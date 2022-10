3 exclusieve recepten van Piet Huysentruyt uit nieuwe culinaire biografie: “De moambe is een eerbetoon aan mijn vader, de rijstpap aan mijn moeder”

HLN-chef Piet Huysentruyt wordt 60 dit jaar: dat viert hij met een nieuw seizoen van 'SOS Piet’ op VTM én met maar liefst twee nieuwe boeken. In ‘Ongezouten’ en ‘Gepeperd’ geeft hij een exclusieve inkijk in zijn leven als chef en deelt hij zijn grote verzameling aan recepten. “Ik voelde mij vaak een vernieuwer die geen erkenning meer kreeg”, vertelt hij aan HLN Eten. We spraken hem over zijn culinaire biografie en delen drie recepten uit zijn boek.

1. 1987-1998: de start met restaurant Piet Huysentruyt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als chef aan huis en als traiteur bouwde Piet Huysentruyt het culinair zelfvertrouwen op waar hij na zijn koksopleiding zoveel nood aan had. Maar de ambitie om een échte eigen zaak neer te zetten, brandde hevig. In 1990 openden de deuren van zijn eerste restaurant Piet Huysentruyt in Wortegem-Petegem. Daar serveerde hij gastronomie met een stevige scheut rock-’n-roll, zéker voor die tijd. De erkenning van Gault&Millau volgde snel met 16/20 en twee koksmutsen. Vier jaar later kon hij ook een eerste Michelinster op zijn koksvest spelden, die hij drie jaar later alweer moest afgeven, omdat hij openlijk in een interview kritiek gaf op gevestigde waarden binnen de culinaire wereld.

Vlaanderen kent jou vooral als ‘SOS Piet’, maar eigenlijk begon het voor jou met een sterrenzaak in Wortegem-Petegem. “Met de klassieke keuken als basis culinair amok maken. Dat zou ik doen”, lees ik in je biografie. Is dat jouw culinaire missie?

“Ja, en ik heb het gevoel dat het gelukt is. Als ik nu ergens kom en ik zie tarbot met varkenspoot op het menu staan, denk ik diep in mijn binnenste: zie je wel, ik was mijn tijd vooruit. Natuurlijk heb ik dat niet uitgevonden. Eten bestaat al eeuwen, maar als je vandaag ziet hoe talent zich kan ontwikkelen, is er veel meer vrijheid dan toen ik in Wortegem-Petegem mijn zaak uit de grond probeerde te stampen. Laatst werd ik herkend in een Italiaans restaurant. De chef bracht mij als voorgerecht een specialiteit uit Sicilië: varkenspoot. Dat zijn de mooiste complimenten!”

Gerechten creëer je niet in een testkeuken, maar op een blad papier aan tafel. Je kan blijkbaar in je hoofd proeven hoe bepaalde mengelingen zullen smaken. Is dat wat jou bijzonder maakt als chef?

“Toen ik in 1992 varkenswangetjes met kreeft, savooi, truffel en calamares op het menu zette, keek mijn hele brigade mij aan alsof ik zot geworden was. Zelfs mijn vrouw die alles begreep, keek me aan en vroeg: ‘Echt?’ Maar ik hoef een gerecht zelfs niet eerst klaar te maken. Ik stel de smaken samen in mijn hoofd en dan weet ik dat het klopt. Volgens mij is dat mijn talent, ja, maar het heeft lang geduurd voor ik dat durfde zeggen: ik heb dan toch talent. Ik heb het maar één keer verknoeid. Dat was in een truffelmenu waar ik iets gemaakt had met mangothee en truffel, die combinatie ging gewoon niet.”

“Dat is ook zo lastig aan koken: je begint op 18-jarige leeftijd aan de koksschool, maar je weet niet of je er iets van zal bakken. Ik heb mijn hele leven gestreden tegen dat minderwaardigheidsgevoel. Toen ik dan toch mijn eigen restaurant kon openen en een ster wist te halen, kon ik alleen maar denken: wauw! Ook als mensen mij zeggen dat ik eigenlijk een generatie te vroeg geboren ben, voelt dat als erkenning voor mijn talent.”

Quote Vandaag kijkt niemand ervan op als je rode biet in een dessertje draait, maar in de jaren 90 dacht iedereen dat ik gek geworden was Piet Huysentruyt

Die erkenning kreeg je wel van je leermeester Roger Souvereyns tijdens je stage in Scholteshof (**). Al was dat nooit rechtstreeks.

“Dat was voor mij een moeilijk stuk om te schrijven. Ik aanbid Roger Souvereyns, maar ik kan er niet omheen dat hij koleriek was en kon roepen en tieren. Ondertussen zijn we allebei veranderd, maar ik kan het niet wegsnijden uit mijn biografie. Hoe lastig en moeilijk het daar ook was, ik ben wie ik ben - dat mag je gerust zeggen - door Roger Souvereyns. Geen enkele chef heeft me zo gevormd als hij.”

Ook als ondernemer heeft het een tijd geduurd voor je je draai vond, hoe kijk je daarop terug?

“Vandaag krijg ik van mensen soms het compliment: ‘Je hebt het toch maar gedaan.’ Dat doet me plezier, want in mijn restaurant in Wortegem-Petegem heb ik veel fouten gemaakt. Het was een regio waar mensen niet openstonden voor vernieuwing. Kijk maar naar de groentedesserts die ik er maakte. Vandaag kijkt niemand ervan op als je rode biet in een dessertje draait, maar in de jaren 90 dacht iedereen dat ik gek geworden was. Ook bij ‘SOS Piet’ heeft het even geduurd. Maar als je zoiets in handen hebt, dan moét je er wel een commercieel succes van maken. Al is dat succes er niet zomaar gekomen. Het was een opeenstapeling van opportuniteiten waar we het beste van hebben gemaakt.”

2. 1998-2015. De tv-jaren. SOS Piet: dunne grens tussen liefde en haat Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie Piet zegt, zegt SOS. Via een item over kaviaar in ‘Zondag Josdag’ leerde VTM Piet kennen en omgekeerd. Omdat hij het beu was dat alleen niét-geschoolde chefs op televisie te zien waren, wierp hij zichzelf op om hier verandering in te brengen. Eerst deed hij dat in ‘Lekker Thuis’ met Mimi Smith aan zijn zijde. Daarna volgde 'Piet Pan’, om tot slot tot 'SOS Piet’ te komen. Vele seizoenen volgden. Tot hij in 2012, vier dagen na zijn herseninfarct, in HLN las dat hij vervangen zou worden door Sofie Dumont.

‘SOS Piet’ komt vanaf december terug op VTM, is dat de ultieme verzoening met je alter ego?

“De lijn tussen liefde en haat is bij dit concept zéér dun geweest, maar vandaag heb ik er vrede mee. ‘SOS Piet’ is een gevestigde waarde en dat word ik niet beu. Er is niets leuker dan na 20 jaar nog altijd erkenning krijgen op straat. Al heb ik er wel mee geworsteld. Ik wilde niet meer ‘SOS Piet’ zijn, want ik was terug een sterrenchef. Maar die ‘SOS Piet’ heeft zijn volk wel leren koken. Hij staat op één in het culinaire geheugen van Vlaanderen gegrift. Tijdens die nieuwe opnames hebben we ons rot geamuseerd, er is niets veranderd. Goede kijkcijfers zouden mooi zijn, al weet ik ook dat het veranderd is tegenover toen. Het zou leuk zijn als de kijker nog mee wil.”

De kennis van die klassieke keuken geef je ook door via je recepten als één van de chefs van HLN Eten.

“Voor HLN Eten zit ik inderdaad meer op de golflengte van ‘SOS Piet’. Ik hoop dat mensen die recepten bekijken uit nieuwsgierigheid, met de zin om eens iets nieuws in huis te halen of te proberen. Al weet ik dat het uiteindelijk de klassiekers zijn die het meest gemaakt worden. Door zoveel recepten te schrijven en ‘SOS Piet’ te maken, weet ik dat gerechten zoals een croque monsieur, spaghetti bolognese of balletjes in tomatensaus het meest klaargemaakt worden.”

“Die klassieke keuken van mijn moeder en mijn vader, dat is het collectieve geheugen van Vlaanderen. Mijn boek ‘Gepeperd’ kan je omschrijven als mijn biografie in recepten. Dat soort gerechten vind je daarin terug. Dat boek moét gebruikt worden. Misschien probeer ik zo wel iets mee te geven aan de jongere generatie. Ossenstaartsoep is een stukje erfgoed. Maak dat eens klaar, het is zalig. In ‘Gepeperd’ vind je recepten die al zo vaak in mijn boeken hebben gestaan, maar ze komen altijd terug en ze moesten zeker in dit boek. Die recepten zijn mijn leven. De croque waarvan mijn moeder vroeg om hem te maken toen ze kanker had, in dat recept vind je alle emotie terug. Dat krijg ik in mijn biografie niet verteld.”

Quote Aan de jeugd geef ik graag mee: met talent alleen kom je er niet. Hard zijn, karakter en doorzet­tings­ver­mo­gen tonen, dat telt ook mee Piet Huysentruyt

In veel passages in je biografie ben je hard voor jezelf.

“Het doet mij plezier dat je dat zegt. Als je hard bent voor je omgeving, moet je nog harder durven zijn voor jezelf, anders kom je er niet. Dat is de rode draad doorheen mijn nieuwe boeken: hard zijn, karakter en doorzettingsvermogen tonen en talent hebben. Het is een hint die ik graag meegeef aan de jeugd: met talent alleen kom je er niet. Je moet weten wanneer je echt voor iets moet gaan. Je moet op de juiste trein durven springen. Als hij voorbij is, dan is hij voorbij.”

Volledig scherm De covers van de nieuwe boeken van Piet Huysentruyt bij Uitgeverij Lannoo: ‘Gepeperd' en ‘Ongezouten’. © Uitgeverij Lannoo

3. 2011-2021. Likoké: nog een laatste keer knallen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn culinaire sterrenstatus mocht dan niet erkend worden door Michelin, het grote publiek omarmde ‘SOS Piet’ en zijn kookboeken met veel warmte. Dat gaf hem de nodige financiële slagkracht om te doen wat hij echt wou: nog één keer bewijzen aan Michelin dat hij het wél kon. Dus ging hij in alle stilte stage lopen bij onder meer Het Zilte en Jonie Boer. Op 13 juni 2013 opende Likoké in het bijzijn van Prins Laurent, op 24 februari 2014 werd het team bekroond met een Michelinster.

Vandaag runt je zoon Cyriel de sterrenzaak Likoké in Frankrijk. Volgens jou maakte dit restaurant de cirkel rond, waarom?

“Ik voelde mij een vernieuwer die geen erkenning meer kreeg. Dat heeft pijn gedaan. Likoké heeft me over dat gevoel heen geholpen. Ik heb nog één keer kunnen knallen in het mengen van smaken en creatief zijn. Dat heeft mijn leven een enorme boost gegeven. Toch was het niet makkelijk om Likoké op te starten, omdat ik van mezelf dacht dat ik het niet meer ging kunnen. Maar het zat er blijkbaar toch nog in. In Likoké heb ik ook het Congoverleden van mijn vader een plaats gegeven. Daarom stond er in de beginjaren altijd een gerecht geïnspireerd op moambe op het menu. Wel dertig variaties hebben we daarvan gemaakt, het werd een obsessie. Tot mijn vader langskwam in een droom en zei dat ik het mocht loslaten. Pas toen kon ik accepteren dat mijn zoon Cyriel een menu opstelde zonder verwijzing naar moambe.”

Opvallend: de sfeer In de keuken van Likoké is helemaal anders dan die in Wortegem-Petegem.

“En gelukkig maar, de tijdsgeest is ook helemaal veranderd. Vroeger was je een stuk stront in de keuken, vandaag discussieert de jeugd mee met de chef. Wij durfden de chef zelfs niet in zijn ogen te kijken. Koks hebben nu ook een heel andere status, het zijn rock’-n-roll-sterren geworden. Ik deed dat in mijn tijd op mijn manier door niet voor een witte tenue te kiezen, maar wel voor een koksvest in kleur.”

Quote Ik wil een restaurant­je in Zuid-Afri­ka beginnen. Mijn vrouw zegt doe maar, ik zal wel komen eten met mijn vriendin­nen. Dan doe ik het niet, ik heb haar nodig Piet Huysentruyt

Chefs komen ook veel meer met hun privéleven in de belangstelling. Over je relatie met je vrouw Vero staat er veel en tegelijk weinig in je biografie. Veel andere passages zijn heel uitgesponnen, over jullie relatie ben je heel kort.

“Een huwelijk is voor goede en kwade dagen. Voor mij telt alleen het resultaat op het einde van de rit: we zijn 36 jaar getrouwd en 42 jaar samen. Het is heel normaal dat er dan goede en heel kwade momenten zijn. Ik vind het sterk dat we nog altijd kunnen zeggen dat we samen zijn. En het is veel meer dan dat, we zijn een siamese tweeling. Ik geef graag toe dat ik niet zonder haar kan. Momenteel hebben we de discussie: starten we nog een restaurantje in Zuid-Afrika? Vero zegt doe maar, ik zal wel komen eten met mijn vriendinnen. Ja, dan doe ik dat ook niet, want ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb haar nodig. Ze was namelijk altijd mijn gastvrouw en was altijd daar om mijn administratie in goede banen te leiden.”

Binnenkort word je 60, hoe ga je die verjaardag memorabel maken?

“Dat wordt de mooiste van mijn leven, want ik ga hem in Zuid-Afrika vieren. Ik hou niet van verrassingen, daar ben ik een te grote controlefreak voor. ik heb liever alles zelf in de hand, dan weet ik dat het goedkomt. Het is ook een mooi moment in mijn leven: mijn dochter vindt haar weg in Amerika, Likoké is in goede handen van mijn zoon. Allemaal dingen om fier op te zijn. Als het dan ook nog eens goedkomt met de nieuwe zaak, dan ben ik de koning te rijk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.