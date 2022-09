"3 op de 4 Belgen kent het verschil in houdbaarheidsdata niet": hoe kan je zélf minder voedsel verspillen?

Vandaag gaat de eerste Belgische week tegen voedselverspilling van start naar een initiatief van Too Good To Go rond de ‘Internationale dag tegen voedselverspilling’ op donderdag 29 september. En dat blijkt nodig te zijn, want België is het tweede meest voedsel verspillende land in Europa, na Nederland. Gemiddeld verdwijnt er 345 kilo voedsel per persoon in de vuilbak. Hoe kan je daar makkelijk zélf iets aan doen? Too Good To Go en het FAVV delen 6 makkelijke en praktische tips.

Donderdag 29 september is de dag tegen voedselverspilling. Die gelegenheid grijpt de voedselverspillingsapp ‘Too Good To Go' graag aan om de problematiek extra in de kijker te zetten. “Dat is nodig”, benadrukt PR Manager Laurine Poortmans. “België is de tweede slechtste leerling van de Europese Unie wanneer het op verspild voedsel aankomt. Belgen verspillen gemiddeld 345 kilo: dat is bijna één kilo per dag.”

Al meer dan 7.000 Belgen doen mee

Gelukkig lijken we massaal ook ons steentje te willen bijdragen om die afvalberg te verminderen. “Al 7.000 mensen schreven zich via onze website in om deze week actief mee te doen aan de ‘7 Dagen Zonder Verspilling’. of de ‘Zero Food Waste Week’. Dat is veel voor een eerste keer, zeker als je weet dat een initiatief zoals de VeggieChallenge - dat al meerdere jaren loopt - afgelopen jaar 14.000 inschrijvingen had.”

In totaal zijn er via de app vandaag al meer dan 8 miljoen maaltijden gered. “Normaal zijn juli en augustus onze rustigere maanden”, vertelt Laurine. “De meeste zaken zijn op vakantie of de mensen zelf ook: toch tekenden we dit jaar daarentegen tijdens de zomer nog steeds een groei van 20 procent op. Je merkt dat steeds meer mensen op zoek gaan naar hoe ze op een goedkopere manier toch nog lekker kunnen eten en hoe ze daarop kunnen besparen. Zo’n 4.500 handelaars zorgen er in ons land vandaag voor dat er heel wat keuze is. En de inflatie brengt mensen snel op een platform zoals dit.”

Quote Drie op de vier Belgen kennen het verschil tussen THT en TGT in houdbaar­heids­da­ta niet: daardoor verdwijnt er enorm veel voedsel in de vuilbak dat nog perfect eetbaar is. Laurine Poortmans, PR manager Too Good To Go

Wat betekent THT en TGT bij houdbaarheidsdatum?

Aan wil om het probleem aan te pakken geen gebrek: hoe komt het dan dat zoveel voeding in de vuilbak belandt? “Wereldwijd is zo’n 10 procent van de voedselverspilling puur te wijten aan het feit dat mensen het verschil niet kennen tussen THT en TGT in houdbaarheidsdata”, aldus Laurine. “Ook drie op de vier Belgen blijken het verschil niet te kennen.”

Nochtans is het niet zo moeilijk volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De twee soorten vervaldata ‘TGT’ en ‘THT’ zijn makkelijk te onderscheiden, eens je weet wat de afkorting betekent. ‘TGT’ of ‘te gebruiken tot’ gaat meestal om gevoelige producten die snel bederven zoals vlees, charcuterie of vis. Daar moet je de vervaldatum van respecteren. ‘THT’ of ‘ten minste houdbaar tot’ vind je daarentegen meestal op producten zoals bloem of koekjes, die ook na hun vervaldatum nog oké zijn om op te eten.

“Via de actie ‘Kijk, ruik, proef!’ proberen we hier meer visibiliteit rond te creëren”, aldus Poortmans. “Vaak kan je door letterlijk op die zaken beroep te doen al snel merken dat een product nog eetbaar is. Je vindt zo’n logo daarvan trouwens op veel producten, zoals op Griekse yoghurt, melkproducten van Joyvalle, en ga zo maar door.”

Elke dag naar de winkel

Een tweede grote oorzaak van veel verspilling is jezelf élke dag opnieuw de vraag stellen: wat eten we vandaag? En vervolgens naar de supermarkt lopen om al die ingrediënten aan te kopen. “Op de eerste dag van de week tegen voedselverspilling delen we de tip om een weekmenu samen te stellen", klinkt het bij Laurine. “Denk na over hoe je week eruitziet: wanneer eet je thuis? Wanneer ga je op restaurant? Zo kan je makkelijker gericht inkopen doen in één keer en kijken welke ingrediënten je eventueel meerdere keren kan gebruiken. Ook een restjesdag inplannen in die week helpt om de frigo leeg te maken en het aantal kilo’s voedsel in de vuilbak te verminderen.”

6 tips om voedselverspilling tegen te gaan van Too Good To Go & FAVV 1. Weekmenu opstellen Plan jouw maaltijden en boodschappen om voedselverspilling te beperken. Op zoek naar inspiratie? Neem dan een kijkje in het HLN Eten-weekmenu. Als je die boodschappen voor dat weekmenu gaat doen, raadt het FAVV aan om herbruikbare verpakkingen te gebruiken. Ook door voor producten in bulk te kiezen, verminder je het aantal afzonderlijke verpakkingen die weggesmeten worden. 2. Organiseer je koelkast Welke voeding kan best op welke verdieping van de koelkast? Daar weet het FAVV alvast het antwoord op:

• De bovenste zone (4-6°C) is bestemd voor restjes, geopende bokalen, soep, room, gebak en kazen.

• De onderste zone (0-4°C) is dan weer bestemd voor fijne vleeswaren, verpakt vlees en vis.

• De groente- en fruitlade (4-6°C) is de plaats om groenten en fruit te bewaren.

• De deur van de koelkast is bestemd voor drankflessen, kaas, sauzen en melk. 3. 50 tinten brood Brood is één van de meest verspilde voedingsmiddelen in België. Lees hier hoe bakker Toon De Klerck uitlegt hoe je dat brood langer kan bewaren en eetbaar houdt. 4. Ken de houdbaarheidsdata Welk product kan je nog eten als de datum verstreken is? Lees hier grondig na wat het verschil is tussen THT en TGT in houdbaarheidsdatum. 5. Restjesfestijn “Hou een restjesdag in de week”, vertelt Laurine Poortmans van Too Good To Go. Ook het FAVV raadt deze tip ten volle aan. Alles begint volgens de instantie met één gouden regel: laat overschotjes na de maaltijd niet te lang op tafel staan. Plaats ze bij voorkeur meteen in de koelkast in afgesloten doosjes op de juiste temperatuur en op de juiste plek. Twijfel je of iets nog goed is? Gooi het dan gewoon weg. Nog enkele handige richtlijnen.

• Bereide groenten kan je makkelijk drie tot vier dagen bewaren.

• Bereide vis blijft twee dagen goed in een afgesloten doos.

• Bereide vleeswaren die goed verpakt zijn, blijven meestal twee tot drie dagen goed in een afgesloten doos.

• Eten in conservenblikken kan je ook bewaren op voorwaarde dat je ze in een propere opbergdoos bewaart en niet het blik in de koelkast plaatst. 6. Groenten van wortel tot loof “Je kan van groenten meer opeten dan veel mensen vermoeden", vertelt Laurine Poortmans van Too Good To Go. “Die stam van die broccoli kan perfect mee in jouw gerecht verwerkt worden en is even eetbaar als de roosjes, iets wat veel mensen vergeten.” Ook het FAVV raadt aan om verder te kijken naar de groenten die nog achterblijven. “Ze kunnen perfect op een andere manier geconsumeerd worden. Die iets te zachte wortelen? Maak er soep van. Of verwerk die verlepte appel eens in confituur. Let wel zeker op bij groenten en fruit die veel water bevatten, daar kan schimmel aanwezig zijn onder de schil.”

Zin om zélf mee te doen aan de week tegen voedselverspilling? Schrijf je dan in via de website, en probeer met meer dan 7.000 anderen een extra steentje bij te dragen. Inschrijven kan nog gedurende de hele week.

