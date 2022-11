“49 procent van jongeren is beschaamd om koffie met koemelk te bestellen in het openbaar”: hoe zien hun eet- en drankgewoontes eruit?

De tijden dat je als je een cappuccino bestelde maar keuze had uit één type (koe)melk, liggen ver achter ons. Vandaag kan je ook een wolkje soja-, amandel- of havermelk in je koffie krijgen. Naast een veranderende keuze in aanbod, is het vooral de vraag van de consument die zich wijzigt. Hoe zien de eet- en drankgewoontes van de millennials en gen Z’ers eruit vandaag?

Belgisch marketingagentschap MMBSY publiceerde deze week een rapport met daarin de voeding- en dranktrends van het moment verzameld. De rode draad in de meest opvallende trends? Millennials (mensen geboren tussen 1980 en 1995, red.) en de jongeren uit Gen Z (mensen geboren na 1995, red.) hebben hoge standaarden als het op eten en drinken aankomt. Zo besteden ze bijvoorbeeld almaar meer aandacht aan gezondheid, transparantie en duurzaamheid. Sociale media spelen daarbij een grote rol als bron van informatie.

Trend 1. Do good food: ecologisch en ethisch verantwoord

Als consument verwachten millennials en gen Z dat bedrijven zo ecologisch en ethisch mogelijk te werk gaan. Wantoestanden worden aan de kaak gesteld en als er ergens iets niet pluis is, verspreiden ze die informatie via kanalen zoals TikTok of YouTube. Ze gaan ook steeds actiever op zoek naar informatie over hoé de producten die ze consumeren geproduceerd worden.

Daarbij komen lokale producten als populair uit de bus, want jongeren vinden het belangrijk om dit type producenten te ondersteunen. Naar de groenteboer of naar de markt gaan is opnieuw ‘cool’. Al is gewoon organisch, vegetarisch of vegan eten niet voldoende: deze generatie gaat op zoek naar authenticiteit en bedrijven met een verhaal. Wat niet klopt, wordt niet gekocht.

Quote 49 procent van Gen Z geeft aan beschaamd te zijn om koemelk te bestellen in het openbaar, ten opzichte van 8 procent als je alle leeftijds­groe­pen samentelt.

Het goedkoopste en ‘makkelijkste’ eten of drinken is niet per se de hoofdkeuze: liever proberen ze bewust gezonde en duurzame keuzes te maken én zijn ze bereid daar effectief meer voor te betalen. Zo’n 49 procent van Gen Z geeft zelfs aan beschaamd te zijn om koemelk te bestellen in het openbaar, ten opzichte van 8 procent wanneer je alle leeftijdsgroepen samentelt.

“Ik merk effectief dat mensen steeds bewuster kiezen voor plantaardige melk”, aldus barista Joke De Coninck, eigenares van koffiebar Black & Yellow. “Niet alleen wie allergisch of intolerant is voor koemelk verkiest een cappuccino met havermelk boven eentje met koemelk. Ongeveer 40 procent van mijn klanten vraagt actief, zonder dat het op de kaart staat, achter een koffiebereiding met plantaardige melk. Mensen gaan er dus ook van uit dat die mogelijkheid bestaat. Zelf kies ik voor afwisseling, want te veel van hetzelfde is nooit goed. De verse koemelk die ik gebruik, wordt dan weer wel in de buurt op een eerlijke en vooral transparante manier geproduceerd.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trend 2. Drie maaltijden per dag zijn out, snacken is in

“Ontbijt als een koning, lunch als een prins en dineer als een arme”, werd ons vroeger in de oren geknoopt. Ook deze bekende slagzin behoort voorlopig tot het verleden. Vandaag leven we in een tijd van intermittent fasting, maaltijdshakes en andere dieettrends. Millennials houden er op vlak van eten hun eigen ideeën op na en zijn niet zo fan van de drie vaste maaltijden. Liever slaan ze één grote maaltijd over, om meer te kunnen snacken. Sommige millennials snacken zelfs meer dan vier keer per dag. Koekjes, crackers en fruit blijven populair, al is de publieksfavoriet bij de leeftijdsgroep nutritionele repen zoals bijvoorbeeld OKONO, en het liefst mét voldoende proteïnen. 65 procent geeft aan effectief op zoek te gaan naar gezonde snacks.

Quote Meer dan de helft van de millenni­als gebruikt sociale media om een eetplaats uit te kiezen en laten zich overtuigen door positieve reviews, aanbevelin­gen en foto’s van maaltijden.

Trend 3. Sociale media bepalen wat we eten

Ook waar bepaalde snacks of maaltijden genuttigd worden, wordt mee beslist op sociale media. Volgens IT-bedrijf Aglowid test 86 procent van hen een nieuw restaurant uit nadat ze online voedselgerelateerde content zagen. Meer dan de helft van de millennials gebruikt sociale media om een eetplaats uit te kiezen en ze laten zich vooral overtuigen door positieve reviews, aanbevelingen en foto’s van maaltijden. Niet alleen de smaak van die maaltijden, maar ook de esthetiek is belangrijk. Eten moet niet langer alleen lekker smaken, het moet er ook goed uitzien en ‘Instagrammable’ zijn’. Restaurants die hier niet aan voldoen, vallen uit de boot.

Trend 4. (Koffie)barervaring at home

De pandemie deed ons meer thuis drinken en die gewoonte lijken we nog niet afgeleerd. Steeds meer jonge mensen wanen zichzelf een barista of bartender en wagen zich gewoon thuis aan een ‘dalgonakoffie’ of ‘pickle martini’. Ze kopen ook allerlei technologische snufjes om de (koffie)barervaring tot in hun eigen keukens te brengen.

Wat cocktails betreft, doen vooral oude klassiekers het weer goed. Denk maar aan bekende cocktails zoals espresso martini, cosmopolitan of pornstar martini. Tegelijkertijd zijn steeds meer millennials en Gen Z’ers ‘sober curious’: ze staan open voor alcoholvrije drankjes, wat leidde tot een toename van maar liefst 400 procent van die markt. Maar of het nu gaat om alcoholische of alcoholvrije drinks: als gen Z’ers en millennials drinken, drinken ze liefst kwaliteit.

