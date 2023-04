14 topchefs delen exclusieve kooktips: “Zo krijg je nooit meer een waterige saus”

Hoe kan de juiste voeding hooikoorts verbeteren? “Bij 1 op de 2 mensen nemen de klachten toe als ze alcohol drinken”

Waar het lentezonnetje zich nog regelmatig verstopt, is de concentratie berkenpollen in de lucht de laatste dagen wél al opvallend aanwezig volgens cijfers van Sciensano. Artsen waarschuwen dan ook voor hooikoorts de komende weken. Wie daar medicatie voor nodig heeft, legt die dus al best klaar, maar kan je nog iets anders doen om de symptomen in te tomen? Professor Peter Hellings en allergie-expert Marijke De Lange lichten toe welke voeding wel én niet helpt.