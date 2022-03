3 vrouwelijke BV's over wat dagelijks op hun menu staat: "Veel mensen vinden een ovenschotel ‘luiewijveneten’, maar ik vind het gewoon handig”

“Fruit eten ‘s avonds is geen goed idee”: slaapex­pert over welke voeding je nachtrust (niet) bevordert

Krijg je ‘s ochtends amper je ogen open bij het wakker worden en ben je doorheen de dag olympisch kampioen in geeuwen? Slaapexpert Johan Verbraecken duidt of een tas warme melk of een slaapmutsje voor het slapengaan écht helpt of niet en zet op een rijtje welke andere voeding de nachtrust bevordert. “Tyramine, een stof die in oude kaas en rood vlees zit, houdt je langer wakker.”

