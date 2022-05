3 topchefs onthullen het lievelingsgerecht van hun mama: “Ze maakt altijd heerlijk smeuïge puree met een royale klont hoeveboter”

Waar eet... minister Petra De Sutter? “De chocomous­se van hier doet me echt watertan­den”

“Voor mij hoort een lekkere hap zeker bij genieten van het leven", vertelt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (58). “Tijd hebben om te tafelen en bijpraten met de mensen die ik graag zie: dat is voor mij pure luxe! Al moet het restaurant in kwestie zelf niet per se luxueus zijn.” De politica schuift het liefst aan één van deze 7 tafels in Oudenaarde, Brakel, Ukkel en Elsene, Straatsburg of Parijs aan.

