Iedereen heeft wel een favoriet Belgisch gerecht. Waar de ene smakelijk luidop droomt van stoofvlees, is de andere gek op vogelnestjes of stoofvlees. En... van frietjes natuurlijk. Chef Piet Huysentruyt deelt ter gelegenheid van onze nationale feestdag 5 Belgische recepten.

Maandag: stoofvlees

Als er één Belgische klassieker is die niet kan ontbreken in de week van de nationale feestdag, dan is het wel stoofvlees. Het liefst geserveerd en klaargemaakt met een traditioneel bier, lekkere frietjes en verse mayonaise.

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 minuten (+1,5 uur gaartijd)

Ingrediënten

1 kg varkensvlees

40 g boter

3 eetlepels bloem

2 flesjes zoet bruin bier

3 dl water

1 eetlepel PH Bouillon Rund

2 uien

1 takje tijm

2 blaadjes laurier

1 witte boterham

Zo maak je het

Bak het varkensvlees aan alle kanten bruin in de schuimende boter en bestrooi met bloem. Roer het vlees door de bloem terwijl je de pan van het vuur haalt.

Giet het bier erover en roer het aanbaksel goed los. Voeg water en een eetlepel runderbouillon toe tot het vlees net onderstaat.

Snijd de uien grof en stoof ze apart aan in een braadpan. Blus met een glas water en roer het aanbaksel los. Voeg bij de stoverij.

Voeg tijm en laurier toe. Besmeer een boterham met mosterd en leg die met de besmeerde kant naar onder op de stoverij.

Laat het geheel opkoken en vervolgens 60 à 90 minuten pruttelen op een laag vuur zonder deksel. Voeg regelmatig wat water toe zodat de stoverij niet aanbrandt.

TIP. Laat het gerecht zeker garen zonder deksel en check of je extra water moet toevoegen.

Dinsdag: tomaat-garnaal

Hoewel het garnalenseizoen nog niet aangebroken is, bestellen we graag de klassieke tomaat-garnaal op een zomers terrasje. Mét frietjes erbij natuurlijk. Het belangrijkste ingrediënt volgens onze HLN-chef Piet Huysentruty? Tijd!

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 60-90 minuten

Ingrediënten

400 g garnalen

4 tomaten

2 el peterselie

frietjes of brood

4 hardgekookte eieren

kropsla

vinaigrette

1 eigeel

1 volledig ei

1 el mosterd

2 el azijn

2 el water

peper en zout

citroensap

5 à 6 dl plantaardige olie, afhankelijk van de grootte van je ei

Zo maak je het

We starten met het maken van de verse mayonaise. Doe het ei, de mosterd, de peper, het zout, de azijn, het citroensap en het water in een smalle mengbeker. Zorg ervoor dat het ei en de mosterd goed samenzitten. Voeg er vervolgens de plantaardige olie aan toe.

Doe de staafmixer helemaal onderaan in het mengsel. Zet de mixer aan en zorg dat de mosterd en het ei beginnen binden, trek dan de staafmixer beetje voor beetje naar boven door de olie.

Tijd voor de tomaten: die ga je eerst ontvellen. Dat doe je door een kruisvormige inkeping te maken in de tomaten. Daarna duw je ze tien tellen in kokend water. Haal ze eruit en schrik in ijskoud water.

Snijd de hoedjes van de tomaten en haal de pitjes eruit. Vul ze op met een laagje garnalen en een beetje mayonaise. Herhaal dit tot de tomaat volledig gevuld is.

Zet het hoedje van de tomaat er opnieuw bovenop en strooi nog wat extra garnalen naast de tomaat met enkele toefjes mayonaise.

Hak de peterselie fijn en strooi die over het gerecht. Versier het bord met een hardgekookt eitje en een beetje sla met vinaigrette. Serveer brood of frietjes op een apart bordje.

TIP. “De tomaat moet goed rijp zijn en voor een klassiek Belgisch gerecht is het mooi als je kan werken met een Belgische tomaat waarvan je het tomatenvlees goed proeft. Een kleine coeur de boeuf kan ook, maar kies dan geen al te groot exemplaar.”

Woensdag: vogelnestjes

Bij mij thuis was het vroeger altijd feest als er vogelnestjes op het menu stonden. Wist je dat je die ook makkelijk zélf kan maken? Het is allemaal niet zo moelijk, zolang je geen enkele stap in het recept overslaat. Een klassieker om duimen en vingers bij af te likken.

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 60 minuten

Ingrediënten

800 g gehakt

7 eieren (5 volledige, 2 eigelen)

1 el lookkruiden

bloem

paneermeel

peper en zout

Zo maak je het

Meng het gehakt met het ei en de lookkruiden. Breng op smaak met peper en zout.

Zet het gehakt een uurtje in de koelkast en zie dat het gehakt zeker ijskoud is voor je het begint te mengen.

Neem een kookpot en vul met water voor 4 eieren. Doe in het water wat zout en azijn. Leg de eieren in een pan met een lepel zodat de schaal niet breekt, en laat zacht koken gedurende 4 tot 5 minuten. Pel de zachtgekookte eitjes als ze zijn afgekoeld.

Schik verschillende hoopjes gehakt voor jou en druk ze zo plat mogelijk. Leg daar het eitje in. Verpak mooi zodat je een bolletje gehakt hebt zonder dat je het ei nog ziet.

Zet deze bolletjes gehakt in de koelkast en laat even opstijven.

Neem 3 diepe borden. Kluts 2 eigelen met wat water in één bord. Vul de andere 2 elk apart met bloem en met paneermeel.

Haal de bolletjes uit de koelkast en wentel ze eerst door de bloem, dan door het eigeelmengsel en tot slot door het paneermeel. Laat vervolgens opnieuw even rusten in de koelkast.

Vervolgens kan je kiezen of je de vogelnestje bakt in een friteuse of in de oven. Voor de friteuse zet je deze op 170° graden tot ze goudbruin zijn. Voor de oven: verwarm die voor op 180°C en leg de vogelnestjes in een ovenschaal. Bak ze gedurende 25 minuten. Controleer of ze krokant genoeg zijn, anders schuif je ze er nog een beetje langer in. Zorg ervoor dat de vogelnestjes niet aan elkaar kleven en leg ze voldoende uit elkaar, zowel in de friteuse als in de oven.

Serveer de vogelnestjes met puree en eventueel met tomatensaus.

TIP: De moeilijkheid van dit gerecht? Het verpakken van het zachtgekookte eitje zonder dat het ei beschadigt geraakt. Lukt dat niet? Dan kan je zeker ook werken met hardgekookte eieren. Als je daarnaast met de friteuse werkt, moet je zeker opletten dat de temperatuur van je vet niet te fel daalt. Begin bijvoorbeeld eerst op 180 of 190°C en controleer regelmatig de temperatuur.

Donderdag: mosselen

Mosselen zijn volop in het seizoen en kunnen natuurlijk niet ontbreken tijdens een Vlaamse zomer. Zo maak je ze klaar volgens de SOS Piet- en HLN-chef

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten (+ 2 uur op voorhand mosselen al even opzetten)

Ingrediënten

2,2 kilo mosselen

2 blaadjes laurier

3 takjes tijm

1 ajuin in fijne halve ringen

1 sjalot in fijne halve ringen

2 takjes groene selder in stukjes van 1 cm

½ glas droge witte wijn

boter om aan te stoven

grof gemalen peper

Zo maak je het

Spoel de mosselen goed af, zet ze eventueel twee uur op voorhand in licht gezouten water aangelengd met een tiende melk.

Snijd de groenten volgens de juiste snijwijze en stoof ze aan in boter tot ze glazig zijn.

Doe nu ook de mosselen en de kruiden in de pot en overgiet met een beetje wijn. Doe het deksel op de pot en schud de mosselen om de paar minuten op. Bij de derde keer opschudden zijn ze meestal klaar.

Serveer met mosselsaus, bruin brood of met frietjes.

TIP. Kies voor een droge witte wijn, bijvoorbeeld een sauvignon blanc. Dat mag een eenvoudige fles zijn. Zoete wijn of een cuvée die gerijpt is op eikenhouten vaten zullen te veel overheersen van smaak

Vrijdag: verse frietjes

Geen enkele klassieker die er in ons land zo bovenuit springt dan verse frietjes natuurlijk! Zo maak je ze zoals het hoort.

Bereidingstijd: 40 minuten (of langer afhankelijk van hoelang de frieten moeten afkoelen)

Voor 4 personen

Ingrediënten

8 tot 12 aardappelen

zout

Zet de frituurpan aan op 170° C.

Schil de aardappelen en was ze. Gebruik bintjes of frietaardappelen, want bij andere soorten zoals nicola en charlotte ontstaat er geen zachte puree in de friet. In sommige soorten zitten bovendien te veel natuurlijke suikers zodat ze te snel bruin worden.

Snijd de aardappelen in frieten met een frietsnijder of met de hand. Het perfecte frietformaat is 1 bij 1 centimeter en 8 à 9 centimeter lang.

Was de frieten. Het zetmeel dat door het snijden om de frieten zit, wast er zo af. Laat het er niet aan zitten, want dan zullen ze straks tijdens het bakken aan elkaar kleven.

Haal de frieten uit het water en dep ze even droog. Als er nog te veel water aan zit, kan dat voor veel en gevaarlijk gespetter in de frituurpan zorgen.

Bak nu de frieten voor de eerste keer op 160 °C. Let op, de frituurpan moet hiervoor op 170 °C staan, want de koude frieten laten de temperatuur van de olie zeker 10 °C zakken. Frieten voor de eerste keer bakken wil zeggen dat ze garen, ze moeten dus nog geen kleur krijgen. Na 5 à 6 minuten moeten ze gewoon zacht zijn. Voel gerust even voorzichtig.

Gebruik ossewit of speciale frituurolie.

Haal de frieten zodra ze gaar zijn uit het vet en bewaar ze in een open schaal met keukenpapier erin. Dat vangt het overtollige vet op.

Laat de frieten rustig afkoelen. Dit is een zeer belangrijke stap in het proces, want pas als ze straks koud opnieuw in het frietmandje gaan, schrikken ze voldoende in de hete olie om een superkrokant laagje te krijgen.

Bak de frietjes nu een tweede keer op 180 °C. Zet ook nu de frituurpan 10 °C hoger, dus op 190 °C, zodat de koude frieten de temperatuur niet te veel doen dalen.

Bak de frieten goudbruin en doe ze in een wijde kom, dat is makkelijker om ze op te schudden. Zo krijgen ze wat lucht en worden ze nog krokanter.

Serveer de frietjes en doe er pas op het laatst zout op. Gaat het zout er te vroeg op, dan worden ze slap. Zout trekt namelijk alle vocht uit de friet.

TIP. Gebruik zeker de juiste aardappelsoort en het juiste frituurvet. Controleer de frituurpan en reken er 10 °C bij. Laat de frieten na het bakken ook eerst even volledig afkoelen.

