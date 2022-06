5 budgetrecepten om van te smullen: van zomerse quiche tot gevulde aardappels

WeekmenuOp geld besparen we allemaal graag, maar op smaak liever niet. Deze vijf nieuwe gerechten van het HLN Eten-weekmenu voorzien in beide noden: betaalbaar en tegelijkertijd nog lekker. De quiche is ideaal voor op een snelle dag en die gevulde zoete aardappels? Die maken iedereen instant blij. Aan tafel!

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: hartige quiche met zongedroogde tomaatjes en pancetta

Het kost weinig moeite om deze hartige taart of quiche op tafel te zetten, maar indruk maakt hij des te meer. Een ideaal gerecht wanneer buiten de temperatuur stijgt én wanneer je geen tijd hebt om lang te koken.

Volledig scherm Hartige quiche met zongedroogde tomaatjes en pancetta van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 4,5/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 uien

• 1 teentje knoflook

• 1 courgette

• 250 g spinazie

• 200 g zongedroogde tomaatjes

• 1 bosje basilicum

• 60 g gemengde sla

• 1 vel bladerdeeg

• 150 g pancetta, in blokjes

• 4 eieren

• 200 ml room

• 50 g geraspte mozzarella

• 4 el paneermeel

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Pel de uien en snipper ze fijn. Stoof ze samen met de geperste look glazig. Voeg er de spinazie in delen aan toe en laat slinken. Kruid bij met peper en zout. Schep vervolgens alles in een zeef en laat uitlekken. Snijd de courgette in blokjes en bak ze aan in olijfolie. Kruid ook deze met peper en zout.

Verwarm ondertussen de oven voor op 180°C en vet een quiche- of springvorm in met olie. Bekleed de bakvorm met het bladerdeeg en prik met een vork wat gaatjes in de bodem. Bestrooi met het paneermeel.

Verdeel de ui met de spinazie en de courgetteblokjes over de bodem van het bladerdeeg. Doe er daarna de tomaatjes bij. Roer in een apart kommetje de eieren los met de room, kruid met peper en zout en giet over de groentjes in de quichevorm. Strooi er de pancetta over en bestrooi tot slot met de kaas.

Bak de quiche in het midden van de oven in 25 minuten gaar. Werk af met de basilicumblaadjes en serveer met de groene salade.

Tip: Varieer volop met je favoriete groenten of restjes uit de koelkast. Of gebruik eens kokosmelk in plaats van gewone melk, voor een verrassende smaaktwist.

Dinsdag: pasta met kappertjessaus en tonijn

Een topgerechtje om toe te voegen aan klassiekers die regelmatig passeren. De zilte smaak van de tonijn combineert perfect met de zure kappertjes en de zoete tomaatjes. In minder dan 30 minuten geniet je van een heerlijk, zomers pastagerecht.

Volledig scherm Pasta met kappertjessaus en tonijn © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g kerstomaatjes

• 2 teentjes knoflook

• 2 el verse tijmblaadjes

• 400 g tonijn uit blik (in eigen nat)

• 400 g linguine

• 4 el kappertjes

• 1 el gedroogde tijm

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Bak de kappertjes krokant in een scheutje hete olijfolie en schep ze uit de pan.

Giet de pasta af en vang nog een kopje van het kookwater op. Schep de pasta onder de saus en voeg eventueel wat van het kookvocht toe. Breng op smaak met peper en zout.

Halveer de tomaatjes en doe ze samen met de geperste look in de pan bij de kappertjesolie. Breng op smaak met de tijm. Giet de tonijn af en voeg bij de tomaatjes, samen met eventueel een scheutje van het pastakookwater. Laat alles 5 minuten sudderen op een zacht vuur.

Verdeel de pasta over de borden, druppel er nog wat olijfolie over en werk af met de kappertjes en verse tijm.

Tip: Gebruik kerstomaatjes van goede kwaliteit. Hun intense zoete smaak tilt dit eenvoudige gerecht meteen naar een hoger niveau!

Woensdag: gele rijst met groene groentjes en een spiegeleitje

Dit vegetarisch rijstgerecht is een regelrechte smaakbom. Het bevat extra veel groenten, heeft een heerlijke crunch en wordt geserveerd met een perfect gebakken spiegeleitje en een hartig sausje. Om duimen en vingers af te likken!

Volledig scherm Gele rijst met groentjes en spiegelei van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 2,5/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, fijngesnipperd

• 2 teentjes knoflook

• 2 cm verse gember, geraspt

• 150 g prinsessenboontjes

• 100 g erwtjes (vers of diepvries)

• 250 g spinazie

• 2 el fijngehakte peterselie

• 1 tl kurkuma

• 250 g basmatirijst

• 1 à 2 el sojasaus

• 30 g pinda’s, grof gehakt

• 3 el hoisinsaus

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Bak de ui in wat olijfolie glazig. Roer er de kurkuma en een snuf zout onder. Voeg de rijst toe, kruid met peper en schep alles goed door elkaar. Voeg in die pan water toe tot 1,5 cm boven de rijst. Laat alles 1 minuut goed doorkoken. Zet het vuur lager en laat zo in 15 minuten gaar worden.

Halveer de boontjes en kook ze in 6 minuten beetgaar in licht gezouten water. Voeg na 3 minuten de erwtjes toe en laat deze meekoken.

Roerbak de gember met de geperste knoflook 1 minuut in hete olie. Voeg de spinazie in delen toe en laat slinken. Voeg de gare rijst, de boontjes en de erwtjes toe en overgiet met de sojasaus. Roerbak alles nog 1 minuut en breng de rijst meer op smaak met peper en zout. Meng de hoisinsaus met 2 à 3 el warm water.

Bak in olie spiegeleitjes van de eieren. Serveer de gele rijst met die gebakken eitjes. Werk af met de pinda’s en de peterselie en bedruppel met de gemengde hoisinsaus.

Tip: Ook koud smaakt dit gerecht net zo lekker. Ideaal dus om als lunch mee te nemen naar het werk!

Donderdag: gevulde zoete aardappel met kip en koriandersausje

Zoete aardappel. Je kan er zoveel kanten mee op: bakken, frietjes van maken, pureren... Maar ook vullen. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Met dit recept zet je een bijzonder, lekker gerecht op tafel.

Volledig scherm Gevulde zoete aardappel met kip en koriandersausje van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 grote zoete uien, in ringen

• 4 zoete aardappelen, schoongeboend

• 1 bosje koriander + extra blaadjes ter afwerking

• 1 teentje knoflook, gepeld

• 2 el fijngehakte bieslook

• 500 g kipfiletreepjes

• 1 tl kippenkruiden

• 2 tl rietsuiker

• 200 ml Griekse yoghurt

• 2 el pijnboompitten

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Prik de aardappelen rondom in met een vork. Pof ze onafgedekt in de microgolfoven op vol vermogen (700 W) in 10 tot 15 minuten gaar. Keer ze halverwege om.

Kruid de kipfiletreepjes met de kippenkruiden en bak ze goudbruin en gaar in hete olijfolie. Bak ook de uiringen in olie 8 minuten goudbruin. Bestrooi met de suiker en laat nog 2 minuten doorbakken.

Mix de koriander en de look onder de yoghurt en kruid met peper en zout.

Snijd de aardappelen over de lengte flink in en druk ze iets open. Leg de aardappelen op 4 borden. Verdeel er de uiringen en de kipreepjes over. Schep er het koriandersausje op en werk af met de extra koriander, bieslook en de pijnboompitten. Serveer meteen.

Tip: Als het niet zo snel hoeft te gaan, kun je de aardappelen ook garen op de barbecue. Prik ze rondom in met een vork, smeer ze in met olie en leg ze indirect op het rooster van de barbecue. Laat ze zo in ongeveer 45 minuten gaar poffen. Keer ze regelmatig om.

Vrijdag: vitello tonnato burger

Vitello tonnato vrijdag! De meesten kennen het wel: dun versneden kalfsvlees met een sausje van tonijn en ansjovis. Heerlijk! Hier doen we het nét iets anders en vervangen we de plakjes kalfsvlees door een smeuïge hamburger. Succes verzekerd.

Volledig scherm Vitello tonnato burger van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 4/p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teentje knoflook, geperst

• geraspte schil van 1 citroen

• 2 el fijngehakte peterselie

• 2 tomaten, in plakjes

• handvol groene sla

• 800 g kalfsgehakt

• 60 g kappertjes, gespoeld, uitgelekt + 2 el extra kappertjes

• 40 g zwarte olijven

• 4 broodjes

• olijfolie

• peper en zout

Voor de saus

• 1 blik tonijn (150 g), uitgelekt, in eigen nat

• 100 g mayonaise

• 1 el kappertjes

• 2 ansjovisfilets

• 1 el citroensap

Zo maak je het

Hak voor de burgers de kappertjes en de olijven fijn. Meng ze samen met de ui, look, citroenrasp en peterselie onder het gehakt. Kruid met peper en zout. Vorm er 4 hamburgers van en zet even koel.

Bak de 2 eetlepels extra kappertjes krokant in hete olie. Mix alle ingrediënten voor de tonnatosaus glad. Bestrijk de burgers met olie en bak of gril ze 3 minuten langs elke kant. Snijd de broodjes open en leg ze ook even op de grill.

Bestrijk de onderste helft van de broodjes met de tonnatosaus. Verdeel er wat sla over en leg er een hamburger op. Bedruppel nog wat met de saus en werk af met de kappertjes en plakjes tomaat. Sluit de broodjes en serveer met extra saus en citroenpartjes.

Tip: Nog tonnatosaus over? Ze smaakt ook heerlijk bij geroosterde of gepofte aardappelen

