3 exclusieve recepten vol comfortfood van The Messy Chef: “Haalbaar om te koken na een drukke werkdag of wanneer er volk langskomt”

Hoe zou jij voor jezelf ‘goei eten’ omschrijven? Voor Jelle Beeckman, beter bekend als The Messy Chef, is dat duidelijk: “Gerechten die erom vragen nog eens bij te scheppen, zelfs al zit je eigenlijk vol.” Wie door zijn derde boek langs recepten bladert, zoals romige burrata meatballs en smoutebollen die je makkelijk maakt op basis van sandwiches, weet dat hij die belofte ook waarmaakt. We stelden Jelle vier vragen over zijn ultieme comfortfoodrecepten én delen drie exclusieve recepten uit zijn nieuwste kookboek.

Wie al eens op social media naar recepten zoekt, viel misschien al in zwijm voor de humor en culinaire charmes van The Messy Chef, het ‘food alter ego’ van Jelle Beeckman. Eten is zijn hoogtepunt van de dag, na zijn kinderen uit bed halen. Dat eten mag rijkelijk aanwezig zijn en liefst boordevol smaak zitten. “Ik wil mensen vooral op een leuke manier aan het koken zetten en laten zien dat plezier primeert in de keuken. Als dat er niet is, ben je eraan voor de moeite.” In zijn derde boek serveert The Messy Chef de gerechten waar mensen op dit moment het meeste behoefte aan hebben.

1. Wat willen mensen volgens jou vandaag op hun bord zien liggen?

“Met voorsprong het meest gemaakte gerecht uit mijn boek zijn de burrata meatballs. Daarbij wordt de burrata door de saus gemixt, wat voor een heerlijk smeuïg effect zorgt. Aan de reacties op Instagram merk ik ook dat mensen in het algemeen op zoek zijn naar comfortfood voor wanneer er volk over de vloer komt. Als er vrienden komen, schuiven ze hun eigen eetgewoonten aan de kant en moet het vooral lekker zijn. Zo vind je veel recepten in mijn boek die perfect haalbaar zijn voor een groter gezelschap, zonder dat je er te lang voor in de keuken moet staan. Mensen zijn na de moeilijke coronajaren op zoek naar gezellige momenten. Daar hoort lekker eten natuurlijk bij. Ik word zelf heel gelukkig als ik een foto krijg van vijf vrienden met mijn côte-à-l’os in het midden van de tafel. Dat klinkt misschien een beetje melig, maar eten zorgt voor verbinding.”

2. ‘Het moet maar zo lekker niet zijn’, is volgens jou het perfecte excuus om nog meer bij te scheppen op dat bord. Mogen we die extra kilo’s op jouw rekening schrijven?

“Er staan zeker zware recepten in mijn boek. (lacht) Toch vind je er evengoed lichtere gerechten zoals een sinaasappelsalade in terug. Het enige criterium voor mij om iets een goed recept te noemen? Dat een gerecht bomvol smaak zit. Smaak gaat voor mij boven alles. Niet elk gerecht wordt lekkerder met boter of room, soms is extra crunch, een paar druppels chili-olie of zeste van citroen al voldoende als smaakmaker. Maar... als een extra klontje boter mijn gerecht beter maakt, mag dat er zeker bij.”

Quote Bewust met je eten bezig zijn is goed, maar dat hoeft niet elke dag. En als je dan eens kiest voor iets anders, dan mag het de allerbeste hamburger of een pasta met veel kaas zijn. Jelle Beeckman

“Ik geef toe: ook ik loop dan wel eens een extra ‘toertje’ rond de blok als er extra boter in zit. (lacht) Waar het mij vooral over gaat: de laatste jaren worden er steeds meer ingrediënten vervangen door een gezonder alternatief. Voor mij wordt bechamel daarentegen gewoon gemaakt met melk en boter, niet met bloemkool. Onthoud daarbij ook dat het altijd gezonder is als je zelf kookt tegenover wanneer je voor afhaal kiest. Bewust met je eten bezig zijn is goed, maar dat hoeft niet elke dag. En als je dan eens kiest voor iets anders, dan mag het de allerbeste hamburger of een pasta met veel kaas zijn. Zolang het maar écht de moeite is. Dat soort recepten vind je volop in mijn boek: smaak, textuur, smeuïgheid, de juiste balans tussen vet, zuur, romig en pittig, daar draait het om.”

3. Het is al je derde boek in drie jaar tijd, is het moeilijk om inspiratie te blijven vinden?

“Thuis kook ik elke dag iets anders, vooral om mezelf scherp te houden als chef. Mijn boek is dus eerder een soort dagboek en speelt heel erg in op de tijdgeest van het moment. In een nostalgische bui ging ik nog eens de bekende spaghetti eten in de Kastart in Gent. Ik maakte het thuis na en deelde het recept, dat lokte heel wat reactie uit. Of spaghetti met fishsticks: daar heb ik al zoveel fijne verhalen over gehoord. Ik kook gewoon wat ik zelf het liefst eet en doe dat met twee kleine kindjes in huis. Daardoor hou ik het voor mezelf realistisch en kan ik ook met zekerheid zeggen: alle recepten zijn haalbare recepten om te maken na een werkdag of als er volk komt.”

Quote Ik ben keihard tegen food waste, dus als je een halve bloemkool gebruikt in een recept, geef ik meteen een tip voor een recept waarin je die andere helft kwijt kunt. Jelle Beeckman

4. Nog een opvallend statement over je boek: alles past bij elkaar. Leg eens uit?

“Ik ben keihard tegen food waste, dus als je een halve bloemkool gebruikt in een recept, geef ik meteen een tip voor een recept waarin je die andere helft kwijt kunt. De kippenbouten die je nodig hebt voor de kippensoep kun je perfect gebruiken in een ander gerecht enkele pagina’s verderop. Ook voor de kruiden zorg ik dat je geen gigantische kruidenkast nodig hebt en als je toch ras-el-hanout aanschaft, dan leg ik meteen uit wat je er nog allemaal mee kunt doen.”

Tip: Dit gerecht is ideaal om bijvoorbeeld op woensdagmiddag je oude sandwiches om te toveren tot een lekker dessertje voor de kinderen. Of voor jezelf. Vooral voor jezelf. De ingrediënten van een sandwich en van verse smoutebollen zijn nagenoeg dezelfde. Dus als je een goeie botersandwich op deze manier frituurt, krijg je lekkere smoutebollen. Het leven kan simpel zijn.

