“2 kopjes koffie per dag drinken vermindert de kans op prostaatkanker”: klopt dat wel?

Waarom moet je van een kop koffie meteen naar het toilet?

Zorgt jouw tas ochtendkoffie er standaard voor dat je niet alleen in je hoofd in beweging geraakt, maar dat je ook letterlijk richting het toilet moet spurten? Dan is dat minder raar dan je denkt. De populaire drank stuurt ons écht sneller naar het toilet. We vroegen aan gastro-enteroloog Diederik Dooremont (AZ Sint-Elisabeth Zottegem) hoe dit precies komt en of dat betekent dat we minder koffie moeten drinken of niet.