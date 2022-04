3 exclusieve recepten uit ‘Het Kookboek van De Bomma’ uit Familie: “Zelfs hét geheime ingrediënt van het stoofvlees vind je terug in het boek”

Nergens smaakt het eten beter dan... bij de bomma. Dat is ook de makers van ‘Familie’ niet ontgaan. Met ‘Het Kookboek van De Bomma’ lanceert VTM een nostalgische receptenbijbel met de dagelijkse kost van vroeger tot nu. “Het zijn niet gewoon wat recepten bij elkaar”, aldus actrice Annie Geeraerts (95), die al 31 jaar de bekendste bomma van het land speelt. We delen 3 exclusieve recepten én vragen de bomma achter de geheimen van haar keuken.

Van Lars De Wulfs favoriete whisky met gravlax van zalm tot de favoriete burger van Benny & Alfons Coppens en de hemelse brownies van Mieke Van den Bossche: fans van ‘Familie’ hebben voortaan een eigen culinair naslagwerk vol recepten waar jong én oud pap van lust. Op de cover prijkt actrice Annie Geeraerts, die al sinds 1991 als ‘de bomma’ van de langstlopende tv-soap van het Europese continent door het leven gaat. “Het kookboek zijn de mooiste momenten en herinneringen van de Van den Bossches & co samen in één kookboek”, aldus de levende legende.

Wat is ‘Het kookboek van De Bomma’ precies?

Annie: “Ondertussen is er bij ‘Familie’ heel wat volk bijgekomen: kinderen, kleinkinderen,… Ik ben fier op de familie Van den Bossche en alle aanhangsels en vrienden. Alle uiteenlopende personages hebben hun lievelingsgerechten gebundeld, speciaal voor mij! Een schoner cadeau kon ik mij niet wensen.”

Hét lievelingsgerecht van de bomma in familie is stoofvlees. Veel hobbykoks bijten hun tanden stuk op deze ogenschijnlijk eenvoudige klassieker.

“Mijn grote tips om hier een succes van te maken? Al zeker je vlees bij de beste lokale slager kopen. Wat de ideale smaakmaker is, ontdek je in het boek... Ik kan wél verklappen dat dit geheime ingrediënt de saus ontzettend veel diepgang bezorgt. Maak stoofvlees ook zeker een dag tevoren en laat het een nachtje rusten.”

Quote Met een boterham met gerookt vlees of filet américain doe je mij altijd een plezier” Annie Geeraerts

Wanneer eet jij bij voorkeur warm?

“’s Middags. ’s Avonds is het dan maar een boterhammetje, maar zo heb je in de namiddag tenminste nog iets aan je dag. Er zit veel levenswijsheid in de uitdrukking “ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’. Als je ’s avonds nog moet koken, heb je veel te veel afwas vlak voor je onder de wol kruipt. En vanaf een bepaalde leeftijd verteer je een zware maaltijd zo laat op de dag niet meer zo goed. Er gaat niets boven een boterham met beleg en een tas thee om de dag van mijn schouders te laten glijden. Met een boterham met gerookt vlees of filet américain doe je mij altijd een plezier. ’s Middags eet ik meestal soep met een hoofdgerecht. En heel soms eens een dessertje, als we nog een gaatje over hebben.”

Wat drink jij graag bij de maaltijd?

“Op restaurant drink ik meestal een glas goede wijn. Fruitige witte wijn wanneer ik vis eet en een lichte rode wijn wanneer er vlees op mijn bord ligt. Bij frietjes past dan weer een licht biertje, vind ik. Maar ik hou het bij één of twee glazen, hé. Ik ben ‘zatte Rita’ niet! (knipoogt)”

Quote Bij de maaltijd hou ik het bij één of twee glazen alcohol, ik ben zatte Rita niet, hé (lacht) Annie Geeraerts

Ben jij een snoeper?

Nee, maar ik ben wel een zoetekauw. Na mijn eten heb ik sowieso trek in iets zoet. En koffie zonder een koekje? Dat is als een café zonder bier. En ook voor koekjes geldt: eentje is geentje. Een taartje lust ik dan wel weer graag. Liefst zonder crème. Maar waar ze mij dag en nacht voor mogen optrommelen? Ijsroom. Wel maar één bolletje. Liefst vanille. Ja, met een kinderijsje ben ik tevreden. (lacht)”

Volledig scherm Annie Geeraerts: "Smaakvolle producten zijn noodzakelijk om je zintuigen te verwennen tijdens een maaltijd!" © Sam Gilbert

Jij kookt nog steeds jouw dagelijks potje, hé?!

“Zélf in de potten roeren is mijn lang leven. En wanneer ik overschot heb, gekookte aardappelen bijvoorbeeld, dan maak ik daar de dag nadien een lekkere puree van. Door corona ben ik haast twee jaar niet op restaurant geweest. Nu de pandemie op haar laatste benen loopt, ga ik af en toe terug uit eten. Mijn ‘Familie’-collega Ray Verhaeghe, die onlangs 96 is geworden, gaat bijvoorbeeld ook graag uit op restaurant. Ergens je benen onder tafel kunnen schuiven zonder zélf te moeten koken vind ik pure luxe. Als ik zelf kook, dan vind ik het belangrijk om smaakvolle producten te shoppen. Die zijn een must om je zintuigen te verwennen. Online bestellen? Daar hou ik niet van. Ik vind het prettig om dingen te ruiken en te voelen vooraleer ik ze in mijn winkelmandje leg.”

Jij hebt de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Heeft dat invloed op jouw relatie met eten?

“Tijdens de oorlog stond ik aan te schuiven voor vlees of boter. Eten weggooien? Dat krijg ik niet over mijn hart. Net als veel leeftijdsgenoten vind ik voedselverspilling het ergste dat er bestaat. Een brood eet ik bijvoorbeeld van het eerste tot het laatste sneetje volledig op. Vroeger gaf ik mijn korstjes brood weg aan een gezin dat kippen hield. Zij zijn hiermee gestopt, dus probeer ik dat brood maar zélf op te eten… Dat werd er als kleine Annie zo ingepeperd: je bord eet je sowieso leeg. ‘Want het moest nog eens oorlog worden’, zeiden mijn ouders zaliger altijd.”

Hou je van frietjes van de frituur?

“Wie niet?! Hier in Deurne is op het einde van de straat waar ik woon een hele goede frituur. Maar… ze is net iets te ver om te voet te doen. Wanneer ik terug thuis ben, zijn ze koud, helaas. Gelukkig komen mijn dochter en schoonzoon – die ook graag frietjes lusten — vaak genoeg op bezoek om samen te smullen van ‘het gele goud’. Voor de rest bestel ik niets bij de frietjes. Ik eet ze meestal met een sausje dat we in huis hebben, zoals pickles, mayonaise of iets met extra zilveruitjes. Ex-collega Gunther Levi – die 23 jaar lang mijn kleinzoon gespeeld heeft in ‘Familie’ — gaat het niet graag horen, maar met een curryworst doe je mij geen plezier. Nee, ook geen XXL-frikandel . (lacht)”

