“17 last minute annulaties op één avond”: aantal no shows blijft stijgen in horeca. Betalen we binnenkort allemaal een voorschot?

Van zalm met prei tot een veggie macaroni: met welke 5 gerechten verwen jij je geliefde deze week?

Deze week is het valentijn, maar dat betekent niet dat je per se een tafeltje moet reserveren in een duur restaurant. Kleed de tafel mooi aan, maak het romantisch met kaarsen en duik de keuken in om een heerlijk vers avondmaal klaar te maken voor je geliefde, het hele gezin, of - waarom niet - gewoon voor jezelf. Het geheime ingrediënt? Liefde natuurlijk!