoelen in de oven met de deur op een kier.

Tip: Je kan de pindakaas ook zelf maken: mix 125 g pinda’s een paar minuten in de cutter tot de olie vrijkomt, voeg een klein scheutje arachideolie toe en mix nog eens kort. Ook het hazelnootmeel kan je zelf maken door hazelnoten heel fijn te mixen tot meel.

Donderdag: rosti met oesterzwammen en kaas van Piet Huysentruyt

Piet: “Voor wie eens iets anders wil dan een ovenschotel of klassieke patatjes: de rosti is een warm alternatief voor het najaar. Heerlijk als volwaardige maaltijd, als voorgerecht of als bijgerecht. En het goede nieuws? Dit mislukt bijna nooit!”

Volledig scherm Rosti met oesterzwammen en kaas van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 2,10

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 aardappelen

• 150 g belegen kaas (mag gouda zijn,of mimolette)

• 1 teentje knoflook

• 8 oesterzwammen

• 2 el peterselie

• boter

• olijfolie

Zo maak je het

Schil de aardappelen en was ze eerst. Rasp ze heel fijn. Was deze aardappelrasp zeker niet meer. Snijd ook de kaas in kleine blokjes, net zoals de oesterzwammen.

Hak de peterselie fijn en meng die samen met de oesterzwammen en de aardappelrasp. Kruid met peper en zout.

Neem een pan met antiaanbaklaag en doe er wat boter en olijfolie in. Als de boter goudbruin is, schik je de aardappelraspmengeling in de pan en druk je alles goed aan tot er een mooie, dikke pannenkoek van aardappel ontstaat.

Bak het geheel langs beide kanten aan in de pan op een zacht vuurtje, tot de aardappel aan elkaar blijft kleven en goudbruin kleurt.

Serveer met salade en mosterdvinaigraitte.

Tip: Je kan in de rosti ook nog extra groenten verwerken als je dat wil. Knolselder is hier zeer geschikt voor.

Vrijdag: spaghetti zalmonara van Jelle Beeckman

Jelle: “Voor de Italianen is het recept van spaghetti carbonara heiliger dan vijf geestige nonnetjes aan de hemelpoort. Het laatste wat ik wil doen is ze schofferen, dus heb ik deze heerlijke versie met gerookte zalm noodgedwongen een andere naam moeten geven: zalmonara. Het klinkt een beetje als iets wat je kan oplopen van sushi of kip of op iets waarvan je hoopt dat er geen meerdere varianten van bestaan. Maar ik beloof op mijn communiezieltje dat dat niét het geval is. Smakelijk.”

Volledig scherm Spaghetti zalmonara © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 15 tot 20 minuten

Prijs: € 4,20

Ingrediënten voor 2 personen

• 150 g gerookte zalm

• 3 eierdooiers

• snufje zeezout

• peper van de molen

• 100 g parmezaanse kaas

• 1 el ongezouten roomboter (kamertemperatuur)

• 1 teentje look

• takjes peterselie

• ½ citroen

• 200 g spaghetti

Zo maak je het

Snijd de plakjes gerookte zalm fijn en bak aan in de pan met een klein klontje boter.

Breek de eieren en doe de dooiers in een kom, ovenschaal of kookpot die groot genoeg is om later de spaghetti in te doen. Kruid met een snufje zout (naar wens) en een paar draaien van de pepermolen. Snijd de peterselie fijn. Rasp de parmezaanse kaas erbij, voeg 1 eetlepel boter toe en roer alles samen met de peterselie goed onder elkaar. Laat even staan op kamertemperatuur.

Kook de spaghetti al dente in gezouten water. Neem dan een tang en doe de spaghetti rechtstreeks in de kom met het ei-kaasmengsel. Voeg een halve pollepel van het kookwater toe en roer alles snel onder elkaar tot de boter, het ei en de kaas een mooie saus vormen. Roer er tot slot de gerookte zalm door.

Serveer meteen. Werk af met wat citroensap.

Tip: Heb je nog wat oud brood of panko over? Maak dan nog een heerlijke crunch (pangrattato) om de pasta mee af te werken. Hak het brood erg fijn, bak de kruimels aan in olijfolie en voeg eventueel een teentje look (die haal je er daarna uit) en wat tijm of rozemarijn toe. Laat uitlekken op een vel keukenrol.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.