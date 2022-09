3 HLN-chefs, 5 gerechten, 24 euro: met deze recepten breng je de gezellige herfst op tafel volgende week

Nu de herfst weer in het land is, is het tijd om volop quiche te beginnen maken. Ook andere (gezonde) comfortfood kan niet ontbreken op ons menu dit najaar. Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman kiezen alvast samen vijf recepten waar je de herfst mee uit de startblokken kookt. En dat voor minder dan 25 euro.

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van één van onze drie chefs: Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari of Jelle Beeckman. Op zaterdag bundelen we deze online in een weekmenu zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: couscous met granaatappel, broccolini en geitenkaas van Sandra Bekkari

Dit gerechtje is een prima en lichte lunch, waar je toch veel energie van krijgt. De granaatappelpitjes maken het lekker fris en de broccolini, ook wel bimi genoemd, zorgt voor een knapperige toets.

Volledig scherm Couscous met granaatappel, broccoli en geitenkaas van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4,30 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 200 ml groentebouillon

• 140 g volkoren speltcouscous

• 1 mespunt komijn

• 200 g broccolini (of roosjes broccoli)

• 2 el gezouten amandelen

• 2 handvol jonge spinazie

• ½ granaatappel(of gedroogde cranberries)

• 125 g geitenkaas

• enkele blaadjes verse munt

• 3 el olijfolie

• 1 el citroensap

• ½ el mosterd

Zo maak je het

Breng de groentebouillon aan de kook.

Doe de couscous in een schaaltje. Voeg een klein scheutje olijfolie toe, samen met wat komijn en meng. Overgiet met de groentebouillon en laat wellen tot al het vocht geabsorbeerd is. Meestal duurt dit ongeveer 10 minuten, maak check de verpakking voor de zekerheid.

Blancheer of stoom ondertussen de broccolini beetgaar en rooster de amandelen.

Meng de olijfolie, het citroensap en de mosterd voor de dressing en kruid af met peper en fleur de sel.

Hak de spinazie fijn en haal de pitjes uit de granaatappel. Versnipper de verse munt.

Roer de couscous goed los met een vork.

Doe de dressing onderaan in een salad jar, gevolgd door de couscous erop, de groenten, granaatappel en de geitenkaas. Werk af met de amandelen en wat verse munt.

Tip: Lepel eerst de dressing in je pot. Wanneer je de bokaal de volgende dag omdraait, belandt de salade precies zoals het hoort op je bord.

Dinsdag: quiche met savooikool van Piet Huysentruyt

“Met een quiche heb je altijd eten in huis”, zei mijn moeder altijd. Hem lekker maken is een kunst en tegelijkertijd heel makkelijk. Het voordeel? Je kan er van alles in verwerken, kijk dus gerust eens wat je nog in de koelkast hebt liggen. Stoof wel zeker je groenten eerst aan, zodat er geen vocht in de quiche sluipt... Smakelijk!”

Volledig scherm Quiche met savooikool van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Oventijd: 45 minuten oventijd

Prijs: € 3,75

Ingrediënten voor 4 tot 8 personen

• 1 vel bladerdeeg

• 1 teentje look, fijngehakt

• ¼ savooikool

• 1 ajuin

• 2 aardappelen

• 8 el gerookte spekblokjes

• 4 schijfjes gedroogde ham

• 1 reblochon kaas

• 2 eieren

• 1 eierdooier

• 2dl melk

• 2dl room

• boter

• peper en zout

• 1tl groentebouillon

• 1dl water

• nootmuskaat

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stoof fijngehakte ajuin aan in boter, samen met de look. Snijd de aardappelen in stukken en voeg die samen met de gerookte spekblokjes mee in de pan.

Spoel de savooikool af en snijd ze fijn. Laat die na enkele minuten me stoven in de pan en voeg het water en de groentebouillon toe. Laat alles verder stoven op een zacht vuurtje. Is alles gaar? Laat het dan even uitlekken en afkoelen in een vergiet.

Meng vervolgens de eieren en de eidooier met de melk en de room. Kruid bij met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Schik het bladerdeeg mooi in een taartvorm en snijd de uitstekende randjes weg om te voorkomen dat die aanbranden tijdens de oventijd. Start met de savooikool over het bladerdeeg uit te spreiden.

Neem daarna de kaas en snijd die overlangs in twee. Snijd één helft verder in kaasblokjes en leg die op de savooikool. Giet hierover het eiermengsel en werk af met de gedroogde ham.

Schuif de quiche gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven van 180 °C. Snijd ondertussen de tweede kaashelft in blokjes en verspreid die over de quiche na de eerste 25 minuten baktijd. Schuif vervolgens nog 15 minuten in de oven.

Tip: Wil je de quiche in taartstukken snijden? Laat de quiche na het bakken dan even afkoelen en even opstijven in de koelkast. Daarna kan je mooie stukken snijden én die opwarmen om ervan te smullen.

Woensdag: Courgettebootjes met lamsgehakt en pijnboompitten

Deze courgettebootjes bevatten weinig koolhydraten, veel eiwitten en vezels. De kruidige vulling zorgt voor een gerecht boordevol smaak dat bovendien in een mum van tijd klaar is. Perfect voor een drukke doordeweekse dag.

Volledig scherm Courgettebootjes met lamsgehakt en pijnboompitten © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 25 minuten in de ovenPrijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 2 courgettes

• 1 sjalotje

• 1 teen knoflook

• 200 g lamsgehakt

• 1 el tomatenconcentraat

• 1 handvol oregano

• 2 tl za’atar

• 6-tal honingtomaatjes

• 2 el pijnboompitten

• 30 g Parmezaanse kaas

• rucola

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Hol de courgette uit met een lepeltje (of parisiennelepel) en houd het vruchtvlees apart. Doe wat olijfolie op de randen van de courgettes en bak 15 minuten in de oven.

Snijd ondertussen het vruchtvlees van de courgettes in kleine stukjes. Hak het sjalotje en de knoflook fijn. Stoof aan in olijfolie, voeg het gehakt toe en bak rul. Kruid met peper en een snufje zout. Voeg de stukjes courgette, het tomatenconcentraat, de oregano en de za’atar toe en meng goed.

Snijd de tomaten in kwartjes.

Vul de courgettebootjes met het gehaktmengsel. Voeg de tomaatjes en de pijnboompitten toe en rasp er de Parmezaanse kaas over.

Schuif nog 10 tot 15 minuten in de oven.

Serveer met de rucola en breng die op smaak met olijfolie, peper en fleur de sel.

Tip: Als je moeilijk lamsgehakt vindt, gebruik dan kalfsgehakt of bezoek eens de Turkse slager in de buurt.

Donderdag: Scampi’s in knoflooksaus

Ik ken weinig mensen die niét graag scampi eten. En zeker deze versie met look kan iedereen bekoren. Je kan dit makkelijk serveren als voorgerecht of als hoofdgerecht: waar je ook zin in hebt. Eén ding staat vast: er zal gesmuld worden.

Volledig scherm Scampi's in knoflooksaus van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 8,50

Ingrediënten voor 4 personen

• 24 dikke scampi’s

• boter

• 2 dikke of 4 kleine teentjes look, fijngehakt

• 1 dl Nouilly Pratt (droge vermouth)

• 4 el water

• 1 tl visbouillon

• 1 dl room

• 4 el gehakte peterselie

• 2 tomaten, ontveld en ontpit

Zo maak je het

Pel de scampi’s: laat het staartje eraan en haal het darmkanaal eruit.

Bak ze allemaal in een kleefpan aan in boter tot ze langs beide kanten bruin zien. Voeg de fijngehakte look mee aan de pan toe.

Blus dit geheel met de Nouilly. Giet het water en de visbouillon erbij. Laat alles opkoken. Begint het te koken? Voeg dan nog de room toe.

Haal de scampi’s uit de saus en laat de saus zelf verder inkoken tot die gebonden is. Breng op smaak met peper en zout. Citroensap kan voor een extra toets zorgen voor wie dat wil.

Snijd de tomaten in blokjes van ongeveer 5 mm op 5 mm en voeg ze toe aan de saus met de fijngehakte peterselie en de scampi’s.

Serveer in een diep bord met wat brood erbij.

Tip: De Nouilly zorgt voor een speciale toets. Heb je die niet in huis? Dan is witte wijn een waardige vervanger. Als je dit gerecht verder maakt met kleine scampi in plaats van grotere, dan laat je ze best niet te lang meegaren in de saus. Anders worden ze te droog.

Vrijdag: pizzaballetjes in peperonistijl

Je vlamt met een elektrische step over de dijk omdat je dringend pipi moet doen en terwijl word je achtervolgt door een groep agressieve wespen met ADHD. Met die snelheid ren je straks naar de oven wanneer je pizzaballetjes klaar zijn. Zo lekker simpel!

Volledig scherm Pizzabolletjes in peperonistijl van The Messy Chef: Jelle Beeckman. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2,30 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 vel pizzadeeg

• 1 ui

• scheutje olijfolie

• 1 teentje look

• 1 tl oregano

• 1 tl gedroogde basilicum

• 200 ml passata

• peper en zout

• 80 g chorizo

• enkele blaadjes verse basilicum

• 50 g parmezaanse kaas

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Rol het pizzadeeg op en snijd er stukken uit. Rol er kleine balletjes van (ongeveer 2 cm diameter).

Snipper de ui fijn. Fruit aan in een scheutje olijfolie en pers er de look bij. Voeg de kruiden en de passata toe. Laat op een zacht vuurtje pruttelen. Voeg eventueel andere groentjes toe als je dat wil.

Kruid de deegballetjes met peper en zout en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Snijd de chorizo in dunne schijfjes en verspreid ze tussen de deegballetjes.

Zet de bakplaat in de oven en bak de balletjes in ongeveer 15 minuten krokant en bruin.

Schenk wat saus in een diep bord. Schik er de deegballetjes op. Zorg dat die niet volledig in de saus liggen, want anders worden ze te zacht. Scheur er basilicum over, werk af met geraspte Parmezaanse kaas en eventueel nog een scheutje olijfolie.

Tip: Deze pizzaballetjes zijn een ideaal hapje. Voeg gerust andere smaakmakers toe zoals burrata, ham, artisjok, ... Alles kan. Buiten ananas natuurl

