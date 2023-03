140 paaseitjes van 9 supermarkten en bekende merken onder de loep: welke smaak zit in welk papiertje?

Boni van Colruyt voegt in tegenstelling tot Choklabar wél nieuwe smaken toe aan het assortiment dit jaar. Melk praliné, wit pistache, puur vanille en melk speculoos. Die vallen duidelijk in de smaak, want in maar liefst 4 vestigingen in 4 verschillende steden (Antwerpen, Turnhout, Gent en Hasselt) bleken deze volledig uitverkocht. Koop je deze? Dan vind je hier de legende: in de paarse verpakking zit melk praliné, in de groene verpakking zit wit pistache, in de bruine verpakking zit melk speculoos en in de gele verpakking proef je puur vanille.