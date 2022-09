4 dagen, 60 chefs, 100 smaken: dit kan je dit weekend proeven op Eat Festival in Brussel én zoveel betaal je er voor een gerecht

TikTok is wild van het ‘boterbord’, de nieuwe kaasplank: “Giganti­sche caloriebom, maar wél lekker”

Organiseer je een avondje bij je thuis en heb je een kaas -of charcuterieplank besteld? Annuleer die dan maar zo snel mogelijk, want de nieuwste eettrend in TikTok-land is een boterbord. Het is zo simpel als het klinkt: een homp zachte boter, gedresseerd op een houten plank of bord, afgewerkt met verschillende toppings. Dat het ongezond is, staat vast. Maar hoe ongezond precies? Die vraag stelden we aan diëtiste Sanne Mouha.

27 september